每年最期待台北信義區耶誕城開始囉～最受人矚目的統一時代百貨，今年設置巴塞隆納音樂藝術殿堂，有綺麗音樂殿堂、蜥望之塔、Purple Wish聖誕樹歐式噴泉，奇幻咖啡小屋、面具陽台馬車、幸運之船、巴塞狂想、蜥望之塔、佛朗明哥酒館主題咖啡杯，香堤廣場17米雪白時光之樹和極光幸運屋、大步梯燈光秀等都超美超好拍的，想感受耶誕城歡樂的氛圍，來信義區就對了。
2023愛Sharing，因為愛所以分享，讓我們一起玩拍巴塞隆納。影片分享
這裡也太夢幻了，就像來到西班牙巴塞隆納城堡，充滿濃濃的異國風情，成為2023台北最新打卡點
美的不可思議，一定要來親自感受一下～
白天與夜裡呈現不同的美，建議不想人擠人的可以早上來拍～
統一時代百貨必拍場景：大步梯燈光秀，夜晚後會點燈，彷佛來到星光大道閃閃發亮。
統一時代百貨必拍場景：蜥望之塔，影片分享
統一時代百貨必拍場景：面具陽台馬車
這裡有好多禮物寶盒，還有面具陽台車可以搭乘，帶著夢想出發吧～
統一時代百貨必拍場景：幸運之船化身蝴蝶風帆，航向幸福每一天～
統一時代百貨必拍場景：巴塞狂想，我最愛的場景，超美的藝術作品，到處都充滿西班牙建築之美～
統一時代百貨必拍場景：奇幻咖啡小屋
裡面有奇幻萬花筒可以欣賞～
統一時代百貨必拍場景：Purple Wish聖誕樹歐式噴泉
除2樓廣場，四樓還有佛朗明哥酒館也是必去。
統一時代百貨必拍場景：佛朗明哥酒館
可以在裡面用餐，看表演，這裡的座位區超有異國氛圍。
統一時代百貨必拍場景：一樓綺麗音樂殿堂
這裡不定期舉辦玩轉萬花筒，幸福送好禮。
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耶誠時光之城限定活動：極光幸運星
夢的光圈，夜晚呈現完全不同的氛圍。影片分享
走一趟信義區~2023台北最新打卡點都在這，影片分享
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