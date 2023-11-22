【禾日香古早味魯肉飯】被百萬YouTuber「Ku’s dream酷的夢」評為全台滷肉飯冠軍！入口即化且充滿膠質感的魯肉飯，搭配半熟蛋真的絕了！

今天來分享我的魯肉飯愛店「禾日香古早味魯肉飯」，曾榮獲新竹市第六屆竹好呷美食評選店家之一，近期還被百萬YouTuber「Ku’s dream酷的夢」評為全台滷肉飯冠軍！連外國人都愛這味！這沒有不吃的理由吧？銷魂的魯肉飯，魯肉大塊且充滿膠質感，搭配半熟蛋，真的好吃到不要不要！「禾日香古早味魯肉飯」整體菜單選擇很多元且價格又親民，各式飯、麵、小菜、炸物及湯品這裡通通有，還有提供免費的自製小魚乾辣菜脯、日曬蘿蔔乾可以搭配享用，「禾日香古早味魯肉飯」的用餐環境乾淨又舒適，還有冷氣吹，上菜速度也很快，更棒的是有提供手機多元支付！

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紅色大招牌的「禾日香古早味魯肉飯」真的是走過、路過不易錯過，就在巨城附近的民族路上，原本位在北門街上，後來搬遷至民族路這邊，開車族建議停在三民路上的路邊收費停車格，或是巨城內的停車場，再步行過來都很近很方便。

店內裝潢簡約乾淨又明亮，以雙人座位為主， 也能一個人輕鬆自在的來用餐。當天一到用餐尖峰時段就爆炸多人～

▲禾日香古早味魯肉飯菜單價格

「禾日香古早味魯肉飯」有提供下飯神器小魚乾辣菜脯以及日曬蘿蔔乾可以自行取用，小魚乾辣菜脯有點辣度，切記不要加太多，醬料也有提供胡椒粉、蒜蓉油膏。

就是這一鍋油油亮亮的滷肉，連外國人都愛吃！

🔺太陽飯(小) $55

「太陽飯」是招牌魯肉飯加一顆半熟蛋，禾日香黑金黑金的魯肉飯真的好誘人！肉塊大就算了，還燉煮到入口即化，雖然是以肥肉為主，但完全不油膩，還帶有黏嘴膠質感，白飯粒粒分明不會太過軟爛，加點手炒小魚乾辣菜脯，真的會讓你一吃就上癮！

🔺雞魯飯(小) $50

不想要太多肥肉，推薦你試試「雞魯飯」，在入口即化的魯肉中多了些雞絲口感，搭配起來更豐富多層次。

🔺腿庫肉 $65

小菜「腿庫肉」一份大概有四、五塊肥瘦相間的肉塊，底層還有吸飽醬汁的筍乾，份量誠意十足，腿庫肉也不會燉煮至太軟爛，皮的部分還吃得到Q彈口感，鹹香入味挺下飯的。

🔺炸肉 $65

是整片炸豬排，表皮炸至酥脆，厚度適中，撒點胡椒鹽或是沾些蒜蓉醬油也很適合。

🔺粉沯 $50

來新竹必吃傳統客家美食，口感QQ的，還吃得到滿滿彈牙肉塊，搭配蒜蓉醬更對味！

🔺炸雞卷 $60

軟Q的「炸雞卷」咬下去非常鮮甜，還有荸薺脆脆的口感，大人小孩都愛吃的一款。

🔺炸豆皮 $25

有種在吃千層酥的感覺，咬下去層層化開且充滿豆香。

🔺滷筍絲 $40

非常入味，又嫩又脆又多汁，完全是白飯小偷。

🔺打拋麵(小) $70

「打拋麵」有附上一顆半熟蛋，打拋肉燥裡頭有韭菜花、辣椒、九層塔等等，整體走台式風味路線，整體份量非常多，點小碗就能讓你吃超飽。

🔺燙青菜 $40

只用簡單的油蔥來調味，讓這餐營養更均衡。

🔺肝連肉湯 $60

肉量給的超多，湯頭裡加入芹菜、香菜來提味，整體甘甜不燥口。

沒想到這裡還是間寵物友善餐廳，更有提供手機多元支付！

「禾日香古早味魯肉飯」以前在北門街上就很常去光顧，現在搬來民族路這邊，用餐環境整個大升級，變得更寬敞舒適，還有提供冷氣吹，不變的是一樣美味的魯肉飯味道，入口即化且充滿膠質口感，真的一吃就讓人念念不忘，小菜選擇很多元，一定要試試新竹在地手路菜粉沯，外縣市稱作他為粉腸，QQ的吃得到滿滿彈牙的肉塊，不一樣的是每個地方沾的醬都有些不同，「禾日香古早味魯肉飯」沾的是蒜蓉醬也很對味，推薦一定要點！