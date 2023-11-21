雲林食農教育活動「雲林縣農旅教育成果展暨農旅市集」，2023年11月18日(六) 於斗六市膨鼠森林市集，以「農好物、農好學、農好玩」為主題熱鬧展開，現場除有雲林在地農產業者展售特色農產品外，還進行以雲林農特產入菜的「米雲林廚藝競賽」頒獎。傍晚企業餐桌活動「雲林月光美食饗宴」，五道「米雲林廚藝競賽」得獎菜色與一道飲品，由農產者說菜媒合雲林在地食材，行銷雲林特色農產。



雲林縣農旅教育成果展暨農旅市集

日期：2023/11/18 (六)

時間：14:00 - 18:00

地點：雲林縣斗六市膨鼠森林市集 C、D區 (雲林縣斗六市大學路三段222-1號)

活動內容：農好物、農好學、農好玩



[佳瑩舞蹈團 熱舞開場]

斗六市佳瑩舞蹈團的二組小朋友，為「雲林縣農旅教育成果展暨農旅市集」進行熱舞開場。



[米雲林廚藝競賽 雲林花級美食頒獎]

雲林縣政府農業處，辦理雲林農旅教育推廣計畫與農業部農村發展及水土保持署合作，辦理農旅教育人員培力示範訓練，培育食農講師共 68人次、並辦理雲林農特產入菜的「米雲林廚藝競賽」，共評選出 6道雲林三花級美食與 14道的二花美食，展現雲林特色農產的“食”力，並由謝淑亞副縣長頒獎。



[農好物]

農旅市集，現場 13個精選的雲林在地業者，帶來優質農產品與民眾分享，吃在地食當季，最正時的雲林農產。



北溪好厝米，特別推薦糯玉米改良品種「802」，苞葉翠綠具耳葉，口感糯香 Q 甜。 (FB 專頁，搜尋：北溪好厝米)



筍友部落，秉持「健康、安心」為首，使用雲林縣古坑鄉大埔社區生產的麻竹筍，友善耕作不使用農藥，且有產銷履歷認證。麻竹筍加工過程，堅持傳統採用古法日曬，將採收下來的筍子直接切片處理，並經過高溫高壓殺菌，無加任何化學 (二氧化硫、漂白水及防腐劑) 加工，透過分段分級，不同的部份進行不同的商品運用，筍尾做成黃金筍乾、筍麵，筍管做成脆筍片與黃金醬筍，筍尖做成脆筍丁。(FB 專頁，搜尋：筍友部落)



[農好學]

食農闖關遊戲，民眾於活動時間至各攤位學習食農知識集點闖關，累積滿 3點 (須不同攤位) 至服務台，臉書打卡標記指定內容，即可兌換精美小禮物一份 (二選一)。



民眾前往各攤位學習食農知識，正確回答問題，才能蓋章獲得點數。



[農好玩]

國產育苗接種、酸菜DIY，跟著農產達人現場體驗食農 DIY，認識雲林農特產，好吃好玩又好學。

林內教芋部，國產育苗接種 DIY。(FB 專頁，搜尋：林內教芋部)



林內芋頭是檳榔新品種，纖維明顯、香氣十足，口感 Q 綿，為大甲芋頭作嫁多年，2014年起正名為「林內芋頭」，一年四季都生產，總面積 100多公頃。



雲林大埤鄉又稱酸菜的故鄉，全台八成的酸菜皆來自雲林大埤，一坪農場，大埤酸菜 DIY。(FB 專頁，搜尋：一坪農場)



「雲林。農旅程」以雲林山、海、平原三個不同區域的永續農遊行程，以體驗學習為本，輔以電輔車騎旅、低碳飲食風味餐、食漁教育等主題，打造雲林量身訂做「農產」的深度旅遊型態。(雲林。農旅程，官網：https://www.faeyunlin.org/)



[大地餐桌 雲林月光美食饗宴]

傍晚企業餐桌活動「雲林月光美食饗宴」，五道「米雲林廚藝競賽」得獎菜色與一道飲品，由農產者說菜媒合雲林在地食材，行銷雲林特色農產。



愛某卡多生菜捲

說到生菜就不得不提到林內愛某卡多農場，使用蚓菜共生的有機農法栽種生菜，所種出來的生菜每一口都吃得到健康與爽脆的口感，裡面再包著煎的恰到好處的軟嫩豬肉，準備讓你的嘴巴迎接一場清脆又鮮嫩的交響樂。(FB 專頁，搜尋：愛某卡多)



鹿窯花生柴燒麵包

雲林元長鄉人稱花生的故鄉，使用優質花生做成的麵包，加上「鹿窯柴燒窯烤麵包」老闆自己種植的小麥，以環境友善、永續農法的方式栽種，並以香氣十足的龍眼木作為窯烤木材，成品的香氣絕對叫人欲罷不能。(FB 專頁，搜尋：鹿窯柴燒窯烤麵包)



晃晃亞麻籽豬 & 義式炸飯糰

晃晃亞麻籽豬，將富含 Omega3 的亞麻籽混入飼料給自家的豬隻吃，生產出來的豬肉健康又營養，肉質Q彈有嚼勁，搭配有機絲瓜內餡飽滿且香氣四溢的義式炸飯糰，就像在嘴巴裡打拳擊賽一樣，每咬一次都在用美味撞擊你的味蕾。(晃晃亞麻籽豬，FB 專頁，搜尋：農場晃晃)



義式炸飯糰，搭配淳友機農場生產的有機絲瓜，內餡飽滿且香氣四溢，佐淳友機農場製作的黃金青木瓜、韓式青木瓜與醃酸菜，味覺變換最能解膩。( FB 專頁，搜尋：淳友機農場)



藥膳猴頭菇盅

來自盈盈農圃的猴頭菇，因鮮甜的口感被米其林餐廳相中，在這高品質的猴頭菇中富含豐富的營養素，加上黃耆、當歸、甘草、茯苓等精心挑選的中藥材共同熬製，這碗喝一碗多一歲的美味湯品就這樣誕生了。(FB 專頁，搜尋：盈盈農圃)



酪梨奶酪佐檸檬鳳梨醬

採用完熟酪梨搭配新鮮檸檬與鳳梨和乳製品做成的酪梨奶酪，讓大家了解酪梨除了打酪梨牛奶外，其實還能做成各式甜點，甚至是鹹食。而隨著消費者對於健康意識的抬頭，酪梨也將是未來深具發展潛力的食材之一。



如何挑選酪梨？

1. 綠色表皮粗糙佈白斑，出現銹斑更佳。

2. 果柄周圍果肉膨起飽滿。

3. 果柄變黃。

合乎以上 3點表徵，代表你所選的酪梨掛果久、熟度夠、油脂含量高。經過後熟作用軟化後，絕對是顆好吃的酪梨。

位於雲林縣林內鄉的旺旺酷樂農場，大片土地上種滿鳳梨和酪梨，鳳梨檸檬果醬，使用農場新鮮的鳳梨製成，不添加果膠，也沒有添加防腐劑，果醬口感清爽、甜度適中，可以搭配吐司、蛋糕、優格、冰淇淋等食品食用。(FB 專頁，搜尋：旺旺酷樂農場)



月光下小麥茶

在麥寮的月光下友善農場使用台灣小麥作為原料，沖泡後的金黃色茶湯具有獨特香氣且口感溫和，回甘時還帶有淡淡的麥香，讓人仿佛回到 50年前的麥寮，站在麥田中感受徐徐的微風及空氣中的麥香。



「月光下友善農場」小麥麵條、小麥方塊酥、小麥茶等多項小麥產品，採用「台中選 2號」台灣小麥，友善環境栽培，種植過程無農藥、無除草劑使用。最特別的是以小麥研發釀造的「月光下小麥白酒」，不但榮獲雲林十大伴手禮，更在被譽為「酒界奧斯卡金像獎」的 2020舊金山世界烈酒競賽榮獲「金牌獎」。(FB 專頁，搜尋：月光下友善農場)



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