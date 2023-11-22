蒸香包子專賣店開業幾個月，就在北高雄累積不少粉絲，嚴選食材、手工製作、用料不手軟~西式點心蛋糕、中式包子饅頭，兩種美味通通吃得到~

每天新鮮手工製作，麵皮不添加膨鬆劑，用高品質義美鮮奶，堅持不加一滴水，吃起來特別香Q，吃好幾顆也不怕會脹氣不舒服~

肉包的餡料也相當講究，只用臺灣本土的優質豬後腿肉，肥瘦比2:8的完美比例，感受到豬肉彈牙的口感，完全不油膩，一吃就欲罷不能！

限量的乳酪蛋糕、手工生巧克力塔、滑嫩手工德式蛋塔，甜度抓得剛剛好，內餡濃稠濕潤，非常濃郁香氣十足，價格更是驚人的便宜～

豆味十足的濃厚豆漿、加入義美鮮奶的滑順鮮奶茶、熱銷人氣清爽紅茶，一口包子饅頭一口冰涼飲品，完美的早餐、下午茶組合，推薦大家一定要來蒸香包子嚐鮮

蒸香包子專賣店位於仁武市中心，離高鐵站車程也只要十分鐘，附近還有蝦皮店到店，許多仁武人、北高雄人都會特別騎車過來買

門口有蒸香的品牌故事，年輕老闆夫妻不僅手藝好，對麵皮、內餡的食材挑選相當嚴謹，每天一大早就開始製作，新鮮的手工好滋味一就愛上

蒸香包子菜單

蒸香包子饅頭價格經濟實惠，只要20元起的銅板價格，同時提供LINEPAY支付、外送平台也可以訂得到喔~

蒸香包子來店消費打卡好評分享，還可以免費再送一顆包子/饅頭/小甜點喔，可以說是相當佛心，讓人花小錢就能吃到蒸香的美味

7-11賣貨便~全館免運費到12/17日23:59分

現在還有超划算的7-11賣貨便，免運費任一商品就可以免運，推薦外縣市的朋友想要吃蒸香包子、甜點超級方便~

這次很幸運剛好所有品項都有，一次把蒸香所有的美味吃透透，帶去跟同事好友分享，大家都讚不絕口，下次我要發起團購分享蒸香食品

蒸香包子

最怕吃到那種用發粉或添加物做成的包子，吃起來口感很乾，而且沒有麵皮的香氣，有的更嚴重，甚至會有酸酸的味道！

蒸香的包子靠著祖傳好手藝，老闆是臺南傳統餅鋪的第三代傳人，來高雄打拚賣起包子，繼續傳香阿公的獨特口味和麵皮技術～

蒸香包子麵皮

剛好遇到老闆在做麵皮，我就偷看一下製作過程，食材原物料都很純粹，製作的私房比例抓得超好，每天新鮮製作的麵皮，吃起來格外香Ｑ又好吃～

香菇蛋黃肉包35元

一顆顆肉包白胖胖相當可愛，裡頭的餡料都是老闆私房的黃金配方，台灣豬肉調味的鹹中帶甜，肥瘦比2:8我相當喜歡，吃得到瘦肉彈牙的口感，卻不會過於油膩~

裡頭的南投香菇、鹹蛋黃，通通都是老闆嚴選的食材，一口咬下口中充滿鹹甜的湯汁，更能引出麵皮的香甜滋味~

這一顆肉包真的好涮嘴，裡頭的肉餡相當飽滿，麵皮吸附湯汁，吃上一大顆非常滿足，這個蒸香招牌的肉包口味，千萬不要錯過喔~

爆漿黑糖包25元

吃完鹹的當然也不能錯過，招牌的甜包子-爆漿黑糖包，現在越來越少人賣這種口味的包子，因為非常費工，沒想到在蒸香又能吃得到~

裡頭包了滿滿的黑糖粉，手工製作成三角形的造型，熱騰騰剝開裏頭滿滿的黑糖漿流出來，吃起來甜而不膩的幸福滋味~

還有一點點顆粒口感，麵皮香Q、黑糖濕潤，搭配豆漿、紅茶都相當速配，愛吃甜的朋友，來蒸香一次要多買一些！

鮮肉包30元

蒸香的招牌蛋黃肉包超好吃，不敢吃蛋黃或香菇的朋友，也可以選擇鮮肉包，裡頭的肉餡同樣使用台灣本土豬肉～

鹹中帶甜的濕潤口感，肉質超彈牙，搭配外層的香Ｑ麵皮，充滿層次的口感，一不小心一大顆就吃光光！

芝麻包30元

特別挑選高品質的芝麻餡料，不用擔心會有油耗味道，芝麻的香氣充滿口中，感受到顆粒口感，是許多長輩指名必吃的口味～

我爸就相當喜歡這款芝麻包子，甜度不會過頭，包子有股奶香氣，是因為芝麻餡料加入了安佳奶油味道好搭，吃一顆就能補充滿滿芝麻豐富的營養素！

手撕鮮奶饅頭20元

小朋友最愛的就是這個手撕鮮奶饅頭，可愛的造型，相當方便食用，小朋友自己撕慢慢吃，不用擔心吃起來乾乾的～

一入口就感受到鮮奶的乳香氣，跟用奶粉加水做的饅頭口感完全不同，特別香Ｑ不會乾乾的，而且我覺得冷掉都超好吃，我還嘗試用氣炸脆脆口感我也超愛



起司饅頭30元

人氣爆棚的起司饅頭，裡頭一層層的起司，濃稠香噴噴，鹹鹹的起司搭配香甜的鮮奶饅頭，兩者味道搭起來好完美～

這款超有份量的起司饅頭，起司控的絕佳選擇，補充鈣質營養十足，大小朋友都會喜歡的味道，想吃的朋友手腳要快！

黑糖鮮奶饅頭20元

喜歡甜口味饅頭的朋友，這款黑糖口味香氣十足，饅頭吃起來完全不會乾乾的，而且黑糖饅頭本身微微的甜度，很適合搭配或佐料～

不論做成漢堡夾蔥蛋、夾肉排、加果醬通通都很適合，而且這麼大一顆，居然只要２個銅板就吃得到，超高ＣＰ值省錢王給一百分

蒸香包子的製作環境、銷售空間都很衛生乾淨，給人非常舒服的高質感，也不用擔心身體會沾到食物的味道～

熱騰騰的包子，懶得煮就來這邊買上幾顆，趁熱吃特別新鮮可口，每天新鮮販售，賣得超級快，因此也不用怕會吃到蒸到濕濕爛爛的不新鮮包子饅頭

我看許多客人一次就買非常多冷凍包子，一袋六顆裝，買回家自己蒸，不論當點心或下午茶，甚至中午不想吃便當的時候，來上一顆包子饅頭都很讚！

蒸香西式塔點

蒸香的老闆夫妻真的是黃金拍檔，男生做包子饅頭、女生做甜點蛋糕，兩種好味道一站通通買回家吃過癮～

手工德式蛋塔 30元

我蠻喜歡吃蛋塔，蒸香的蛋塔從餅皮、內餡通通都自己做，跟多數買現成塔皮的店家完全不同，做出來的口感跟我在港澳吃到的一樣好吃～

其實台灣多數的蛋塔內餡都太像吃布丁，因為有添加吉利丁等，那樣的口感我不太喜歡，跟正宗蛋塔差太多了

而蒸香的蛋塔我就超愛，滑嫩綿密的內餡、與酥脆的塔皮上演精采的二重奏演出，兩種口感相當互補，吃完也不會膩口，是下午茶點心的好選擇

限定 手工生巧克力塔 30元

另一顆賣到翻天的小塔，則是手工生巧克力口味，選用高濃度巧克力內餡，巧克力的香味在口中釋放，味道超濃非常喜歡～

手工生巧克力塔內餡真的超濃，怪不得有的人一次就定了２０顆，相當適合當作公司會議下午茶、外匯宴席點心

價格３０元真的非常便宜！台北同樣等級的塔點，我想都要５０元起跳，來蒸香一半價格就可以吃得到，一口生巧克力塔一口冰涼飲品，就是幸福的小資下午茶

限定 乳酪蛋糕（6吋） 190元

新鮮製作的限量乳酪蛋糕，建議可以事先訂購，現在萬物齊漲，要吃到這麼濃的乳酪蛋糕，最便宜也要249元以上~

來蒸香只要8折價格，就可以吃得到，濕潤質地、口中充滿乳酪的鹹香滋味，完全不會甜的蛋糕，深得我心超級喜歡！

蒸香飲品

包子、饅頭、甜點通通無雷超好吃，沒想到飲品也這麼厲害，我一開始沒想要喝飲品，但看每個客人都買好幾瓶，就想說喝喝看，沒想到一喝就愛上～

蒸香豆漿25元

超香醇的豆漿，微微甜度更能引出豆漿的豆香，喝起來很濃郁，搭配包子真的很速配，補充滿滿黃豆的蛋白質～

蒸香紅茶25元

紅茶經常賣光光，茶香強烈、茶汁濃郁、不會苦澀相當順口，紅茶可以除去口中的油膩感，搭配甜點吃相當清爽～

蒸香鮮奶茶40元

鮮奶茶一瓶只要４０元，而且還是用價格不低的義美鮮乳，滑順的鮮奶茶在口中觸感極佳，絲滑細緻感相當好入喉～

蒸香的包子、饅頭、甜點、飲品，通通都是真材實料，我真的好喜歡喔，一個包子搭配飲品，完全不傷荷包，分享這家新開幕店家，快跟著省錢王來嚐鮮吧

蒸香包子 5大特色

1.高雄新開幕的包子專賣店，蒸香包子短短時間就累積不少北高雄粉絲，嚴選食材、手工製作、用料不手軟~西式點心蛋糕、中式包子饅頭，兩種美味通通吃得到~

2. 堅持手工製作，麵皮不添加膨鬆劑、發粉，用高品質義美鮮奶取代水，包子饅頭吃起來特別香Q，連冷掉都相當好吃，吃完也不怕會脹氣不舒服，深得我心~

3. 餡料只用臺灣在地食材、優質豬後腿肉、南投大顆香菇、香噴噴鹹蛋黃，肉餡以肥瘦比2:8的完美比例，一入口感受到豬肉的彈性，完全不油膩，一吃就會愛上！

4. 限量乳酪蛋糕、手工生巧克力塔、滑嫩手工德式蛋塔，甜度都抓得剛剛好，內餡濃稠濕潤，香氣十足很吸引人，價格更是驚人的便宜，甜點控一定來朝聖～

5. 豆味十足的濃厚豆漿、義美鮮奶的滑順鮮奶茶、熱銷人氣清爽紅茶，一口包子饅頭、一口冰涼飲品，完美的早餐/下午茶組合，推薦大家一定要來蒸香包子嚐鮮

💭店家資訊 蒸香包子專賣店

🏠地址: 高雄市仁武區八德一路322號

🚌交通: 近八卦國小、蝦皮店到店仁武八德-智取店

☎️電話: 0936-638-655

⏰時間: 周一~周六 上午0630-1300、下午1530-1730

😪公休: 週日公休

💰消費: 現金、Linepay、ubereats、7-11賣貨便~全館免運費到12/17日23:59分 https://myship.7-11.com.tw/general/detail/GM2311096486294

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