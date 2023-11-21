位在阿里山公里龍美路段路邊店面，路邊有擺放可愛饅頭公仔很討喜顯眼。
小高去阿里山經過龍美總會看到「阿里山-龍美手工饅頭」，因此就把這家饅頭店列入品嚐口袋名單，今天利用假日時間專程上阿里遊玩，路過龍美手工饅頭就順便購買享用，創立於民國41年至今超過70年時間，目前傳承至第三代鄒族媳婦接手經營中，店家採用健康自然發酵來製作饅頭，品嚐覺得美味定價合理值得推薦給您品嚐。
騎樓有放置木製吧檯也掛上店家的扛棒，原來這吧檯是店家包子銷售空間。
桌面有優惠告示買包子饅頭網路分享送茶包。
吧檯裡有放置一台蒸箱來保溫包子饅頭，裡頭這位老闆娘就是第三代經營者。
紗窗門有掛上店家資訊跟手寫菜單供參考。
菜單上有原味饅頭20元、黑糖饅頭20元、紫薯饅頭20元、紫薯紅豆包30元及古早味蔥肉包30元等。
今天購買原味饅頭20元、黑糖饅頭20元、紫薯紅豆包30元及古早味蔥肉包30元等。
這包子饅頭的種類我各買2粒回家享用。
這是原味饅頭20元，這原味饅頭充滿麵粉滋味軟Ｑ真好吃。
這是黑糖饅頭20元。
這黑糖甜度適中軟Ｑ爽口很好吃。
這是古早味蔥肉包30元。
這肉包裡面有豬肉末與辣蘿蔔等食材，包子皮軟Ｑ微辣不油膩非常好吃。
紫薯紅豆包30元。
包子皮地瓜滋味很軟Ｑ餡料綿密不死甜好吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「阿里山-龍美手工饅頭」銷售空間環境乾淨舒服，整體餐點口感有水準售價合理，值得樂天小高推薦給您去品嚐。
店家資訊：阿里山-龍美手工饅頭
住址：602嘉義縣番路鄉阿里山公路58號
營業時間：06:30–18:30（週一公休）
電話：0983-330-333
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID：0937318086（不是電話喔！）
或臉書私訊
部落格圖文皆為原作，切勿私自取用