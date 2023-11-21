好吃豬排飯推薦”班鳩的窩“，原來這間日式炸豬排這麼好吃啊！身為三重人第一次來逛愛買三重店，打卡限動才知道讀者都吃過這間「班鳩的窩 愛買三重店」，好幾位都說這間炸豬排真的好吃推薦，平日來的用餐時間生意非常好。

班鳩的窩 愛買三重店 在哪裡

「班鳩的窩 愛買三重店」位於三重中正北路193巷，這裡有免費的機車停車場，也有消費可以抵停車費的汽車停車場，開車、騎車都很方便。

班鳩的窩 愛買三重店

地址：新北市三重區中正北路193巷45號1F

營業時間：11:00–22:00

電話：02 2988 9668

粉絲團：斑鳩的窩

官方網站：斑鳩的窩

食記：【三重美食】班鳩的窩 愛買三重店，好吃炸豬排推薦！

班鳩的窩 愛買三重店 環境

走進愛買 三重店就可以看到斑鳩的窩 愛買三重店，非常明顯的位置，店門口還有展示熱門商品的模型可以參考。

微妙微俏的模型，跟實際點的幾乎是一樣，不知道吃什麼的人可以參考看看。

第一次來逛愛買三重店，晚餐就在班鳩的窩用餐，一開始五點半還沒太多人，六點多開始客滿，還以為只有我發現這間美食咧～

班鳩的窩 愛買三重店 菜單價錢

班鳩的窩菜單價錢

以日式定食為主，有經典的炸豬排定食、雞腿排定食、酥炸魚排定食…等，還有蓋飯定食、豚骨拉麵定食、蕎麥冷麵定食、香辣擔擔麵定食、辣胡麻冷麵定食等及單點小菜。

班鳩的窩菜單的品項非常豐富，要多來吃幾次才能把全品項品嚐過。

班鳩的窩 愛買三重店 評價

用餐提供一壺免費的熱茶，杯子和茶壺相當精緻，熱茶回甘順口。

內用提供現磨的芝麻跟高麗菜絲，桌上也提供沾醬，可以搭配磨碎的芝麻和高麗菜絲，清脆爽口的高麗菜絲，非常適合解膩，吃完還可以免費續。

豬排紅咖哩燒($300)

看到門口櫥窗裡展示的豬排紅咖哩燒模型，點餐第一道就是這個！

豬排紅咖哩定食有附白飯、韓式泡菜、味噌湯、茶碗蒸、高麗菜絲和甜點，其中白飯、味噌湯、高麗菜絲是可以免費再續的。

咖哩濃郁滑順帶點辛辣的滋味，香甜淡雅的椰奶加上九層塔是偏泰式的咖哩風味，搭配吃起來酥脆厚實的豬排跟白飯，好好吃啊！

里肌肉厚實有嚼勁，肉質纖細，炸得酥脆卻不乾，裡頭的肉汁在嘴裡蔓延著，肉質又甜，達到一種絕妙的平衡，加上紅咖哩的陪襯，非常美味。

紅咖哩裡面還有順口的滑蛋跟香氣明顯的九層塔，這滑蛋超下飯！

豬排紅咖哩附的小菜有韓式泡菜、味噌湯和茶碗蒸，味道都不錯，味噌湯給的海菜非常多，茶碗蒸細緻滑溜充滿蛋香味，建議上桌就先吃這個。

定食附的白飯米粒飽滿、香Q富有彈性。

彩蔬秘醬魚定食($310)

香氣十足的彩蔬秘醬魚定食有口感酥軟的魚肉及爽脆的時蔬，搭配特製的秘醬，吃起來有著酸酸甜甜的層次，每一口都是不一樣的變化。

彩蔬秘醬魚定食一樣有附白飯、韓式泡菜、味噌湯、茶碗蒸、高麗菜絲和甜點。

魚肉香酥的口感搭配炒時蔬，味道非常豐富。

厚切炸豬排定食($270)

三重有好幾間好吃的炸豬排，現在多了這間班鳩的窩。

一定不能錯過這裡的厚切炸豬排定食，搭配玉子醬跟味噌醬也是不錯的吃法。

厚切炸豬排定食附白飯、海帶捲、味噌湯、茶碗蒸、高麗菜絲、甜點。

麵衣炸得酥脆且不油膩，豬排肉紮實不柴，而且很香，咬下去還有肉汁呢！

味道鹹香的海帶捲，吃起來口感非常軟Ｑ。

魚排蕎麥冷麵($310)

視覺效果非常豐富的魚排蕎麥冷麵，是我非常喜歡的定食，除了酥脆好吃的炸魚排，還有帶著淡淡香氣的蕎麥麵和沾醬，這樣一套也很飽足，要是另一半點豬排飯，還可以偷吃他的白飯來配。

雞排蕎麥冷麵定食附海帶捲、味噌湯、茶碗蒸、高麗菜絲和甜點。

蕎麥麵體紮實又帶嚼勁，冰涼滑順，沾上加入蔥花、蘿蔔泥和芥末的特製醬汁，散發出令人滿足的香氣，入口香濃滑順但點辛辣卻不嗆鼻的滋味。

超喜歡也很推薦～

炸物真的很強，這炸的酥香的魚排，外層酥酥香香，裡頭的魚肉還保有鮮嫩的口感。

飯後甜點也不錯。

酥炸杏鮑菇($100)

要趁熱吃的酥炸杏鮑菇，沾點胡椒粉吃起來帶著鹹香口感，外皮炸得酥脆的杏鮑菇裡面還有保有水份。

斑鳩的窩最近還有活動，只要符合條件，三個人用餐其中一個人免費呢！其它還有滿額用折價卷、指定加購優惠、好時光商品買2送1的活動！

活動日期：11/14至12/3止

1.【與豬同行3人用餐，1人免費】與名字有「豬ㄓㄨ」同音字或生肖屬豬者來店用餐，享3人用餐，1人免費。

2.單筆消費滿688元【送100元折價券】乙張。

3.點定食加購【指定小品/飲料】現折23元。

4.斑鳩好時光系列商品【買2送1】。

斑鳩好時光系列商品買2送1，都是一些很實用的商品。

身為三重人第一次踏進愛買三重店，就被隱藏在這裡面的日式定食、炸豬排專賣店「斑鳩的窩」吸引，沒想到實際吃完，對於炸豬排的品質還蠻喜歡的，下次一定會再來這用餐。

班鳩的窩 愛買三重店

地址：新北市三重區中正北路193巷45號1F

營業時間：11:00–22:00

電話：02 2988 9668

粉絲團：斑鳩的窩

官方網站：斑鳩的窩

食記：【三重美食】班鳩的窩 愛買三重店，好吃炸豬排推薦！

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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