看了好多人推薦韓國的豬腳非常好吃

加上韓劇裡面人人吃得津津有味

讓人深深被吸引很想品嘗看看

但台北的韓式料理餐廳雖多但供應的餐廳意外沒那麼普及

最後默默被妹妹推薦網路上小有名氣的Nabiya

第一次預約還遇到客滿換了另一個日期跟超早避開尖峰時段才成功

隱身在東門永康街熱鬧商圈一帶的Nabiya鬧中取靜

門口招牌簡約以英文寫著Korean Cuisine

就像來到朋友家作客一般

入口一進門真的非常像誤闖某戶豪宅

高級的石面流理台讓人很想把家改造成同款

店內白淨的牆上有著各種多彩繽紛的裝飾畫作藝術品

可以感受到釜山老闆的品味優異

桌數比我想像多但也相對走道間隔偏小略感緊促

每個座位都已經備好餐具等候客人光臨

湯匙跟筷子都是正宗韓國特別的扁筷扁匙

特別是扁筷非常考驗操縱筷子的技巧

菜單人氣菜色非豬腳跟菜包肉莫屬

還有另一道我也很感興趣的涼拌蕎麥麵

樣樣都是我會在韓劇跟韓綜頻繁看到的美食

隨著節令菜色也不斷推陳出新

飲品也非常有韓國特色

從瑪格麗到燒酒應有盡有

店內的小菜一次提供三樣可以無限續

這次吃到豆芽、泡菜跟涼拌蔬菜菇類

每樣都很清爽解膩搭配豐盛大餐剛剛好

鮮蝦韭菜煎餅 TWD320

口味特別跟熟悉的海鮮煎餅餡料有所區別

著重在鮮蝦跟韭菜的組合

煎餅外觀金黃酥脆

邊緣更有喀滋喀滋像餅乾一般酥脆

內餡的麵粉糊很柔軟包覆滿滿韭菜跟鮮蝦

鮮蝦韭菜吃起來鮮甜多汁

只是整體因為油煎難免容易感覺油膩了點

豬腳+菜包肉拼盤 TWD880

重頭戲的豬腳跟菜包肉拼盤真的超級華麗

肉量我覺得對比價格分量普普

但擺盤精緻非常好看勾起人的食慾

菜包肉的配菜有帶來辛辣刺激感的青辣椒跟生蒜片

還有紅豔豔乍看可怕吃起來超好吃的辣蘿蔔

辣蘿蔔真的太是我的菜超想續碗

粉嫩活潑色系的則是經典的醃黃蘿蔔跟醃洋蔥

酸甜交織超級爽口

韭菜也很有芝麻香

雖然我很討厭韭菜但這款我可以

搭配鮮綠色的大片生菜

再依照喜好放上豬腳或是包肉

還提供了蝦醬跟辣椒醬兩種醬料自由搭配

包在一起一口吃下終於實現模仿韓劇生菜包肉的願望

不論豬腳或是五花肉都有著煎烤的油香與芝麻香氣

吃起來邊緣有點焦痕帶著炭香

豬腳的外皮膠原蛋白豐富膠質Q彈

肉質不柴很柔軟好入口

單吃我也覺得非常美味調味不會太過

涼拌蕎麥麵 TWD120

搭配豬腳主菜可以最多選兩樣澱粉類的加購

苦惱之中最終選了比較少見的涼拌蕎麥麵

清爽的蕎麥麵上撒了滿滿海苔跟芝麻超香

很有熟悉的海苔飯捲香氣

蕎麥麵帶著淺咖色接近天使細麵的粗細度

吃起來超級有彈性不軟爛

口感比日式蕎麥麵更多彈力感

搭配清爽的蔬菜絲跟辣醬拌勻甜辣滋味非常豐富

泡菜鍋 (小) TWD120

另一款加價選了小碗的泡菜鍋作為收尾的湯

小碗的份量依舊不小

有著滿滿兩大塊豆腐跟豐富的蔬菜

吃起來辣度不高酸甜感很爽快

我自己很喜歡Nabiya的小菜跟豬腳滋味

煎餅跟泡菜鍋對我來說相對普通

整體價位不算太便宜

但用餐氣氛相較一般家常韓式餐廳精緻高級

很適合宴客或家庭聚餐的時候來訪

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/04/09

花費: TWD1584(文中菜色各1)

Nabiya韓式 나비야 한식

FB粉絲團/IG

Lunch: 11:30-14:00

Dinner: 16:30-21:00

公休日: 週一至週五中午

有無服務費: Yes (10%)

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: Yes (2小時)

低消限制: 每人400元

多元支付: 可 (信用卡)

可否訂位: 可

地址: 〒 106 台北市大安區金山南路二段13巷20號

電話: 03-2397-1008



檢視較大的地圖

延伸閱讀：

台北松山-[Oasis Coffee Roasters Nanjing] 近南京復興站微風南京後巷，自家烘焙配方豆與單品手沖，洞穴科幻感開放空間外帶咖啡，都市叢林中的綠洲歇息處

台北信義-[引路咖啡 Enroute Coffee] 近永春捷運站四號出口，隱身住宅區巷弄，特色自家烘焙配方豆火星莓，舒適空間與專業咖啡課程，只賣咖啡的烘豆專門咖啡館

台北信義-[Single Origin Espresso & Roast] 吳興街台北醫學大學對面，自家烘焙咖啡豆與濾掛，清水模感老宅髮廊二樓，日系極簡設計風職人外帶咖啡吧