宜蘭羅東美食推薦這家阿布餐廳，高手在民間套用在阿布餐廳是再貼切不過了！在宜蘭經營已經有八年之久，後來近兩年才搬到羅東現址，不少饕客們仍舊死忠追隨，一直都是不少宜蘭人聚餐約會的首選餐廳之一，原因無他，就是阿布餐廳長久以來致力於台灣在地食材的開發及利用，不使用化學調味料，以令人驚艷耳目一新的料理方式重新演繹台灣食材、料理的美味精髓！

阿布餐廳｜交通方式、停車資訊

阿布餐廳就位在羅東民權路上，鄰近羅東夜市，正對面就有一個很大的收費停車場，一小時才三十元，停車方便加上料理精緻真材實料又好吃，不只在地人甚至遠從桃園、台北來的饕客也不在少數

阿布餐廳｜用餐環境

阿布餐廳是三個店面打通，所以用餐環境真的很大，木造裝潢的溫馨風格，我感覺有點像日本那種和洋氏的家庭餐廳，裝潢簡約但不失質感，加上大面積的玻璃窗引進自然光線，店員服務也都很親切，用餐氛圍非常舒服

阿布餐廳的餐具也有特別選過，擺餐具的架子是銀色的牛，因為老闆的個性就是一步一步穩扎穩打，一步一步不偷工減料，所以以前老師傅叫老闆阿牛，店名的由來『阿布』A Bull，也是由此而來

阿布餐廳｜菜單

阿布餐廳的主廚擁有多家星級飯店資歷，返鄉後創立阿布餐廳，將媲美星級餐廳的各式料理帶入，且價位親民實惠，一樣的高品質西式料理，只要星級飯店半價不到就可以享用，所以吸引不少懂吃饕客遠從各縣市來朝聖呢！有些用餐注意事項可以先看一下

阿布餐廳｜推薦必點料理

阿布餐廳料理種類很豐富從開胃菜、義大利麵、排餐等主食都有，建議可以升級套餐，會多主廚濃湯、麵包、飲料，然後厲害的品項還有私房料理，都是主廚拿手的私房菜（偷偷說，其中有幾道可是星級飯店的看板料理唷）

升級套餐的法國麵包、主廚濃湯，主廚濃湯是蕈菇濃湯，以多種蕈菇及奶油慢火熬煮，入口濃稠細膩，香氣四溢，在舌尖化開的瞬間，蕈菇類的香氣隨即釋放開來，好喝！

烤得外酥內軟的法國麵包，黑色的可不是竹炭，而是用墨魚汁做的，表層塗上一層主廚自製的明太子醬，鹹香好吃，另一款式青醬香蒜奶油法國，青醬蒜香奶油口感很滑潤，香氣也很夠

開胃菜：酥炸豆乳雞，看起來還蠻像台式炸雞，但口感跟味道可是完全不一樣！酥炸豆乳雞是用主廚特製醃料醃漬再裹粉油炸，還附上用甜菜根調色的米餅，旁邊附上生菜沙拉跟沾醬，豆乳雞2.0版！

豆腐乳與香辛料風味深深滲入雞肉裡，而且主廚沒有加醬油，而是用特製醬料，所以炸起來不會變黑，雞皮酥香不油膩，雞肉細嫩又入味，就算不沾調味料就非常好吃！

沾醬也很有特色，是加了九層塔及芥末做成的青醬，九層塔香中帶著芥末獨特微刺激辣感，加上綿密細緻的口感，跟酥香的豆乳雞很搭ㄟ！

金沙軟殼蟹燉飯，必點，這個超級厲害！應該是目前吃過最厲害的燉飯！鹹蛋黃炒香拌入用魚骨高湯對煮的義大利米，上桌前再撒上鮭魚卵，加上兩隻軟殼蟹，份量十足，而且超大一份只要$398！

中間軟殼蟹是用類似英式炸魚的粉漿，裡面有加入啤酒，軟殼蟹酥中帶鮮，粉漿薄脆，將軟殼蟹的鮮味封鎖其中，吃起來也不會過硬，非常厲害！

香料戰斧豬排，˙ 阿布餐廳應該是我目前吃過最強的香料戰斧豬排！使用舒肥法烹調，戰斧豬排是使用高檔的台灣雲林豬，然後烹調前會用主廚特製加了多種香料的鹽水浸泡，不僅肉質更軟嫩，豬排吃起來的甜度更高！

旁邊還有附上烤時蔬跟馬鈴薯泥，值得一提的是這裡的馬鈴薯泥是用進口的馬鈴薯，不僅馬鈴薯的香氣一流，加入奶油讓口感更加細滑，入口即化都是馬鈴薯的甜香

旁邊附上的是酸菜燉飯，德國豬腳長搭配的酸菜，主廚與其將奶油燉飯香結合，奶香綿密的燉飯，加上微脆口酸香的酸菜，飽足又解膩的好滋味

回頭來看戰斧豬排吧，他強不僅僅是份量大，而是主廚對於豬排的熟度拿捏，剖面透著粉嫩的肉色，纖維中還不斷的湧出肉汁，本身就經過香料鹽水浸泡，即使不加任何調味，光吃原味就夠鮮美軟嫩的，幾乎感受不到豬肉的纖維感

醬料搭配的是鳳梨腐乳醬，鳳梨腐乳是採用宜蘭當地生產的，主廚特別挑選過才決定用此款豆腐乳，味道鹹中带甜，细腻鲜美，特別適合搭配肉類，但我個人覺得直接吃原味就非常好吃，可以吃到戰斧豬排最純粹的美味！

飲料：紅茶、水果茶，升級套餐附的是阿布舊紅茶，紅茶香比一般紅茶濃郁許多，且帶有果香的甜度，如果不想喝紅茶可以加價換別的飲料，我換的是新鮮水果做的水果茶，酸酸甜甜很清爽

焦糖瑪奇朵，飯後來杯咖啡吧，焦糖瑪奇朵奶泡相當細緻蓬鬆，上面還淋上甜甜香香的焦糖，咖啡香氣馥郁順口

阿布餐廳真的很適合節日慶祝用餐，用餐環境寬廣舒適有很有FU，不管是一個人、兩個人、很多很多人，阿布餐廳都能讓你滿意，餐點無論分量口味擺盤精緻度都有相當的水準，價位也很合理，加上主廚運用很多烹調技法，每一口都能吃到有別於一般西式的驚喜感唷！

阿布餐廳

地址：宜蘭縣羅東鎮民權路176號

電話： 03 957 7177

營業時間：11:30–14:30, 17:30–21:00（月休八天於Fb公告休息日）

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