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新開幕！竹北餐酒館推薦！「82年餐酒館」擁有挑高舒適的樓中樓用餐空間，整間店以岩石灰、木質色系及金屬色調打造出高質感氛圍，正所謂燈光美、氣氛佳！ - 阿華田的美食日記

2023-11-22 12:01:19 阿華田 人氣：101
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窩客好文

阿華田

發表篇數：437篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：82年餐酒館
place新竹縣竹北市隘口二路145號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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2023.11.15

新開幕！竹北餐酒館推薦！「82年餐酒館」擁有挑高舒適的樓中樓用餐空間，整間店以岩石灰、木質色系及金屬色調打造出高質感氛圍，正所謂燈光美、氣氛佳！

 
 
 
 
 

新開幕！竹北餐酒館推薦！這間「82年餐酒館」兼具浪漫質感及美味，超適合約會、聚餐！店內擁有挑高舒適的樓中樓用餐空間，整間店以岩石灰、木質色系以及金屬色調打造出的高質感氛圍，是由老闆一手打造的，正所謂燈光美、氣氛佳。「82年餐酒館」餐點方面也不馬乎，傳統、創新口味這裡通通吃得到，用心的擺盤，完全不輸給高級餐廳，調酒還有專業bartender為你現搖現做，下班後放慢腳步，帶著同事、朋友及另一半，來「82年餐酒館」尋找你的深夜微醺感吧。

 

 

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82年餐酒館」就位在新竹高鐵站附近，從高鐵站步行過來約8分鐘即可抵達～

開車族也很方便，隔壁就有一小時$20元的收費停車場，店周邊也有不少路邊停車格可以使用，交通相當便利。

「82年餐酒館」以挑高樓中樓空間設計，一樓座位區能欣賞美美的火焰壁爐好浪漫～

現場還有帥氣的bartender現場為你調酒～

二樓座位則有居高臨下的舒適感，窺視整間店用心的裝潢，這裡也提供包場服務，已有不少人在這舉辦浪漫求婚派對了。

一入坐，桌上就有擺放好的水杯、餐具可自行取用，很喜歡「82年餐酒館」杯子，是有高級感的威士忌古典杯，而印有店內LOGO，砸重本耶！

🔺地中海鯷魚炒食蔬 $330

「地中海鯷魚炒食蔬」是道溫沙拉，充滿地中海風情的開胃菜，有豐富種類的時蔬，再以黑橄欖、蒜頭、酸豆來提味。

🔺西班牙蒜味蝦 $360

「西班牙蒜味蝦」蒜頭像不用錢一樣加好加滿，底層蒜味蝦膏醬非常濃郁，蝦子還貼心剝好殼，搭配旁邊的軟法麵包，真的有夠美味。

🔺頑皮惡魔 $280

「頑皮惡魔」是壽司豆皮、皮蛋、香菜包在一起的惡搞組合，是「82年餐酒館」的創意菜色，咬下去是酥脆又彈牙的口感，皮蛋、香菜味不會很重，主要是蒜辣味道的香氣，整體意外好吃！

🔺蒜香牛肉丸+特製香料鹽 $320

「蒜香牛肉丸+特製香料鹽」將牛肉丸炸過後再撒上香料鹽，彈牙牛肉丸肉香味十足，鹹香的香料滋味，也很道不錯的下酒菜。

🔺西班牙時蔬烘蛋 $320

「西班牙時蔬烘蛋」以鑄鐵鍋上桌，同時保有菜餚的熱度，也能增添用餐儀式感，蓬鬆的烘蛋裡頭鑲嵌著櫛瓜、甜椒、玉米筍、花椰菜等等時蔬，入口有蛋香及奶油香氣，兼具健康及美味的一道菜。

🔺82年熟成香料雞翅(小) $320

「82年熟成香料雞翅」以台式烤肉醬混合肯瓊香料的中西合併，整體肉質不會太乾柴，吃完讓你吮指回味。

🔺椰香番茄焗海鮮 $460

「椰香蕃茄焗海鮮」趁熱享用，起司還會大牽絲！製作跟一般傳統番茄焗海鮮很不一樣，「82年餐酒館」是加入椰奶來增添南洋風味，同時吃得到去殼蝦、花枝塊、蛤蜊，整道菜很香很重口味，下道下酒菜料理無誤。

🔺打拋豬義大利麵 $350

熱愛泰式料理的老闆，把「打拋豬肉義大利麵」搬上桌啦！酸甜微辣充滿豐富香料味道的豬絞肉，與帶有嚼勁的義大利麵，意外美味好吃。

🔺濃醇綠咖哩燉飯 $380

充滿南洋辛香料香氣的「綠咖哩燉飯」，燉飯燉至軟Q入味，裡頭還吃得到去骨雞腿肉、豆子、玉米筍，是很適合台灣人口味的燉飯。

🔺白酒蛤蜊義大利麵 $320

「白酒蛤蜊義大利麵」每一口都是滿滿蒜頭及香甜的蛤蜊汁，蛤蜊顆顆飽滿圍繞在義大利麵周圍，是道很經典的義大利麵口味。

🔺橙香鴨胸佐焦糖香料紅酒醋 $680

「橙香鴨胸佐焦糖香料紅酒醋」鴨胸肉以低溫舒肥再香煎，肉質外脆內嫩，淋上混合紅酒醋及義式香料的醬汁，吃起來酸酸甜甜，旁邊也有蔬果泥可以搭配享用。

🔺香烤蜂蒜豬肋排 $680

「香烤蜂蒜豬肋排」有抹上一層番茄蜂蜜蒜頭醬下去烤，味道上更清爽一些，肉質彈牙多汁，還有薯泥、烤時蔬可以搭配享用。

🔺如果你也82年次 $350
🔺鐵觀音琴酒(隱藏版)

調酒「如果你也82年次」很適合今年剛滿30歲的我，整體蘋果、蜜桃果香十足，酒感不會太重，但有微微後勁。「鐵觀音琴酒」是隱藏版調酒，入口先感受到綿密蛋白奶泡，接著是果香結合茶香的滋味，一樣酒感不重，相當順口好喝。

82年餐酒館」擁有餐酒館高級浪漫的氛圍，同時料理可見年輕老闆的創意點子，把泰式料理融合到義式料理中，也有經典的傳統口味，擺盤、味道上也都不馬乎，也有請專業bartender，可濃、可妹的調酒都找得到，而且週末營業至凌晨兩點，絕對是近期竹北地區，最適合約會、聚餐的好地方！

《82年餐酒館》

店家地址：新竹縣竹北市隘口二路145號(鄰近新竹高鐵)

營業時間：週二至週四11:30-16:30、17:00-01:00／週五至週日11:30-16:30、17:00-02:00 ※週一公休

訂位專線：03-667-2689

官方FB】【官方IG

本文為店家邀約試吃，內文為真實感受與分享

 
 
 



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