苗栗免費景點 ，銅鑼邱家古厝杭菊花海。銅鑼除了有四月雪還能賞秋雪，每年11月是銅鑼杭菊盛開季節，這次在網路上發現了這個攝影秘境。邱家古厝前的花海田開滿大片白色跟黃色杭菊，這裡不時還能拍到火車經過，吸引許多鐵道迷跟攝影好手在這裡拍攝。這邊遊客少還是免費入園，可以安排在苗栗一日遊行程中順路來拍拍照。最新花況可以查詢 邱家古厝（銅鑼杭菊） 粉絲團

銅鑼邱家古厝(杭菊花海)

地址:苗栗縣銅鑼鄉109號

時間:24H

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銅鑼邱家古厝怎麼去?

銅鑼邱家古厝正好在三義跟銅鑼的中間，搭火車前往不管是坐到哪一站在前往都是差不多的距離，我們是北上的車所以到三義車站就下車轉搭計程車前往。

自行開車的朋友可以直接google導航:銅鑼邱家古厝（杭菊），從公路過橋到對面花田

尖豐公路開到這記得要轉進去，這裡沒有太多明顯的地標很容易開過頭了

過橋後的叉路口左轉即可抵達花田

銅鑼邱家古厝停車

在外面路寬的地方就可以找路邊停車，再往裡面開路段比較狹小，會不好會車，多走一小段路沒差多遠。

菊花農產品小攤

這裡有在地的攤販賣一些菊花跟農產品，有興趣可以看看

菊花茶免費試喝，淡雅的花香，口感溫和柔順，味道還真不錯

銅鑼杭菊花海

花海拍攝日期:2023/11/19 天氣晴

這裡是臨時興起決定來拍的景點，在網路上看到一大片杭菊正在盛開，就決定約朋友衝一波了。當天出了個大太陽，天氣還不錯，抵達時已經接近正中午，賞花遊客不算多，可能大家都去吃飯了哈哈~

黃色杭菊田

黃色杭菊在艷陽下更顯得金黃耀眼

因為我是第一次來，整個被花海美景吸引，不過根據在地人說今年花季沒有開得很好，明年會更茂盛一些，不過我已經覺得這樣很漂亮了，容易滿足的我呵呵~

來這裡我都會觀察遊客動向，看到哪邊有空檔沒人，就抓個角度往那邊取景，就能拍到無人又漂亮的空景照，滿滿的黃色花毯望過去真的很美。

旁邊還有一塊田種植類似太陽麻的綠肥植物，四周環山的美景，拍起來也很迷人。

白色杭菊田

銅鑼除了桐花季會下雪，原來還有秋雪可以賞，白色杭菊田滿滿的白雪，跟剛剛黃色杭菊比起來又是不一樣的美。

近看白色杭菊，一小球圓圓的花朵好可愛

對面連綿的山峰就是之前去走過的三員縱走路線，一路從三義走到銅鑼

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黃金稻穗田

杭菊田旁邊還有未收割的稻田，簡單拍了幾張準備回程，到三義市區吃點美食，結束這次的杭菊花海快閃。

景點資訊

銅鑼邱家古厝(杭菊花海)

地址:苗栗縣銅鑼鄉109號

時間:24H

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