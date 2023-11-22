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台北大安-[Nabiya韓式 나비야 한식] 東門站永康街商圈，低調訂位一位難求超人氣韓餐，美味半半豬腳與涼拌蕎麥麵，來自韓國釜山老闆的道地家常料理

2023-11-22 00:00:07 Elisa 人氣：107
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窩客好文

Elisa

發表篇數：328篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：Nabiya韓式 나비야 한식
place台北市大安區金山南路二段13巷20號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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看了好多人推薦韓國的豬腳非常好吃

加上韓劇裡面人人吃得津津有味

讓人深深被吸引很想品嘗看看

但台北的韓式料理餐廳雖多但供應的餐廳意外沒那麼普及

最後默默被妹妹推薦網路上小有名氣的Nabiya

第一次預約還遇到客滿換了另一個日期跟超早避開尖峰時段才成功

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隱身在東門永康街熱鬧商圈一帶的Nabiya鬧中取靜

門口招牌簡約以英文寫著Korean Cuisine

就像來到朋友家作客一般

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入口一進門真的非常像誤闖某戶豪宅

高級的石面流理台讓人很想把家改造成同款

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店內白淨的牆上有著各種多彩繽紛的裝飾畫作藝術品

可以感受到釜山老闆的品味優異

桌數比我想像多但也相對走道間隔偏小略感緊促

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每個座位都已經備好餐具等候客人光臨

湯匙跟筷子都是正宗韓國特別的扁筷扁匙

特別是扁筷非常考驗操縱筷子的技巧

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菜單人氣菜色非豬腳跟菜包肉莫屬

還有另一道我也很感興趣的涼拌蕎麥麵

樣樣都是我會在韓劇跟韓綜頻繁看到的美食

隨著節令菜色也不斷推陳出新

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飲品也非常有韓國特色

從瑪格麗到燒酒應有盡有

 

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店內的小菜一次提供三樣可以無限續

這次吃到豆芽、泡菜跟涼拌蔬菜菇類

每樣都很清爽解膩搭配豐盛大餐剛剛好

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鮮蝦韭菜煎餅 TWD320

口味特別跟熟悉的海鮮煎餅餡料有所區別

著重在鮮蝦跟韭菜的組合

煎餅外觀金黃酥脆

邊緣更有喀滋喀滋像餅乾一般酥脆

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內餡的麵粉糊很柔軟包覆滿滿韭菜跟鮮蝦

鮮蝦韭菜吃起來鮮甜多汁

只是整體因為油煎難免容易感覺油膩了點

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豬腳+菜包肉拼盤 TWD880

重頭戲的豬腳跟菜包肉拼盤真的超級華麗

肉量我覺得對比價格分量普普

但擺盤精緻非常好看勾起人的食慾

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菜包肉的配菜有帶來辛辣刺激感的青辣椒跟生蒜片

還有紅豔豔乍看可怕吃起來超好吃的辣蘿蔔

辣蘿蔔真的太是我的菜超想續碗

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粉嫩活潑色系的則是經典的醃黃蘿蔔跟醃洋蔥

酸甜交織超級爽口

韭菜也很有芝麻香

雖然我很討厭韭菜但這款我可以

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搭配鮮綠色的大片生菜

再依照喜好放上豬腳或是包肉

還提供了蝦醬跟辣椒醬兩種醬料自由搭配

包在一起一口吃下終於實現模仿韓劇生菜包肉的願望

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不論豬腳或是五花肉都有著煎烤的油香與芝麻香氣

吃起來邊緣有點焦痕帶著炭香

豬腳的外皮膠原蛋白豐富膠質Q彈

肉質不柴很柔軟好入口

單吃我也覺得非常美味調味不會太過

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涼拌蕎麥麵 TWD120

搭配豬腳主菜可以最多選兩樣澱粉類的加購

苦惱之中最終選了比較少見的涼拌蕎麥麵

清爽的蕎麥麵上撒了滿滿海苔跟芝麻超香

很有熟悉的海苔飯捲香氣

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蕎麥麵帶著淺咖色接近天使細麵的粗細度

吃起來超級有彈性不軟爛

口感比日式蕎麥麵更多彈力感

搭配清爽的蔬菜絲跟辣醬拌勻甜辣滋味非常豐富

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泡菜鍋 (小) TWD120

 

 

 

 

 

另一款加價選了小碗的泡菜鍋作為收尾的湯

小碗的份量依舊不小

有著滿滿兩大塊豆腐跟豐富的蔬菜

吃起來辣度不高酸甜感很爽快

 

我自己很喜歡Nabiya的小菜跟豬腳滋味

煎餅跟泡菜鍋對我來說相對普通

整體價位不算太便宜

但用餐氣氛相較一般家常韓式餐廳精緻高級

很適合宴客或家庭聚餐的時候來訪

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/04/09

花費: TWD1584(文中菜色各1)

Nabiya韓式 나비야 한식

FB粉絲團/IG

Lunch: 11:30-14:00

Dinner: 16:30-21:00

公休日: 週一至週五中午

有無服務費: Yes (10%)

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: Yes (2小時)

低消限制: 每人400元

多元支付: 可 (信用卡)

可否訂位: 可

地址: 〒 106 台北市大安區金山南路二段13巷20號

電話: 03-2397-1008


檢視較大的地圖

 

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