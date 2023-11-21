位在阿里山公里龍美路段路邊店面，路邊有擺放可愛饅頭公仔很討喜顯眼。

小高去阿里山經過龍美總會看到「阿里山-龍美手工饅頭」，因此就把這家饅頭店列入品嚐口袋名單，今天利用假日時間專程上阿里遊玩，路過龍美手工饅頭就順便購買享用，創立於民國41年至今超過70年時間，目前傳承至第三代鄒族媳婦接手經營中，店家採用健康自然發酵來製作饅頭，品嚐覺得美味定價合理值得推薦給您品嚐。

騎樓有放置木製吧檯也掛上店家的扛棒，原來這吧檯是店家包子銷售空間。

桌面有優惠告示買包子饅頭網路分享送茶包。

吧檯裡有放置一台蒸箱來保溫包子饅頭，裡頭這位老闆娘就是第三代經營者。

紗窗門有掛上店家資訊跟手寫菜單供參考。

菜單上有原味饅頭20元、黑糖饅頭20元、紫薯饅頭20元、紫薯紅豆包30元及古早味蔥肉包30元等。

今天購買原味饅頭20元、黑糖饅頭20元、紫薯紅豆包30元及古早味蔥肉包30元等。

這包子饅頭的種類我各買2粒回家享用。

這是原味饅頭20元，這原味饅頭充滿麵粉滋味軟Ｑ真好吃 。

這是黑糖饅頭20元。

這黑糖甜度適中軟Ｑ爽口很好吃 。

這是古早味蔥肉包30元。

這肉包裡面有豬肉末與辣蘿蔔等食材，包子皮軟Ｑ微辣不油膩非常好吃 。

紫薯紅豆包30元。

包子皮地瓜滋味很軟Ｑ餡料綿密不死甜好吃 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「阿里山-龍美手工饅頭」銷售空間環境乾淨舒服，整體餐點口感有水準售價合理，值得樂天小高推薦給您去品嚐。



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店家資訊：阿里山-龍美手工饅頭

住址：602嘉義縣番路鄉阿里山公路58號

營業時間： 06:30–18:30（週一公休）

電話：0983-330-333

樂天小高邀約資料

s6967391@gmai.com