住在台灣十多年的日本朋友找我吃一家在2022年榮獲米其林殊榮的鰻魚專門店「魚庒」，

台北的「魚庄」是由140年日本埼玉縣名店來台開的分店，

「魚庄」的鰻魚是關東地區的做法，

先蒸後烤然後在烤的時候再刷上醬汁，

吃起來是皮酥脆魚肉軟糯細緻的，

但他們是現點現做的需要大約四十分鐘，

所以建議大家先打電話預約時，

順便先選好鰻魚飯，

這樣就可以節省快一半的時間喔，

對了！魚庄也有日本進口和牛，

如果不吃魚的人也可以一起吃喔！

日本朋友小建議 因為現烤現做的鰻魚飯需要將近40分鐘的時間，所以會先點生魚片、天婦羅、雞肉串、茶碗蒸之類的配啤酒或配清酒先吃吃喝喝聊天，之後鰻魚飯就來了～

「酒後不開車、未成年請勿飲酒」



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魚庒 店家環境

▲ 從外面看就有一種日式簡約大方的感覺

▲ 進門左手邊就可以看到非常日式的造景

▲ 桌子很大屬於六人座，

工作人員介紹說隔壁也是這種六人座，

如果有需要可以合併起來變成十二人座，

蠻適合適合家庭聚餐、公司聚餐、同學會之類的喔。

▲ 另外也是有四人座或是兩人座，

位子都蠻大的很舒服～

魚庒 菜單價格

▲ MENU（拍攝於2023/11/05，一切以店內現場為主喔）

他們除了單點的鰻魚飯之外也是有賣生魚片、天婦羅、雞肉串、茶碗蒸之類的，

如果想豐富一點也可以選套餐～

魚庒 美味餐點

鰻魚骨

剛上桌的時候有點被嚇到還以為是甚麼蟲，

沒想到它是將鰻魚骨頭炸得非常酥脆，

撒上一點點的椒鹽就變成零嘴，

吃起來非常脆口而且很涮嘴，

真希望可以變成零食在家追具的時候吃～

鰻天婦羅 NT.500

第一次看到鰻魚在天婦羅裡出現，

這道有鰻魚和新鮮蔬菜總共有六樣喔，

很少吃到炸的鰻魚我非常喜歡，

因為鰻魚還算蠻厚的，

咬下之後除了酥脆的麵衣外裡面的鰻魚一下子就化掉了，

真的非常特別～

鰻魚捲(四個) NT.500

聽說這道在日本魚庄也是非常熱銷的，

柔軟香甜的蛋捲包裹著美味的蒲燒鰻，

多層次的口感真的非常好，

而且他們的蛋捲非常大捲，

吃起來爽感十足～

白燒鰻 NT.800

這是一道非常不同的鰻魚料理，

由魚庄料理職人使用日本清酒將高檔鰻魚精心炙燒而成的，

相對於蒲燒鰻味道更為純粹，

如果不想要吃醬燒的朋友可以試試看這道喔～

鰻重(並)NT.750、鰻重(上)NT.900、鰻重(特)NT.1050

鰻魚飯分為普通份量的(並)、中份量的(上)、大份量的(特)，

他們家的鰻魚是選用外銷日本的優質活鰻，

加上傳承140年的獨家蒲燒醬汁，

而且他們每塊鰻魚都算蠻厚的，

先蒸過後加上醬汁去烤，

烤到表皮酥脆而魚肉保持軟糯，

真的非常好吃喔！

雖然稍貴一點點但真的非常值得～

魚庒 店家資訊

魚庒-日本百年鰻料理專門店

粉絲專頁：https://www.facebook.com/unagiuoshoTW

營業時間：週一到週日 11:30–14:30、17:30–21:00(週二公休)

訂位專線：02-2531-8611

店家地址：10491台北市中山區中山北路一段83巷24號



訂位資訊：

他們家是可以包場的喔！所以不管是辦尾牙、春酒、公司招待團體客人都非常適合喔，

如果需要訂包廂或訂套餐都可以打訂位專線02-2531-8611（訂包廂詳情可以找經理仲村小姐）



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