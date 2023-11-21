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萬里新開海鮮餐廳【萬里討海人食堂】秋天就是要吃尚青的萬里蟹/招牌必點蝦一跳/最新優惠一大盤小卷只要90元/新鮮現撈海鮮餐廳/北海岸泡湯看海吃海鮮一日遊

2023-11-21 18:04:16 大海愛上藍天 人氣：102
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1538篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 萬里區

造訪商家：萬里討海人食堂
phone02-2492-5999
place新北市萬里區玉田路46-12號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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秋天就是要吃尚青的萬里蟹，一隻隻新鮮活跳跳的龍蝦、三點蟹、花蟹、生蠔、鮑魚、活蝦，現撈的海鮮就是要讓你看的見。萬里新開討海人食堂，最新優惠活動原價250元的川燙小卷只要90元，吸引許多人到訪，打卡按讚還送你小菜，來這裡品嚐最新鮮活跳跳的萬里蟹，享受豐盛的萬里蟹饗宴，完成北海岸泡湯看海吃海鮮一日遊。

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萬里討海人食堂最新優惠活動：川燙小卷特價90元限內用。

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周邊景點：迎曦廣場為最佳看海放空的觀海平台。

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藍白地中海造景藝術，加上藍天白雲大海，讓你秒飛希臘的錯覺～

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用餐時段滿滿滿，客滿時先至櫃台填寫資料後再等候通知。

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最新DM，實際DM以店家為主，價格透明化，經濟實惠海鮮餐廳。

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秋天正是螃蟹最肥美的季節，門口擺滿新鮮海產，有活跳跳的龍蝦、三點蟹、花蟹、鮑魚等新鮮食材看得見。 

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填寫好菜單，這裡強調現撈新鮮，海鮮部份可到門口挑選，老闆會當場秤重標價。影片分享

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討海人食堂的由來：由3個討海人一起共同創業完成，想讓每個人都能吃到最新鮮的海味。

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招牌必點：川燙小卷90元，肉質Q彈鮮美，營養價值高且熱量低，新鮮好吃。

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招牌必點：三點蟹，秤重小隻一兩45，大隻一兩55，可選清蒸或快炒，感覺公的比較有肉，附特殊沾醬提味。

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蛤蠣湯小份150元，大份250元

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最新活動，按讚或打卡送小菜一份，新鮮小卷辣椒非常特別，醃的非常入味，敢吃辣的千萬不要錯過。

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招牌必點：蝦一跳400元，一上桌真的把我們都嚇一跳，將木桶裝著滾燙的石頭先送上桌，打開將新鮮蝦子放進去再蓋上，瞬間蒸熟發出超強的煙霧，等煙霧散去就可以享用最新鮮的蝦子。

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底下是熱滾燙的石頭，超有創意，第一次吃到味美鮮甜的蝦子。不用沾醬就很好吃。

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周邊美食：大益發海鮮餐廳

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周邊景點：群策翡翠灣溫泉飯店有浪漫地中海觀景台。

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這裡超有度假風，希臘風情十足的戶外造景有雪白城垛、浪漫鐘樓、超美的觀海平台搭配藍色邊欄，以及前方的海天一色美景；置身在此，彷佛來到異國度假 ，超浪漫的

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這裡的視野遼闊，可以遠眺整個太平洋、天氣好時還可以看到基隆嶼。

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群策翡翠灣溫泉飯店位在北海岸翡翠灣，坐擁倚山面海，希臘式藍白色調，打造最新浪漫國度。

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群策飯店的迎曦廣場為最佳看海放空的觀海平台。

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周邊景點：大鵬足湯公園

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這裡不僅可以免費泡湯，還提供免費停車場，公園腹地廣大綠意盎然，還有電動自行車可以租借。

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季節限定之美～秋天芒草盛開，泡湯之餘還可欣賞芒花，CP值超高。 

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萬里討海人食堂：新北市萬里區玉田路46之12號；平日11:00-20:00；假日10：00-21:00（周二公休）

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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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