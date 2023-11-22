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高雄最超值商業牛排套餐，高CP值餐點還能吃到澳洲水姑娘龍雙拼頂級紐約客牛排 X 高樓層約會、高雄牛排推薦 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2023-11-22 13:37:28 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 人氣：101
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

發表篇數：1624篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：皇饕牛排館鐵板燒
phone07-5596-917
place高雄市鼓山區龍德新路222號11樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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高雄萬豪酒店推出超值平日午餐限定套餐，絕對超值、絕對爆高CP值
主打讓上班族也能吃到高檔新鮮食材製作出的海陸套餐
週一~週五平日午間限定 海陸盛宴，主廚配套出四款主餐
可以吃到爐烤鮮活龍蝦半尾，使用的是澳洲水姑娘龍蝦相當肥美新鮮

商務客、上班族午餐，可以慰勞自己亦可帶家人朋友來約會
享受高樓層視野，澎派超值的皇饕海陸雙拼平日午間套餐
手作麵包、前菜、湯品、海陸雙拼、手作甜點、飲品，完美的餐點儀式感都不能少
可以吃到頂級紐約客牛排、活撈新鮮烹飪澳洲水姑娘龍蝦、頂級紐約客牛排、
西班牙伊比利豬肋眼上蓋肉，份量一點都不小氣，吃過都會再次回訪

不用等特價、不用等優惠，星級飯店的皇饕牛排館鐵板燒回饋上班族、消費者
推出平日午餐限定（週一～週五中午），午餐優雅奢華的享受

 

皇饕牛排館鐵板燒主打乾式、濕式熟成牛排與頂級海鮮料理
更榮獲有美牛界米其林之稱的「美旗林金餐獎」
受到很多上市上櫃、大企業老闆商務客喜歡

尼力推薦年輕人、小資族都能輕鬆賞味到的 皇饕海陸雙拼平日午間套餐
1980～2480元，就能吃到奢華午餐套餐

皇饕牛排館鐵板燒
位置：高雄市鼓山區龍德新路222 號11F
電話： 07 559 6917
營業時間：11:30~14:00、17:30~21:30
線上預約：VIEW

來皇饕牛排館鐵板燒聚餐過好幾次，優雅舒適的高樓層環境很舒服放鬆
中午來氣氛更是不同，整個明亮光線透入
約朋友、家人中午來聚餐、慶生、紀念日約會

平常日中午來可以吃到最超值午餐限定餐點
不用擔心份量少，價格更加實惠

平日不僅高雄在地人會來用餐，很多來高雄旅遊的住客也都會來朝聖
高雄萬豪酒店 「美旗林金餐獎」認證皇饕牛排館鐵板燒

來約會吃牛排餐點，高雄牛排推薦，我目前吃過最招持的海陸套餐

皇饕海陸雙拼平日午餐套餐
年輕主廚團隊特別設計出的商業午餐
海陸雙拼主餐有爐烤鮮活龍蝦半尾
可以搭配美國頂級紐約、西班牙伊比利豬肋眼上蓋肉

皇饕招牌奶香蘑菇麵包
讓很多饕客喜歡的手做麵包，外酥帶有軟Q口感
主廚團隊使用新鮮蘑菇研磨，加入麵團內製作、發酵
耗時一天半才能完成的蘑菇麵包

外型很獨特，可以先吃原味感受蘑菇清香滋味

再抹上奶油滋潤提香，軟Q口感越吃越開胃

餐點都會依據民眾食用的速度來出餐
平日用餐時間也超過2小時，完全不擔心吃太趕唷～
讓商務客中午也能忙裡偷閒優雅用餐

很多公司行號都特地來預定，慰勞員工、公司聚餐
高雄牛排館推薦，平日商業午餐真的超值

前菜 凱薩沙拉
使用蘿蔓生菜，搭配酥脆口感的烤吐司塊
搭配帕瑪火腿，刨上帕瑪森起司
還灑上脆培根，搭配特製凱薩醬，讓整體口感相當豐富

沙拉很清脆爽口，引出培根酥脆焦香
帶出凱薩醬香氣，很開胃好吃

湯品 法式洋蔥湯
自家熬煮的老母雞湯當湯底，加入大量洋蔥燉煮
讓我超愛的法式洋蔥湯，還帶出雞湯香醇滋味

洋蔥都是拌炒到焦香，整個香甜都融入老母雞湯內
層次香氣很順口好喝，每一湯匙軟綿的洋蔥唷～

大家期待的主餐來囉，光是前菜、湯品、麵包讓肚子更餓了
端上來看到牛排的厚度都瞪大眼了！！
這真的是商業午餐嗎？～目前讓我吃過份量最超值的午餐牛排餐

主餐
爐烤鮮活龍蝦半尾、美國頂級紐約客

使用活體現撈烹飪的澳洲水姑娘龍蝦，肥美肉質吃起來絕對霸氣
水姑娘龍蝦使用爐烤烹飪，鎖住龍蝦肉的肉汁、咀嚼有彈性

龍蝦僅使用奶油、香料增加香氣，直接吃龍蝦本身的鮮味，就夠鮮甜好吃
水姑娘龍蝦是選用野生的，口感相對很彈～～

桌邊都會附上龍蝦工具，因為很新鮮，稍微挖一下就能輕鬆拉取超肥美的龍蝦肉
咬下整個飽滿香甜都湧出來，好新鮮又肥美好吃
口感很彈牙，龍蝦頭還有些微的蟹膏可品味到濃郁新鮮度

10盎司的美國頂級紐約客，點了五分熟度，鎖住牛肉本身的肉汁
真的很有厚度，再依據個人的口感切割，不一大口吃一塊，真的很大塊!

14天乾式熟成，千萬烤爐的牛排
感謝皇饕海陸雙拼平日午餐套餐，很超值讓大家都輕鬆品味到

可以先品嚐原味，肉質軟嫩飽滿香甜，好好吃
帶出表面的焦香與簡約鹹香

服務人員會端出九款特製沾醬、海鹽等沾醬可斟酌使用

主餐也會附上紅酒牛肉醬，自家熬煮
更加提升牛肉滋味，好吃！

主餐
香煎北海道干貝 ＆ 斯里蘭卡海大蝦、美國頂級紐約客

一樣是高達10盎司的美國頂級紐約客，搭配香煎北海道干貝、斯里蘭卡海大蝦

光是干貝就讓我直吞口水，生食級干貝還選用巨大顆規格

搭配新鮮又肥的斯里蘭卡海大蝦

咬下帶出表面焦香，整個飽滿鮮甜滋味又香又自然飽滿甜味

海大蝦很肥美，加上已經去好蝦殼，大口享用最過癮！

主餐
香煎北海道干貝 ＆ 斯里蘭卡海大蝦、西班牙伊比利豬肋眼上蓋肉

不吃牛的朋友挑選了 西班牙伊比利豬肋眼上蓋肉

西班牙伊比利豬肋眼上蓋肉又稱為 老饕肉
伊比利豬肉最好的部位之一肥瘦相間的大理石紋，口感香氣也不輸給牛肉

每一口都是嫩度，完全豬肉無腥味，相當可口好咀嚼

主餐內都會搭配烤蒜球、洋芋泥、季節時蔬
爐烤時蔬都好好吃，帶出本身的新鮮水嫩度
連杏鮑菇咬下都帶出水嫩度，有夠好吃

蒜球整個軟綿，入口帶出綿密與蒜香甜味，單吃或者搭配主餐肉肉都好吃

皇饕海陸雙拼平日午間套餐，只有週一～週五中午時段供應
目前都是常態唷！！！還不約起來～～～

商業午餐可以吃到水姑娘龍蝦，真的很霸氣肯給～

甜點 經典乳酪蛋糕
甜點也都是自家製作，乳酪蛋糕搭配核桃冰淇淋
自家熬煮的覆盆子醬，可沾著一起感受酸甜滋味、解膩

綿密入口即化的乳酪蛋糕，上面的巧克力帶脆度引出香濃度

飲料 拿鐵咖啡

茶飲

週一~週五，請特休也想來吃的商業午餐

不僅有開放式空間，還有包廂
商務客、宴客最愛的牛排館

皇饕牛排館鐵板燒
位置：高雄市鼓山區龍德新路222 號11F
電話： 07 559 6917
營業時間：11:30~14:00、17:30~21:30
線上預約：VIEW




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