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2023台北信義區最新耶誕城│統一時代百貨台北店│巴塞隆納音樂藝術殿堂│西班牙奇幻之旅│2023愛Sharing

2023-11-21 17:58:18 大海愛上藍天 人氣：110
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1538篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 信義區

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每年最期待台北信義區耶誕城開始囉～最受人矚目的統一時代百貨，今年設置巴塞隆納音樂藝術殿堂，有綺麗音樂殿堂、蜥望之塔、Purple Wish聖誕樹歐式噴泉，奇幻咖啡小屋、面具陽台馬車、幸運之船、巴塞狂想、蜥望之塔、佛朗明哥酒館主題咖啡杯，香堤廣場17米雪白時光之樹和極光幸運屋、大步梯燈光秀等都超美超好拍的，想感受耶誕城歡樂的氛圍，來信義區就對了。 

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2023愛Sharing，因為愛所以分享，讓我們一起玩拍巴塞隆納。影片分享

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這裡也太夢幻了，就像來到西班牙巴塞隆納城堡，充滿濃濃的異國風情，成為2023台北最新打卡點 

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美的不可思議，一定要來親自感受一下～

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白天與夜裡呈現不同的美，建議不想人擠人的可以早上來拍～

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統一時代百貨必拍場景：大步梯燈光秀，夜晚後會點燈，彷佛來到星光大道閃閃發亮。

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統一時代百貨必拍場景：蜥望之塔，影片分享

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統一時代百貨必拍場景：面具陽台馬車

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這裡有好多禮物寶盒，還有面具陽台車可以搭乘，帶著夢想出發吧～

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統一時代百貨必拍場景：幸運之船化身蝴蝶風帆，航向幸福每一天～

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統一時代百貨必拍場景：巴塞狂想，我最愛的場景，超美的藝術作品，到處都充滿西班牙建築之美～

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統一時代百貨必拍場景：奇幻咖啡小屋

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裡面有奇幻萬花筒可以欣賞～

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統一時代百貨必拍場景：Purple Wish聖誕樹歐式噴泉

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除2樓廣場，四樓還有佛朗明哥酒館也是必去。

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統一時代百貨必拍場景：佛朗明哥酒館

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可以在裡面用餐，看表演，這裡的座位區超有異國氛圍。

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統一時代百貨必拍場景：一樓綺麗音樂殿堂

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這裡不定期舉辦玩轉萬花筒，幸福送好禮。

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金馬60免費活動

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加入官方line，即可兌換調酒一杯。

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感受金馬獎無限魅力

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新光三越會員免費拍胋機

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耶誠時光之城限定活動：極光幸運星

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夢的光圈，夜晚呈現完全不同的氛圍。影片分享

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走一趟信義區~2023台北最新打卡點都在這，影片分享

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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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