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光輝肉羹｜隱身市場內排隊名店，銅板價滿滿大塊肉羹

2023-11-22 10:02:24 大手牽小手。玩樂趣 人氣：108
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窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：800篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 士林區

造訪商家：光輝肉羹
place台北市士林區華榮街21號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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士林美食光輝肉羹真的是超強！這家隱身華榮市場的美味肉羹，大概是我全吃過數一數二的好吃，士林人應該都知道這號光輝肉羹，晚餐、宵夜場真的是很受歡迎，光輝肉羹所在的華榮市場其實白天是個傳統市場，要到晚上才會開攤，太早來則是不會開，建議避過用餐時間再來，不然常常大排長龍

光輝肉羹｜交通方式＆停車資訊

光輝肉羹就在士林華榮市場內，很久之前就想來吃了，但這裡真的很難找車位停，所以一直拖到現在才來，晚上市場是沒什麼攤位，黑暗的市場裡只有光輝肉羹燈火通明，用餐時間總是排了很多人

光輝肉羹的座位區很大，地板也算是很乾淨，雖然在市場裡，但用餐環境真的保持的很乾淨，然後店員也很親切，默契跟上菜速度一流，沒事還會跟你聊聊天

光輝肉羹｜菜單

光輝肉羹菜單如下，近期有小漲一波，但整體來說還是很便宜，光輝肉羹很多人來就是直接先來一套肉羹湯+滷肉飯+燙青菜一套，吃飽吃巧又不貴

光輝肉羹｜推薦必點料理

點了肉羹（小）、滷肉飯（大）、乾米粉（小）、燙青菜，看起來真的讓人食指大動，街邊小吃就是有不一樣的獨特魅力！

肉羹（小），雖然是小碗的但他可是不小！光輝肉羹的口感真的是深得我心，真心是愛死這肉羹了，肉羹咬起來有種後腿肉的Q彈口感，卻沒有瘦肉的澀口，裹粉也沒有裹的過於浮誇，羹湯喝起來還有蔬菜的清甜滋味，還有香菇的香氣讓整體的層次感極佳

乾米粉，有點是炊粉的料理方式，米粉很細很容易吸附滷汁，入口一點都不會乾，而且滷肉汁的鹹香非常的棒，濕潤度也夠，加點辣椒更好吃！

滷肉飯，滷肉飯吃起來就是一個字~順，非常好扒非常下飯，滑順偏肥卻不會過肥，滷汁鹹香夠味，米飯也煮的超棒！

燙青菜（大陸妹），也是淋上香噴噴的滷汁！燙的熟度也不錯，大陸妹的脆度都有維持住

光輝肉羹真的很有水準，而且價格也很便宜，重點是肉羹真材實料，肉量又多又好吃，滷肉飯也是頗強，只是這邊真的太難停車了，想吃的朋友還是坐捷運來比較方便唷

 

光輝肉羹

地址：台北市士林區華榮街21號

電話：無

營業時間：16:30–23:30 (不定時公休)

 

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 Jennifer(真妮4)
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