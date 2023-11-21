為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》

台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》

2023-11-21 23:44:27 chaoerh小昭 人氣：99
share
窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：50篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：菜良sara-日式拉麵
phone06-2670-122
place台南市東區崇明路44號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》

 

之前在台南讀書3年,對台南依然有種熟悉感

回來看看老朋友,順便吃個人氣拉麵

『 菜良sara日式拉麵 

屬於二郎系拉麵

特色就是大量蔬菜-豆芽小山

採用豚骨湯頭、極粗麵、份量大

菜良的麵條為自家製麵

 

拉麵店附近有收費停車場,蠻好停車

生意很好,常常客滿狀態,

等大約15幾分鐘就入內用餐

台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》

 

外送箱嗎?真是可愛的宣傳車

台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》

 

店門口

台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》

 

用餐須知

採現場候位,點餐方式為自動販賣機點餐

依照點餐單上的編號，等叫號入座

台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》

 

自動販賣機點餐

台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》

 

用餐空間不大,翻桌率還算快

​​台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》

椅子以高腳椅為主,底層有置物空間

台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》

最寬敞的位置,適合帶小小孩來用餐的人喔

台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》

 

菜單~販售6款餐點

有提供外帶服務喔 吃不完打包外帶是需酌收10元! 

台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》

 

免費配料:蔬菜、蒜丁、背脂、醬料,

這四種可依造喜愛的口味份量做調整

台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》

 

冰水~拉麵必備

台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》

 

佐料區~醬油、一味粉

另外提供橡皮筋及牙線棒

台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》

 

餐具

台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》

 

2碗大小讓大家參考一下

台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》

 

 烏帽子拉麵 ~210元

小昭選擇蔬菜"多"、蒜丁"有"、背脂"基本"、醬料"多"

台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》

哇~大量蔬菜堆成小山般

印象中二郎系拉麵吃過山形心心拉麵

台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》

叉燒肉很可以,肥瘦恰好,吃起來不會太油膩

加上外層炙燒過,多了一股焦香氣

可惜當天叉燒肉已完售無法加點,

否則肉食主義者的老公應該是點好點滿

台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》

台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》

豚骨醬油湯頭濃郁,

色澤上看的出來醬油風味比較明顯

添加蒜丁讓風味層次更豐富

建議可以先喝一口原味,再將蒜丁攪拌進湯中

台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》

 

 

 南高梅拉麵~300元 +加麵30元

這碗選擇 蔬菜"多"、蒜丁"有"、背脂"多"、醬料"多"

台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》

粗麵條有嚼勁,吸附滿滿的湯汁

台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》

添加梅子讓酸味中和湯頭中的鹹度,

但老公不太喜歡吃酸,對它的喜愛程度就普普

應該說適合女生或愛梅子的人會比較喜歡這湯頭

台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》

 

名片

台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》

 

開業至今也很多年了,生意還非常好

應該是很受當地人或觀光客的喜愛

愛吃二郎系拉麵的朋友們,可以來品嘗看看唷~

 

台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》,以上僅供參考~

 

台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》

台南-菜良sara日式拉麵 《 二郎系拉麵》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

 

《店家資訊 》

  • 菜良sara日式拉麵 
  • (06)267 0122
  • 11:30~14:00    17:30~20:00
  • 周一公休
  • 台南市東區崇明路42號


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀:

高雄-金田家拉麵~台灣本店 《 來自日本九州 濃厚豚骨泡系拉麵》

台北-五之神製作所 台灣 《 來自東京新宿 濃厚豚骨蝦湯 鮮魚系拉麵》

台北-麵屋雞金 拉麵專門店 《免費加肉加麵•營業至凌晨3點》

台中-山下公園ラーメン(橫濱家系拉麵)

文章標籤

菜良sara日式拉麺 菜良拉麵 菜良菜單 台南拉麵推薦 日式拉麵 二郎系拉麵台南 二郎系拉麵 chaoerh小昭 chaoerh小昭食記 chaoerh小昭台南 小昭食記
創作者介紹
創作者 chaoerh小昭 的頭像
chaoerh小昭

chaoerh小昭的部落格




#台南拉麵
morechevron_right
文章關鍵字
菜良sara-日式拉麵 菜良sara 菜良拉麵 二郎系拉麵 more
檢舉
share
chevron_left

台中-AOSiBAKERY禾恬烘焙工坊《花花蛋糕丨錶花

屏東-民族夜市𩵚魠魚羹•正老牌屏東肉圓•民族

chevron_right
延伸閱讀

【活動】《WOMEN我們不知道的事》電影首映會

 shouyadog

永康平價拉麵【鶴昇町拉麵】價格親民拉麵，一碗就征服你的味蕾！人氣新品辣味噌拉麵│濃郁湯頭/Q彈麵條/厚實叉燒│台南拉麵店推薦

 南搞先生
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：50篇

作者的其它文章
同類據點
二男家 家系拉麵 照片

二男家 家系拉麵

5.00 (1人評鑑)

區域：台南市北區
神武日本拉麵(善化店) 照片

神武日本拉麵(善化店)

4.35 (1人評鑑)

區域：台南市善化區
裕樂亭 照片

裕樂亭

5.00 (2人評鑑)

區域：台南市東區
錦町燒餃「原正義餃子」 照片

錦町燒餃「原正義餃子」

5.00 (1人評鑑)

區域：台南市中西區
究Sho石燒拉麵－文化參店 照片

究Sho石燒拉麵－文化參店

5.00 (1人評鑑)

區域：台南市東區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up