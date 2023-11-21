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新店報報！雲林老宅甜點咖啡廳「分島R角甜點工作室」，分島R角一週只有三天營業，週末內用享用美味的甜點和咖啡，店面是很可愛的老宅，外觀非常好拍照，一開幕就成為IG打卡熱門景點，馬上跟著我一起去雲林最新景點吧！

雲林一日遊來去雲林元長鄉、北港鎮、虎尾鎮，推薦必去文青甜點店『分島R角甜點工作室』，隱藏在田中央的秘境咖啡廳『三房咖啡』，還有週末才吃得到的『手工花生麵包』，趕緊收藏吧！

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我最愛的雲林甜點店「分島R角甜點工作室」，分島R角今年11月終於有店面了，目前週五-週日下午有開放內用，店面是很可愛的老宅，外觀非常好拍照，內用氛圍也很棒，是一間很舒服的甜點店，下午茶時間跟姐妹來坐坐，會有滿滿的幸福感喔！

分島R角甜點工作室｜雲林老宅甜點

▻ 側邊有超可愛的小窗戶，非常好拍照喔！

分島R角甜點工作室｜手工甜點推薦

內用有甜點及飲品，我推薦分島R角的檸檬塔和花生泡芙，這兩樣真的超好吃，檸檬塔的酸度夠，塔皮酥脆有蛋香，咬下去會有爆漿的檸檬內餡，酸酸甜甜好清爽。花生泡芙一份包含旁邊的花生煎餅，泡芙裡面餡料滿滿，入口先是酥酥的泡芙皮，接著是濃郁花生味道的奶油內餡，花生控一定會愛上，太美味了吧！

期間限定：花生泡芙

分島R角結合在地農產品「花生」，製作成花生泡芙，非常有特色，一口就讓我很驚艷，吃完一整顆完全不會膩，會想要再來一顆喔！

法式檸檬塔

檸檬塔真是太好吃，我本身很愛吃酸的甜點，這顆檸檬塔完全有把檸檬的香氣、酸度保留，塔皮的部分也足夠酥脆，很可以唷！

咖啡拿鐵

這杯拿鐵也太美了吧！大家都忍不住拿出手機拍攝，分島R角從環境到甜點都超好拍，各位女孩們來到雲林旅遊，千萬不要錯過！雲林必吃的文青咖啡廳／老宅甜點店喔！

分島R角甜點工作室｜店家資訊

分島R角甜點工作室

地址：655雲林縣元長鄉22-1號

營業時間：週五-週日13:00-18:00

電話：0928-438308



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▻ 雲林不愧是花生的故鄉，路上就能看到奶奶正在曬花生！

元長鄉農會推出的黑金剛花生非常香非常好吃，還有很特別的紅珍珠花生，紅色的花生顆粒真的越嚼越香呀！花生真的是超涮嘴又健康的小零嘴。來到元長鄉別忘記帶點伴手禮回家唷！