每次到了冷冷的冬天，

你是不是就不自覺地想吃火鍋呢？

冷颼颼的冬天到了就會想吃火鍋暖暖身體，

當然更少不了吃麻辣鍋的慾望啦

桃園麻辣火鍋推薦，桃園經國路美食

老饕精選，熱熱辣辣的好滋味

桃園在地饕客必吃這家鐵木真鴛鴦麻辣火鍋

創立於1994年麻辣湯底遵循古法天然熬煮

甘醇順口的麻辣火鍋，又香又麻的爽快

透過又麻又香的麻辣湯底涮上肉片、讓油脂包覆，

光是用想的就讓人流口水，

還有最經典的鴨血跟豆腐當然也不容錯過啦

鐵木真麻辣鴛鴦火鍋ＦＢ

電話：03-317-0132

營業時間：週二~週五16:00~12:00，週六～周日12:00~12:00

地址：桃園市桃園區經國路254號

點擊導航Gmap： https://supr.link/MTj1V

訂位專線：033170132／https://supr.link/YqKDx

需加收10%服務費

便利免費停車、方便聚餐

位於在經國路跟南平路交叉路口麥當勞對面，

附近有付費停車場與路邊停車格

進入店內就能夠聞到濃郁誘人的香氣

鐵木真麻辣火鍋，店內採舒適的高挑設計，

搭配舒適的木椅、簡約的空間設計

店家也提供各種沾醬讓客人選擇

這裡的醬料區乾乾淨淨的，

也都有貼上沾醬的標註，

讓你一眼就能知道是甚麼醬料

這邊也可以小酌有酒飲可單點

＊＊＊未成年勿飲酒，喝酒不酒駕、安全有保障＊＊＊

二樓用餐區提供四人、六人

以及可容納8~10人的大圓桌，

家族、團體聚餐都非常適合

桌上也都有轉盤，就算多人來用餐也非常方便

二樓的空間非常寬敞，絕對是你的聚餐首選呀！

若是有大聚餐、公司行號想要包場的朋友們

記得先打電話跟店家預約哦

鐵木真麻辣鴛鴦火鍋的採單點式的麻辣鍋，

價錢中階，3人以上，每人加收90元湯底費用

內用老豆腐、果凍鴨血無限吃到飽概念，

飯後甜點每人一份

外帶麻辣鍋底(含鴨血豆腐)小份380元／大份480元

外帶最低消費，小份850/大份1100

特色湯底，鐵木真麻辣鍋、鴛鴦鍋、

孛兒帖鍋（蔬果雞湯）、酸白菜鍋

用心的湯底、新鮮的食材，

就是要讓饕客們品嚐最美味

完整消費方式以及菜單明細列在文未提供大家參考

※詳細消費方式內容仍以店家現場實際告知為主※

一道道擺滿桌上豐盛畫面，麻辣火鍋在沸騰煙霧中滾燙冒泡

食材很棒、很新鮮，秋冬正是大啖麻辣鍋的時節

香麻帶勁的湯底搭配豐富配料，就是最暖心的美食之一

麻辣鴛鴦火鍋＄480

一邊鐵木真麻辣鍋，一邊孛兒帖鍋（蔬果雞湯）

湯底麻辣兼備鮮香無比，搭上新鮮的肉盤、海鮮

架放上的是現切肉盤、海鮮，澎拜又暖呼呼得恰到好處

在這微涼的天氣裡，來上一鍋熱呼呼的火鍋，

是一件多麼舒心愜意的事啊～

一上桌就能聞到湯底濃濃的香氣，讓人想要立馬開動了啊

一邊鐵木真麻辣鍋，一邊孛兒帖鍋（蔬果雞湯）

溫潤湯頭化燥暖胃，適合用來煮蔬菜和菇類，

兩湯混合舒緩了麻辣滋味入口回甘又養生

鐵木真麻辣鴛鴦火鍋，湯底裡面加了很多蒜苗

湯頭，是火鍋的靈魂，一鍋湯的好壞決定了成敗

麻辣湯頭香麻不死辣很不錯，

香氣濃郁、滋味醇厚不死辣

入喉沒有嗆辣傷喉的感覺，

相當溫順 是可以直接喝的麻辣湯底

老闆而且堅持純手工炒製、紮紮實實溫火熬煮；

再配合台灣人的口感精心調整，

使得麻辣湯是可以喝的、而且是一定要喝的！

孛兒帖鍋（蔬果雞湯）也是招牌湯底之一

高麗菜、玉米、蟹肉棒、洋蔥

店家自熬的火鍋湯底，使用多種蔬菜及雞骨，

只用鮮蔬雞肉熬煮天然高湯的，

湯頭甜美又很健康而且也不油膩

大火控熬再轉小火燉煮的蔬菜雞骨黃金湯底！

湯澤淺黃淡雅的味道，煮各種鍋物料理都適合

是真材實料的蔬菜熬煮出來的湯底，

喝湯的時候還感受的到蔬果真實的清香甜味

麻辣火鍋必須要吃的就是大腸，越煮越香

入口軟嫩有彈性，搭上微微的辣感

大腸口感非常Q，吃起來很過癮，

實在是麻辣鍋不可或缺的食材呀

鍋底裡頭還有放入很多鴨血塊頭還不小

吃起來細緻軟嫩，不僅沒什麼毛細孔

一咬開還有種爆汁的口感，

搭配醇厚香辣的湯頭頗為合拍

鴨血吸滿濃郁湯汁，口感軟嫩、香辣入味

蔬菜拼盤＄１６０，有水蓮／金針菇／玉米筍／木耳／香菇

店家根據季節選擇最新和當季的食材

我們點選三種不同肉品有沙郎牛肉＄３２０（小）

台灣梅花豬＄２５０（小），頂級霜降（小）＄３８０

沙郎牛肉，紅白間香美國牛五花，

肉片上的油光閃閃動人令人口水直流

的紅肉與油花在高溫下釋放出油脂香氣，

咬入口中牛香與油脂感一次化開很療癒呀

台灣梅花豬，油脂豐富的豬五花，

油花平均分布且肥瘦分明，軟嫩細緻，順口鮮美

梅花豬肉帶點肉帶些脂肪，

吃起來不會過度油膩，也不會過於乾澀

沙郎牛肉以涮肉的方式，肉很新鮮全熟會比較有嚼勁，

微熟口感為最佳，香麻但卻很清爽，

涮煮食材都很夠味，沾上湯底調合蔥段的沾醬，

料理除了食材本身的鮮度、自然滋味之外

另一個提升美味的靈魂就是調味醬汁的魔法

麻辣湯很適合涮肉片，霜降不用沾醬也夠味好吃又鮮香！

油花分佈得極美，涮個三兩下，就能吃到肉的鮮甜及油香

有油脂的霜降牛口感鮮嫩帶點嚼勁

香氣十足，愈嚼愈香，滿嘴都是牛肉的油潤香腴，太美味了

包覆麻辣香氣不用沾醬就很夠味，涮麻辣鍋吃起來很過癮

來此店品嘗就是要這兩種醬料非常重點，

自製辣油＋蒜苗辣， 喚醒麻辣鍋底靈魂～

另外老饕吃法有三種小秘訣：

1.蒜苗加醋加香油

2.蒜苗加醋加香油在淋上辣油

3.蒜苗加辣油

**蒜苗加上醋再加香油吃，後面會有一種香甜味道出來**

**另吃麻辣鍋不加沙茶醬，因為會蓋過麻辣的香氣**

Emily試試新吃法，將涮肉夾帶著蒜苗沾上辣油

大大入口中蒜苗鮮蒜脆口感，牛肉軟嫩的口感

辣油在嘴中散發了滿滿的香氣，味道更有層次，超級好吃

非常過癮的吃法，你們可以試試看︿︿

想要調出自已的沾料，店家也有提供其他的醬料的

拉麵＄８０，Emily將撈起來放入碗內，加入麻辣湯底

變出另一種銷魂麻辣牛肉湯麵美味，

麵條真的不錯，麵條麵粉香味足，

牛肉湯頭的鮮甜濃郁和香氣，吃來很有飽足感

毛肚＄２２０，感受清脆口感，越咀嚼越香，

熬煮麻辣湯底更加夠味

吃麻辣鍋當然不能缺少的油條＄６０（份）

麻辣鍋的靈魂夥伴＂老油條＂啦！

涮七秒就可以拿起來吃了 !!

經辣湯烹煮而吸附湯汁，

呈半酥半軟的口感是最好吃的，

就算知道它熱量爆錶，難以抵擋它的魅力

個人比較喜歡吃帶有脆感的老油條

還是吸飽滿滿湯汁的軟爛油條

竹笙＄２２０，保有脆脆的口感，

燙久一點則會吸滿湯汁很有滋味

脆脆的竹笙一起咬下， 口感和味道都非常多層次

店內人氣火鍋料，手工花枝漿＄１６０／手工蝦滑＄３００

這裡的火鍋料也很用心，

像是手工製作的花枝與蝦滑漿製作而成，

彈牙脆口又吃得到魚的鮮甜，搭配麻辣或孛兒帖湯都適合

手工蝦滑入口鎖住天然原味，口口新鮮彈牙

每一口都充滿驚奇享受 手作草蝦漿選用新鮮

這道手工蝦滑就做好了，口感Q彈，鮮嫩脆滑

蝦內餡飽滿，吃得到大海原味，包你吃一次就會愛上它！

每一粒都好彈牙，且足料，內有粒粒的花枝

唇齒之間就能感受，店家的樸實無華的用心細節

頂級鮮蝦＄270 /小份，鮮蝦肉吃起來口感十分滑嫩肥美，蝦味很濃厚

最後，吃完火鍋後在來上冰淇淋，最幸福了

冷風颼颼的街道上，就想著來點熱湯暖暖胃，

乾脆趁下班、下課後揪好友同事一起去吃，

鐵木真麻辣鴛鴦火鍋，讓下班疲憊無力的上班族，

可以輕鬆享用到如同在家用餐般的美味～

麻辣鍋吃起來鹹香辛辣，還有微微的麻感圍繞在口中，

搭配Q彈的鴨血和多汁的豆腐，堪稱絕配！

看完是不是讓你口水直流，想要今晚就來一鍋？！

愛吃麻辣火鍋的朋友推薦必吃

鐵木真麻辣鴛鴦火鍋ＦＢ

電話：03-317-0132

營業時間：週二~週五16:00~12:00，週六～周日12:00~12:00

地址：桃園市桃園區經國路254號

點擊導航Gmap： https://supr.link/MTj1V

訂位專線：033170132／https://supr.link/YqKDx

需加收10%服務費

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以上親自體驗分享,僅供參考

以上內容皆為本人實際體驗心得

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