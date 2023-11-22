看了好多人推薦韓國的豬腳非常好吃
加上韓劇裡面人人吃得津津有味
讓人深深被吸引很想品嘗看看
但台北的韓式料理餐廳雖多但供應的餐廳意外沒那麼普及
最後默默被妹妹推薦網路上小有名氣的Nabiya
第一次預約還遇到客滿換了另一個日期跟超早避開尖峰時段才成功
隱身在東門永康街熱鬧商圈一帶的Nabiya鬧中取靜
門口招牌簡約以英文寫著Korean Cuisine
就像來到朋友家作客一般
入口一進門真的非常像誤闖某戶豪宅
高級的石面流理台讓人很想把家改造成同款
店內白淨的牆上有著各種多彩繽紛的裝飾畫作藝術品
可以感受到釜山老闆的品味優異
桌數比我想像多但也相對走道間隔偏小略感緊促
每個座位都已經備好餐具等候客人光臨
湯匙跟筷子都是正宗韓國特別的扁筷扁匙
特別是扁筷非常考驗操縱筷子的技巧
菜單人氣菜色非豬腳跟菜包肉莫屬
還有另一道我也很感興趣的涼拌蕎麥麵
樣樣都是我會在韓劇跟韓綜頻繁看到的美食
隨著節令菜色也不斷推陳出新
飲品也非常有韓國特色
從瑪格麗到燒酒應有盡有
店內的小菜一次提供三樣可以無限續
這次吃到豆芽、泡菜跟涼拌蔬菜菇類
每樣都很清爽解膩搭配豐盛大餐剛剛好
鮮蝦韭菜煎餅 TWD320
口味特別跟熟悉的海鮮煎餅餡料有所區別
著重在鮮蝦跟韭菜的組合
煎餅外觀金黃酥脆
邊緣更有喀滋喀滋像餅乾一般酥脆
內餡的麵粉糊很柔軟包覆滿滿韭菜跟鮮蝦
鮮蝦韭菜吃起來鮮甜多汁
只是整體因為油煎難免容易感覺油膩了點
豬腳+菜包肉拼盤 TWD880
重頭戲的豬腳跟菜包肉拼盤真的超級華麗
肉量我覺得對比價格分量普普
但擺盤精緻非常好看勾起人的食慾
菜包肉的配菜有帶來辛辣刺激感的青辣椒跟生蒜片
還有紅豔豔乍看可怕吃起來超好吃的辣蘿蔔
辣蘿蔔真的太是我的菜超想續碗
粉嫩活潑色系的則是經典的醃黃蘿蔔跟醃洋蔥
酸甜交織超級爽口
韭菜也很有芝麻香
雖然我很討厭韭菜但這款我可以
搭配鮮綠色的大片生菜
再依照喜好放上豬腳或是包肉
還提供了蝦醬跟辣椒醬兩種醬料自由搭配
包在一起一口吃下終於實現模仿韓劇生菜包肉的願望
不論豬腳或是五花肉都有著煎烤的油香與芝麻香氣
吃起來邊緣有點焦痕帶著炭香
豬腳的外皮膠原蛋白豐富膠質Q彈
肉質不柴很柔軟好入口
單吃我也覺得非常美味調味不會太過
涼拌蕎麥麵 TWD120
搭配豬腳主菜可以最多選兩樣澱粉類的加購
苦惱之中最終選了比較少見的涼拌蕎麥麵
清爽的蕎麥麵上撒了滿滿海苔跟芝麻超香
很有熟悉的海苔飯捲香氣
蕎麥麵帶著淺咖色接近天使細麵的粗細度
吃起來超級有彈性不軟爛
口感比日式蕎麥麵更多彈力感
搭配清爽的蔬菜絲跟辣醬拌勻甜辣滋味非常豐富
泡菜鍋 (小) TWD120
另一款加價選了小碗的泡菜鍋作為收尾的湯
小碗的份量依舊不小
有著滿滿兩大塊豆腐跟豐富的蔬菜
吃起來辣度不高酸甜感很爽快
我自己很喜歡Nabiya的小菜跟豬腳滋味
煎餅跟泡菜鍋對我來說相對普通
整體價位不算太便宜
但用餐氣氛相較一般家常韓式餐廳精緻高級
很適合宴客或家庭聚餐的時候來訪
最後附上簡單的用餐資訊:
用餐日期:2022/04/09
花費: TWD1584(文中菜色各1)
Nabiya韓式 나비야 한식
Lunch: 11:30-14:00
Dinner: 16:30-21:00
公休日: 週一至週五中午
有無服務費: Yes (10%)
有無Wifi: No
有無插座: No
有無限時: Yes (2小時)
低消限制: 每人400元
多元支付: 可 (信用卡)
可否訂位: 可
地址: 〒 106 台北市大安區金山南路二段13巷20號
電話: 03-2397-1008
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