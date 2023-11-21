之前在台南讀書3年,對台南依然有種熟悉感
回來看看老朋友,順便吃個人氣拉麵
『 菜良sara日式拉麵 』
屬於二郎系拉麵
特色就是大量蔬菜-豆芽小山
採用豚骨湯頭、極粗麵、份量大
菜良的麵條為自家製麵
拉麵店附近有收費停車場,蠻好停車
生意很好,常常客滿狀態,
等大約15幾分鐘就入內用餐
外送箱嗎?真是可愛的宣傳車
店門口
用餐須知
採現場候位,點餐方式為自動販賣機點餐
依照點餐單上的編號，等叫號入座
自動販賣機點餐
用餐空間不大,翻桌率還算快
椅子以高腳椅為主,底層有置物空間
最寬敞的位置,適合帶小小孩來用餐的人喔
菜單~販售6款餐點
有提供外帶服務喔! 吃不完打包外帶是需酌收10元!
免費配料:蔬菜、蒜丁、背脂、醬料,
這四種可依造喜愛的口味份量做調整
冰水~拉麵必備
佐料區~醬油、一味粉
另外提供橡皮筋及牙線棒
餐具
2碗大小讓大家參考一下
烏帽子拉麵 ~210元
小昭選擇蔬菜"多"、蒜丁"有"、背脂"基本"、醬料"多"
哇~大量蔬菜堆成小山般
印象中二郎系拉麵吃過山形心心拉麵
叉燒肉很可以,肥瘦恰好,吃起來不會太油膩
加上外層炙燒過,多了一股焦香氣
可惜當天叉燒肉已完售無法加點,
否則肉食主義者的老公應該是點好點滿
豚骨醬油湯頭濃郁,
色澤上看的出來醬油風味比較明顯
添加蒜丁讓風味層次更豐富
建議可以先喝一口原味,再將蒜丁攪拌進湯中
南高梅拉麵~300元 +加麵30元
這碗選擇 蔬菜"多"、蒜丁"有"、背脂"多"、醬料"多"
粗麵條有嚼勁,吸附滿滿的湯汁
添加梅子讓酸味中和湯頭中的鹹度,
但老公不太喜歡吃酸,對它的喜愛程度就普普
應該說適合女生或愛梅子的人會比較喜歡這湯頭
名片
開業至今也很多年了,生意還非常好
應該是很受當地人或觀光客的喜愛
愛吃二郎系拉麵的朋友們,可以來品嘗看看唷~
口味因人而異,以上僅供參考~
Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~
《店家資訊 》
- 菜良sara日式拉麵
- (06)267 0122
- 11:30~14:00 17:30~20:00
- 周一公休
- 台南市東區崇明路42號
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