每年底，當落羽松開始變得絢爛多彩，總會湧現一大波熱愛賞秋景的遊客。而在中部最受矚目的賞秋聖地之一，非泰安的羽粼落羽松莫屬。目前現在落羽松還沒有完全換上五顏六色，但羽粼落羽松已經迎接遊客，一直營業到明年的2月，這邊看完還可以去麗寶樂園看長達一公里的落羽松大道喔!

泰安落羽松．羽粼落羽松 | 交通與停車資訊

拍攝日期：2023/11/18

正常來說這邊叫做羽粼落羽松，不過通常我們都會說泰安落羽松，可以直接在Google map搜尋即可，這邊可是與泰安派出所櫻花齊名的落雨松秘境，一到季節這邊都有很多人潮喔，至於停車部分可以直接停泰安派出所走過來或者是附近的私家付費停車場，通常會收50元/次。

泰安落羽松．羽粼落羽松 | 門票與開放資訊

遠遠看就可以看到羽粼落羽松囉，不過目前來說還沒有變紅，不過來拍照的人也是不少，至於想知道即時狀況可以追蹤后里泰安·羽粼落羽松粉絲團喔。

泰安落羽松開放時間為09:00~17:30，要進去羽粼落羽松是需要門票的，不分年齡60元，120公分以下兒童免費，可以重複入場需要蓋章喔!!!說真的愛拍照的人一定會很喜歡這邊，裡面有很多點可以拍喔!!

在入門口一進來就可以看到一排落羽松大道，雖然還沒轉色，不過也好美唷!!而且一進來園區就可以聞到松香的味道!!!很清新耶!!!

羽粼落羽松裡面很多擺設都是為了讓遊客方便拍照，不過要小心別掉到水裡面喔，如果有帶小孩來就需要特別注意囉!!

旅咖來的時候落羽松並還沒轉色，不過我覺得這樣還是很美，比較建議12月下旬再來看，應該會更美，不過天氣多變化，很難抓時間，建議追蹤后里泰安·羽粼落羽松，可以獲得最新落羽松資訊喔!!

其實在落羽松下也很美耶，可以在樹下喝茶聊天也是不錯的選擇!!!聞著松清新味道，喝杯咖啡是不是很舒服呢?

園區內有很多地景藝術可以拍照，有一個人造湖中間還有一個電話亭與電燈就很好拍，被落羽松環繞著，選擇好位置可以拍到影喔!如果轉紅一定非常美!!!

園區裡面還有誠實商店喔，裡面是賣礦泉水、茶裏王、寶礦力與可樂，有需要可以購買喔!!不過價格偏高~~

園區內也提供很多桌椅可以使用，不過來這邊請維護好環境垃圾別亂丟喔!

其實旅咖去年來的時候太晚，所以落羽松都快掉光了，可以說是光禿禿一片，這次提早雖然沒有變紅，不過至少很美!!而且裡面又多了一個擺鐘裝飾喔!!!

通常落羽松一定會搭配水景，一起入鏡真的很美!!!

裡面還有一台特殊加長型紅色偉士牌摩托車可以拍照喔，這邊絕對是IG打卡點最夯的景點，拍一張上傳IG，你一定獲得很多愛心!!

另外一個角落也有一台白色偉士牌摩托車也很有意境喔!!!

雖然落羽松還沒有換上秋裝，但不管怎麼拍都是一幅美景！不過，要注意的是到了那時候可能會有超多人，想要躲開人潮恐怕有點難度。

雖然現在羽粼落羽松還沒有換上秋裝，不過我建議12月下旬的時候來看！所以如果你想賞松的話，別擔心，還有很長一段時間可以盡情欣賞這美不勝收的景色哦！特別是在假日，趁著休息時間，不妨來這裡漫步一下，感受一下大自然的美好吧！

店家/景點資訊

店家名稱：羽粼落羽松

所在地址：421臺灣台中市后里區安眉路5號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 09:00-17:30

店家電話：0980708090

評價：★★★★★





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