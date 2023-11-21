現在正是賞松的好時節，各地的落羽松應該都成了攝影狂歡的熱點吧！特別是在台中后里的麗寶樂園後方，有一條長約1公里的落羽松大道，正在悄悄換上紅裝，簡直是攝影愛好者的天堂。而且好消息是，這裡的美景是免費開放參觀的哦！上千棵的落羽松現在已經開始從黃綠色轉變成橘紅色，絕對是個超適合拍照打卡的好地方。趁著季節變換，快來這邊感受一下秋天的浪漫氛圍吧！

拍攝日期：2023/11/18

麗寶樂園的落羽松大道就在台中后里，你可以用Google Maps導航到麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel。走到前方，你就會看到一整排美麗的落羽松大道囉！這裡可是免費入場的景點，你可以停在路邊，一邊漫步一邊欣賞，當然也不能忘了拍照留念。不過要注意，這裡是園區接駁車的主要道路，所以千萬別亂停車哦，可以找個別的地方停好再來享受美景。趕快打包相機，一起來這個免費賞楓勝地感受一下吧！

之前你可以開車進入麗寶樂園的落羽松大道，方便停在路邊。但是從112年11月10日開始，他們實施了車輛管制，所以現在可不能再開車進去了。不過別擔心，你還是可以將車停在附近，然後悠閒地步行過去欣賞這美麗的景色！

旅咖是在2023年11月18日拍攝的，這段時間裡，落羽松大道的前半段已經展現出迷人的黃綠和橘紅色調。要注意的是，它們似乎沒有一次性全部變色，但那樣的景象真的超壯觀的！整排密集的落羽松，搭配著各種色調，拍起來肯定美得不行。這絕對是個值得一遊的場景，讓人陶醉在這片色彩斑斕的美景中。

不只是一排，而是兩排落羽松在那等著你來拍照呢！上千棵的落羽松，真是眼花繚亂，這個地方也越來越受歡迎，當天吸引了好多人前來朝聖呢！

免費賞楓勝地：台中后里落羽松美景

地上滿滿的落羽松落葉，那一片紅澄澄的景象真是美不勝收。現在正是落羽松美景悄悄登場的時候，它們從翠綠轉成金黃，再慢慢從金黃漸層轉成橘紅，形成了一幅夢幻交織的美景。這真是一個讓人心醉的時刻，快趁著這個季節，來欣賞這場色彩繽紛的自然盛宴吧！

整排落羽松任何一個地方都是拍照打卡點，而且不需要人擠人喔!!

落羽松的色彩層次真是美不勝收，有著明顯的黃、綠、紅，這個景象真的超美。

在這裡不僅可以欣賞到美麗的落羽松，還可以眺望遠處麗寶樂園的摩天輪和那段驚險的雲霄飛車。所以，你可能不時會聽到一些尖叫聲。除了飛車的叫聲外，因為這地方靠近麗寶國際賽車場，所以偶爾也會傳來賽車轟鳴的聲音哦！

後半段的落羽松還沒有完全變紅呢！這裡的落羽松在11月逐漸轉成迷人的黃色，而到了1月，它們還會從黃色悄悄轉變成美麗的紅色。所以，想賞松的朋友別擔心，還有很長一段時間可以來欣賞這美妙的景色喔！特別是在假日，趁著休息時間，不妨來這裡漫步，感受一下大自然的美好吧！

店家/景點資訊

店家名稱：麗寶落羽松大道

所在地址：臺灣台中市后里區福容路8號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 08:00-18:00

店家電話：

評價：★★★★★





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