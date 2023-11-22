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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > [食記。超商]全家Family Mart。松露起司烘蛋捲 #蛋奶素食

[食記。超商]全家Family Mart。松露起司烘蛋捲 #蛋奶素食

2023-11-22 16:00:00 小狐尼 NiNi 人氣：125
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窩客好文

小狐尼 NiNi

發表篇數：276篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 內湖區

造訪商家：全家便利商店
phone-02-8751-4993
place台北市內湖區瑞光路510號
作者本次評價：
4.25
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.50
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202311 全家Family Mart 松露起司烘蛋捲

連三天都在全家吃捲~

從墨式肉醬起司捲到蔬食鮪魚握沙拉，再來本篇則是

全家「植覺生活」蔬食新品之一的松露起司烘蛋捲(蛋奶素)

 

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商品名稱：松露起司烘蛋捲 原價NT 69

營養資訊：熱量 267 kcal/ 113 g；過敏原：蛋、奶、豆、麩質

製作商：屏榮食品股份有限公司

購買店家：全家便利商店

用餐日期：2023.11

202311 全家Family Mart 松露起司烘蛋捲

▲「松露起司烘蛋捲」成分與營養資訊

成分：雞蛋、麵粉、水、牛乳、大豆油、黑美人菇、菜籽油、...等

內容組成則是墨西哥餅皮、蕈菇白醬、摩佐(莫札瑞拉/mozzarella)起司片、切達起司片、黑美人菇

202311 全家Family Mart 松露起司烘蛋捲

▲「松露起司烘蛋捲」拆封狀態

跟大多其他口味捲餅一樣，包裝袋很大、捲餅本尊則小小的，內餡因重力而往下沉，但沒有像墨式肉醬起司捲那麼明顯

202311 全家Family Mart 松露起司烘蛋捲

▲「松露起司烘蛋捲」拆封狀態

用全家墨西哥捲系列所特別設計的「沙拉捲共通紙襯」裝著

202311 全家Family Mart 松露起司烘蛋捲

▲「松露起司烘蛋捲」拆封狀態

屬於冷藏鮮食的墨西哥捲餅系列都是已經可食用的，冷熱食隨個人喜好

我則是喜歡直接拆封冷食

202311 全家Family Mart 松露起司烘蛋捲

▲「松露起司烘蛋捲」拆封狀態

摩佐(莫札瑞拉/mozzarella)和切達起司片都是方形片切半、全部交疊一起，看起來就很多層

能吃的到完整一塊或片狀的菇類則就只有黑美人菇(黑蠔菇)，軟嫩帶脆、含水豐富

蕈菇白醬不多，冷藏是露狀的，若經加熱後應該會變更水、像濃湯

全家官方介紹說蕈菇白醬是用雀巢鮮乳和多種菇類和黑松露醬熬煮而成

所以成分表中除了黑美人菇以外的其他菇類(洋菇、杏鮑菇、蘑菇、香菇等)應該就是打到極碎後煮成醬而已，吃不到實體

白醬很像蘑菇濃湯的味道，奶味不會很重，黑松露的香氣也是淡雅、不強烈

表面煎烤到焦黃色的烘蛋有兩片，都是將近1 cm厚度，外層蓬鬆、內層則比較多濕氣，樸素的煎蛋香中帶點微甜和微鹹

 

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以上。

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¡Hola! 我是小狐尼(NiNi) 初衷只是「拍了美食照，不想只有自己看到。」 用照片留下美麗瞬間，以文字介紹並紀錄當時心情 每每回去翻閱這些回憶，總讓我會心一笑 因此，寫食記時我是開心的。 —— 痞客邦 / 愛食記 / 波波黛莉 / 窩客島 /Facebook / Instagram / udn 女子漾 / PotatoMedia / MOOD ——
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