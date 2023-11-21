今天要來跟大家介紹一家
水煎包店
這一家水煎包一顆只要７元
以現在的物價來說，非常的便宜
而這麼便宜的無名路邊攤美食
就位於
板橋幸福市場裡的
板橋幸福市場水煎包
每天只開４小時，隱藏在巷弄裡１顆只要７元的水煎包
板橋幸福市場水煎包菜單
這裡只有賣水煎包以及養生意仁
這二樣餐點～
水煎包一顆７元
養生意仁則是一杯３５元
剛剛出爐的水煎包
馬上就有一堆客人前來購買
老闆一直不停的裝不停的裝
店內沒有內用
所以只能選擇外帶的
水煎包 ７元
每一顆水煎包
看起來非常的可口
皮非常的薄
一口咬下
內餡非常的鮮甜
味道十分的充足～
這樣子一顆７元
價格可以接受
建議大家
吃之前加一下辣醬
味道會更好
吃起來也不會這麼油膩
一顆７元
以現在物價來說
算是便宜的
味道也相當不錯
如果喜歡早餐想吃便宜又美味的水煎包
這家很值得推薦
可是附近居民和內行人才知道的店家哦
板橋幸福市場水煎包影片介紹
店名：板橋幸福市場水煎包
營業時間：早上06:00~10:00 週二公休
地址：220新北市板橋區漢生西路89巷1弄19號
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
延伸閱讀，繼續看下去：
【板橋魯肉飯】阿益魯肉飯-ＣＰ值爆表！1碗魯肉飯只要15元！