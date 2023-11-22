韓國人氣No.1薄餅店「Pizza Maru」進軍台灣啦！首間門市就在新竹巨城！口味選擇超多元，重點是價格超親民！強力推薦加價升級地瓜切達乳酪邊皮！

先說結論，超級好吃！全台首間韓式薄餅品牌「Pizza Maru」就在新竹巨城！全球擁有超過630家分店，引進韓國食材及麵團專利技術，讓各位免飛韓國，就能在台灣吃到韓式辣雞、韓式燒肉、江南碳烤豬等等最道地口味的韓式Pizza。「Pizza Maru 巨城店」一口氣推出20多種口味任君挑選，除了有招牌8吋薄脆Pizza、爆量起司芝加哥Pizza之外，還有一人就能獨享的抽屜Pizza，重點是價格超親民！一人抽屜披薩最便宜$119元、8吋披薩也只要$179元起就能吃到！「Pizza Maru」最厲害的地方是在於它的綠色麵團，加入12種天然穀物、綠茶、綠藻，天然食材低溫發酵至少24小時，烤出來的Pizza真的好吃到會讓你驚艷！強力推薦加價升級地瓜切達乳酪邊皮，鹹鹹甜甜的滋味會讓人上癮，「Pizza Maru」不愧是韓國人氣No.1薄餅店！

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「Pizza Maru 巨城店」就位在巨城百貨四樓威秀影城旁的美食櫃位，日出茶太隔壁～

雖然是以外帶為主，但還是有附設兩桌專座位區可以好好享用，當然也能直接帶到美食街座位區去享用。

▲Pizza Maru巨城店菜單價格

「Pizza Maru」分店遍及全球，目前有超過630家的分店，台灣首間分店就在新竹巨城，偷偷跟各位說，明年第二間分店就在竹北喜來登後方，同時還會推出韓式炸雞，真的超令人期待的。

「Pizza Maru」包裝盒印上的是店裡主打的綠色麵團，看似普通，但它可是有獲得韓國國家專利，也是「Pizza Maru」好吃的秘密武器之一唷！

「Pizza Maru」有8吋薄脆Pizza、芝加哥Pizza以及一人獨享的抽屜Pizza，不管你一個人，還是一群人，都能來這買到適合的份量，重點是口味選擇超多元。

「Pizza Maru」的綠色麵團可是有獲得韓國國家專利，主要成分有黑米、綠茶、小球藻、黑麥，葵花籽、亞麻籽、高粱、小米、小麥、玉米、大麥以及燕麥12種天然穀物，混合後發酵24-48小時，吃了不會脹氣，兼具健康及美味。

「Pizza Maru」直接把發酵箱搬進賣場，點餐後才開始揉麵團、鋪料、灑起司到進烤箱，全程約需要10-15分鐘，現烤的品質真的好吃沒話說，但需要等候一下

這輸送帶烤箱，可以濾掉多餘的油脂，烤出來的皮會脆脆的，比較不油膩。

🔺海陸麻辛 $299 (＋$59地瓜切達乳酪)

「海陸麻辛」裡頭有起司、洋菇、洋蔥、牛肉、蝦子、薯塊、彩色甜椒等等豐富食材，真的每一口都是料，鹹、甜、辣在嘴裡輪番上陣，海陸滋味一次滿足！

個人超級推薦升級成地瓜切達乳酪邊皮，使用台農57號地瓜泥，有種添加蜂蜜的香甜感，非常非常非常過癮好吃！

如果你問「Pizza Maru」一定要吃什麼口味，我真心推薦你「海陸麻辛」升級地瓜起司乳酪！

🔺太陽番茄芝加哥 $399

喜歡牽絲起司的朋友，不要錯過「Pizza Maru」的芝加哥Pizza，比8吋Pizza多了近一倍的起司量，尺寸也大一些，我點的是「太陽番茄」口味，吃得到新鮮蕃茄以及義式臘腸片。

烤好後有撒上起司粉，周圍撒上糖粉妝點。

芝加哥Pizza強烈建議現場熱熱吃，能享受那由內而外都是滿滿牽絲起司的罪惡爽感！不得不說，他們家的餅皮真的是屌打其他連鎖披薩店，不信你們去吃看看就知道了。

🔺豬尬香蒜松露 $249

「豬尬香蒜松露」底層是特製香蒜醬，接著鋪上豬肉、彩椒、洋菇、洋蔥、起司、黑橄欖下去烘烤，最後淋上黑松露醬，一入口是高級感的松露香氣，接著是鹹甜的香蒜醬味道，不吃牛的朋友很推薦點這個口味。

🔺韓式燒肉 $249 (＋$49 芝心乳酪)

來自韓國的「Pizza Maru」，當然要點一份「韓式燒肉」，底層舖上厚厚一層Pizza醬，接著撒上起司、牛肉、洋蔥、洋菇、彩椒，出爐後淋上韓式燒肉醬就完成了，我有額外升級芝心乳酪，Pizza醬與韓式燒肉醬混合的非常完美，鹹鹹甜甜的滋味，絕對是大人小孩都會喜歡的口味。

拉開抽屜Pizza的瞬間真的有夠療癒，雖說是個人Pizza，但份量也不小，抽屜造型設計相當方便，邊看電影邊吃著美味Pizza，真的是一大享受，還不會沾手呢。

抽屜Pizza全部10種口味，雞、豬、牛、海鮮、奶素口味通通都有。

裡頭竟然加入了義大利麵，澱粉加澱粉的組合吃起來就是爽快啊！義大利麵是韓國最流行的粉紅醬口味，再加上蝦仁、彩椒、洋蔥、起司下去烘烤，鹹鹹甜甜帶點辣度，真的一吃就愛上。

跟薄皮大Pizza不同的是，小Pizza餅皮比較蓬鬆厚實，吃起來像是軟Q的佛卡夏，剛出爐時會有脆脆的口感，天然發酵的餅皮，真的越嚼越香。

🔺韓式辣雞 $159

有美美的配色，鋪上滿滿的香辣燻雞絲、起司、洋蔥、彩椒等等配料，整體香香辣辣的，也是非常涮嘴好吃。

🔺冬戀 $119

口味是以最簡單的100%天然起司製作，出爐後淋上煉乳就完成這鹹鹹甜甜又耐吃的口味啦！跟薄皮大Pizza不同的是，小Pizza餅皮比較蓬鬆厚實，吃起來像是軟Q的佛卡夏，剛出爐時會有脆脆的口感，天然發酵的餅皮，真的越嚼越香。

「Pizza Maru」曾在當地被賦予“韓國100大品牌”，在全球也有600多間分店，絕對是很有水準的Pizza薄餅店，吃得出與其他台灣連鎖Pizza品牌的差別，特別是專利餅皮，真的好吃很多，口味上也很有自己的特色，再來是使用的輸送帶烤箱，過濾掉多餘油脂，重點是價格非常親民，下次來逛巨城，不知道要吃什麼的話，「Pizza Maru 巨城店」絕對是你的首選名單，收藏起來準沒錯！