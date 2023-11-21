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板橋幸福市場水煎包｜每天只開４小時，隱藏在巷弄裡１顆只要７元的水煎包

2023-11-21 16:40:13 布咕布咕 人氣：103
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布咕布咕

發表篇數：2055篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 >

造訪商家：板橋幸福市場水煎包
place新北市漢生西路89巷1弄19號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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今天要來跟大家介紹一家

水煎包店

這一家水煎包一顆只要７元

以現在的物價來說，非常的便宜

而這麼便宜的無名路邊攤美食

就位於

板橋幸福市場裡的

板橋幸福市場水煎包

每天只開４小時，隱藏在巷弄裡１顆只要７元的水煎包

板橋幸福市場水煎包菜單

這裡只有賣水煎包以及養生意仁

這二樣餐點～

水煎包一顆７元

養生意仁則是一杯３５元

剛剛出爐的水煎包

馬上就有一堆客人前來購買

老闆一直不停的裝不停的裝

店內沒有內用

所以只能選擇外帶的

水煎包　７元

每一顆水煎包

看起來非常的可口

皮非常的薄

一口咬下

內餡非常的鮮甜

味道十分的充足～

這樣子一顆７元

價格可以接受

建議大家

吃之前加一下辣醬

味道會更好

吃起來也不會這麼油膩

一顆７元

以現在物價來說

算是便宜的

味道也相當不錯

如果喜歡早餐想吃便宜又美味的水煎包

這家很值得推薦

可是附近居民和內行人才知道的店家哦

 

板橋幸福市場水煎包影片介紹

 

2023板橋美食推薦80家超人氣美食、必吃美食、小吃、餐廳

(詳細介紹)

 

 

 

店名：板橋幸福市場水煎包

營業時間：早上06:00~10:00 週二公休

地址：220新北市板橋區漢生西路89巷1弄19號

地圖：


檢視較大的地圖

 

 

聲明：

    *每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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【板橋魯肉飯】阿益魯肉飯-ＣＰ值爆表！1碗魯肉飯只要15元！

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    在我青澀年少的20歲那年。工作苦悶，課業不順，心情處於遊盪落寞之際。偶然際遇下，在故鄉隱密的巷弄裡，品嘗到伴隨著古早味的滷肉飯令人難以忘懷，而那份美食所帶來的溫暖幸福感，一直深存在我的心中，讓我脆弱的心靈注入強心針。藉著食物的幸福感撫慰我的心那份療癒感受，不斷追尋著深藏在記憶中的美味，希望把那份美食的幸福傳遞給大家，帶給全世界的人們。 美食小天地http://nixojov.pixnet.net/blog
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