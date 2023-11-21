之前在台南讀書3年,對台南依然有種熟悉感

回來看看老朋友,順便吃個人氣拉麵

『 菜良sara日式拉麵 』

屬於二郎系拉麵

特色就是大量蔬菜-豆芽小山

採用豚骨湯頭、極粗麵、份量大

菜良的麵條為自家製麵

拉麵店附近有收費停車場,蠻好停車

生意很好,常常客滿狀態,

等大約15幾分鐘就入內用餐

外送箱嗎?真是可愛的宣傳車

店門口

用餐須知

採現場候位,點餐方式為自動販賣機點餐

依照點餐單上的編號，等叫號入座

自動販賣機點餐

用餐空間不大,翻桌率還算快

​​​

椅子以高腳椅為主,底層有置物空間​

最寬敞的位置,適合帶小小孩來用餐的人喔

菜單~販售6款餐點

有提供外帶服務喔! 吃不完打包外帶是需酌收10元!

免費配料:蔬菜、蒜丁、背脂、醬料,

這四種可依造喜愛的口味份量做調整

冰水~拉麵必備

佐料區~醬油、一味粉

另外提供橡皮筋及牙線棒

餐具

2碗大小讓大家參考一下

烏帽子拉麵 ~210元

小昭選擇蔬菜"多"、蒜丁"有"、背脂"基本"、醬料"多"

哇~大量蔬菜堆成小山般

印象中二郎系拉麵吃過 山形心心拉麵

叉燒肉很可以,肥瘦恰好,吃起來不會太油膩

加上外層炙燒過,多了一股焦香氣

可惜當天叉燒肉已完售無法加點,

否則肉食主義者的老公應該是點好點滿

豚骨醬油湯頭濃郁,

色澤上看的出來醬油風味比較明顯

添加蒜丁讓風味層次更豐富

建議可以先喝一口原味,再將蒜丁攪拌進湯中

南高梅拉麵~300元 +加麵30元

這碗選擇 蔬菜"多"、蒜丁"有"、背脂"多"、醬料"多"

粗麵條有嚼勁,吸附滿滿的湯汁

添加梅子讓酸味中和湯頭中的鹹度,

但老公不太喜歡吃酸,對它的喜愛程度就普普

應該說適合女生或愛梅子的人會比較喜歡這湯頭

名片

開業至今也很多年了,生意還非常好

應該是很受當地人或觀光客的喜愛

愛吃二郎系拉麵的朋友們,可以來品嘗看看唷~

口味因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

《店家資訊 》

菜良sara日式拉麵

(06)267 0122

11:30~14:00 17:30~20:00

周一公休

台南市東區崇明路42號



檢視較大的地圖

延伸閱讀:

高雄-金田家拉麵~台灣本店 《 來自日本九州 濃厚豚骨泡系拉麵》

台北-五之神製作所 台灣 《 來自東京新宿 濃厚豚骨蝦湯 鮮魚系拉麵》

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

台中-山下公園ラーメン(橫濱家系拉麵)

文章標籤