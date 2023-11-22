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中壢美食/鵝肉便當專賣店【鼎新鵝肉飯玉里麵-中原店】鵝肉鮮嫩甜/玉里湯麵湯頭回甘/現切鵝肉盤/麻辣鴨血臭豆腐好入味(超過20種小菜)食記+鼎新鵝肉菜單

2023-11-22 15:52:34 小紫吃喝玩樂~ 人氣：96
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窩客好文

小紫吃喝玩樂~

發表篇數：434篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：鼎新鵝肉飯玉里麵中原店
phone09-3886-160
place桃園市中壢區中北路2段346號
作者本次評價：
4.60
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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中壢美食推薦/鵝肉便當玉里麵專賣店【鼎新鵝肉飯玉里麵-中原店】剛開幕不久新店!消費滿額送飲料!鵝肉鮮嫩甜/玉里湯麵湯頭回甘麵條不軟爛/必點現切鵝肉切盤/麻辣鴨血臭豆腐入味會爆汁(超過20種小菜)食記附~鼎新鵝肉菜單

鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店首圖.jpg

精緻鵝腿飯4種配菜、鵝腿還幫去骨真貼心 中壢美食/鵝肉便當專賣店【鼎新鵝肉飯玉里麵-中原店】鵝肉鮮嫩

消費滿600元有外送服務(公司/團體午晚餐便當)訂起來

精緻鵝腿飯-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (2).jpg

鼎新鵝肉飯玉里麵-中原店

電話: 0938-861-608

營業時間: 10:00~22:00(21:30最後點餐)

地址:桃園市中壢區中北路二段346號

粉絲頁: 鼎新鵝肉飯．玉里麵-中原店

Uber Eats外送! 

Uber外送-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店.jpg

與堂妹相約來桃園賞花海(一早先載她來中壢辦私事)

午餐問妹妹想吃什麼？前幾天網路看到中壢後火車站附近新開一家『現切鵝肉切盤、鵝肉飯玉里麵專賣店』餐食看起來挺誘人der

妹妹回:她們板橋很少白天(早午餐)就可買到現切鵝肉料理美食(她想嚐鮮趣)

桃園-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (2).jpg

店外紅布條好康報報: 11/12慶開幕消費滿300元就送(飲品3選1)

  • 消費FB拍照打卡店家粉專按讚分享orgoogle五星好評也有送(飲料3選1)

店家活動-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店.jpg

消費滿額送飲料是(一張點餐單送乙瓶/送完為止)

消費打卡送飲料(有消費手機打卡就送)蠻划算的!

飲料-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (1).jpg

點餐方式

店門口有MENU~自取劃單再到櫃檯點餐結帳

MENU分成外帶(藍單)與內用(綠單)兩種顏色單子

(外用、外帶菜單內容價位都相同)主要是讓店員在製餐時好分辨中壢美食/鵝肉便當專賣店【鼎新鵝肉飯玉里麵-中原店】鵝肉鮮嫩

桃園-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (3).jpg

鼎新鵝肉飯玉里麵-中原店菜單

2023-11/14拍攝，避免未來菜單內容或單價更動(僅供參考)請以您用餐當日現場MENU為準!

打(*星號)是人氣推薦料理

鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店菜單.JPG

第一次來不曉得該點些什麼吃？牆上有美味餐食相片可參考

桃園-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (5).JPG

早餐沒吃!辦完私事順路覓食10:30就來

我們自開玩笑『吃中式早午餐』概念(笑) 中壢美食/鵝肉便當專賣店【鼎新鵝肉飯玉里麵-中原店】鵝肉鮮嫩

內用環境   約6桌(用餐尖峰時段)很容易客滿

出餐快、翻桌率也很快(11點多就出現熱鬧的外帶與內用人潮)

小紫不想一一人臉打碼賽克與打擾客人用餐(我沒拍人多畫面)

桃園-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (4).jpg

附近蠻多公司行號訂購『鼎新鵝肉便當

吃飽離店前(內用外帶客人)接踵而來，店員包預訂鵝肉便當的手忙不停

桃園-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (1).jpg

當日現煮鵝肉與內臟、涼拌小菜等...食材有大台透明(冷藏櫃)保鮮

剛好看到店員要拿鵝肉剁肉盤

(徵得同意)秒拍一下中壢美食/鵝肉便當專賣店【鼎新鵝肉飯玉里麵-中原店】鵝肉鮮嫩這誘人鵝肉食材區

我們剛剛有點鵝胗吃! 口感等一下分享中壢美食/鵝肉便當專賣店【鼎新鵝肉飯玉里麵-中原店】鵝肉鮮嫩

雞胗、鴨胗小紫常看常買! 這是我第一次看到鵝胗』本尊模樣(有嚇到)哇塞! 鵝胗未切片前~竟然比鵝腿還『大顆』超大一個

當日新鮮現煮鵝肉 -鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店.jpg

餐桌上有醬油、特調辣椒醬、小米辣椒(自取自調)沾佐鵝肉或小菜沾醬

佐醬-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (2).jpg

餐具~紫外線殺菌烘乾

(拿取的時候~熱熱的內) 後疫情"食"代；餐具有先殺菌(貼心)拿餐具前一旁有酒精、先消毒雙手再拿取(保護自己也保護別人)

餐具自取-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店.jpg

飯食控(我)點飯吃、沒吃過玉里麵妹妹超好奇玉里麵口感點玉里湯麵嚐鮮!

餐食合照-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店.jpg

玉里湯麵(鵝肉片$80元

玉里麵鵝肉片-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (2).jpg

玉里麵外觀看似咱們常吃的油麵麵條

有吃過玉里麵朋友應該會懂!

其實手工『玉里麵麵條』口感比較彈牙滑口

久泡湯汁比較不會像一般油麵那樣立馬變軟爛。堂妹一吃便說:這麵條口感比油麵好吃! 中壢美食/鵝肉便當專賣店【鼎新鵝肉飯玉里麵-中原店】鵝肉鮮嫩且這家湯麵(湯頭)油蔥香氣濃郁，帶著回甘鵝肉高湯肉甜味湯韻非常順口香氣十足

玉里麵鵝肉片-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (4).jpg

玉里麵鵝肉片-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (1).jpg

湯麵內的切片鵝肉(無骨) 鮮甜好咬食

玉里麵鵝肉片-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (3).jpg

餐桌這小盅(小米辣椒) 引起妹妹好奇心! 

原本妹妹怕太辣遲遲不敢加。後來盛一粒小米辣椒配麵吃直呼『辣椒很香很開胃』要小紫也嚐嚐這辣香味

花蓮小米椒-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (3).jpg

小米辣椒味道很像(泡椒) 帶著米酒醱酵後的香氣(會辣)微辣~小辣感 

花蓮小米椒-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (1).jpg

喜歡花蓮小米辣椒香氣韻味的話

店家有賣用公賣局米酒浸泡的『天然小辣椒』可買回家佐餐 中壢美食/鵝肉便當專賣店【鼎新鵝肉飯玉里麵-中原店】鵝肉鮮嫩 要不是我冰箱內已有至少5瓶不同辣椒(還沒用完吃完)否則我會想買!

花蓮小米椒-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (2).jpg

精緻鵝腿飯  

飯食另有(鵝肉便當/鵝肉飯/鵝油飯/白飯)可點食

精緻鵝腿飯-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (3).jpg

精緻鵝腿飯  出餐時鵝已經『去骨』對愛吃肉又不愛啃骨頭者來說享食不沾手

我愛啃骨頭(尤其是翅膀)原本想點鵝翅啃(3支100元不會貴) 

鵝腿肉剁好有淋鵝油湯汁、肉質鹹甜鹹甜嫩口不韌、鵝皮很香

精緻鵝腿飯-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (4).jpg

鵝腿飯配菜有4種 

基本配菜好像都會有一顆荷包蛋+獅潭農會滷竹筍另外兩種現炒時蔬小菜

今天是炒雙色花椰菜+炒麵腸+滷桂竹筍(嫩香好食)+半熟荷包蛋

米飯有淋鵝油~不會有油膩感。吃的時候帶著嘟嘟好的『鵝油飯香』

精緻鵝腿飯-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (1).jpg

單點小菜 芝麻黑木耳  $50元

芝麻黑木耳-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (2).jpg

以嫩薑絲+白芝麻、白醋...等調味涼拌!

入口帶著順口醋香(微微酸) 迷你黑木耳Q脆Q脆~相當開胃

芝麻黑木耳-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (1).jpg

燙青菜  $50元/份  今天是菠菜

燙青菜-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (2).jpg

菠菜有加枸杞淋油蔥油 不會吃到菠菜澀感! 口感嫩脆

燙青菜-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (1).jpg

麻辣鴨血臭豆腐  $60元

剛剛點餐時我們有問店員有沒有什麼『小菜推薦必點？』

店員說:這道吃過的客人都歐肉(稱讚)很入味

ps:若不吃香菜，點餐時記得提前告知(我們愛香菜)中壢美食/鵝肉便當專賣店【鼎新鵝肉飯玉里麵-中原店】鵝肉鮮嫩

麻辣鴨血臭豆腐-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (3).jpg

麻辣臭豆腐(臭香~)

聞起來臭臭的~吃起來可香的捏~ 臭豆腐內部滷到呈現密密麻麻孔洞吸飽飽麻辣滷汁超夠味 中壢美食/鵝肉便當專賣店【鼎新鵝肉飯玉里麵-中原店】鵝肉鮮嫩

麻辣鴨血臭豆腐-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (1).jpg

麻辣鴨血  也是很入味、麻香小辣味蕾! Q軟涮嘴、很像在吃果凍

麻辣鴨血臭豆腐-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (2).jpg

去骨鵝肉切盤 (鵝胸肉) 200元

(鵝肉切盤價格看時價而訂/今天一兩50元)點餐時您可以先跟店家說:您要切多少錢？

去骨胸肉切盤-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (2).jpg

我們因後疫情"食"代，外食盡量不沾手,才點去骨鵝胸肉切盤

若外帶回家啃食~我一定會點帶骨的『鵝肉切盤』慢慢的吮指回味!

夾一些嫩薑絲『不沾醬』直接吃是品嚐鵝肉最鮮甜口感吃法

去骨胸肉切盤-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (3).jpg

桌上的醬油與特調辣椒醬自己調配沾佐鵝肉，醬油偏鹹(可調少一點)辣椒醬帶著味噌香

佐醬-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (1).jpg

 

去骨胸肉切盤-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (1).jpg

單點 鵝胗  $70元/份

鵝胗-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (2).jpg

沾特調辣椒醬配飯~香

鵝胗-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (3).jpg

鵝胗的時間掌控的很好

口感軟中帶脆(不會硬)我最怕吃到又硬又難咬鵝胗，這家的『胗』單吃就好吃

鵝胗-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (1).jpg

鵝丸湯  $70元

鵝丸湯-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (2).jpg

鵝肉丸子Q彈，比吃鴨肉丸好吃

湯裡面有放薑絲、枸杞、芹菜末喝起來有鵝高湯甜味和薑香、冷冷天氣來碗熱湯暖胃又暖心

鵝丸湯-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (1).jpg

目前(剛開幕)有消費滿300元送飲料活動

拍照打卡或google評論也有送飲料(紅茶/烏梅汁/奶茶)3選1好康

知名誠意奶茶~這兒也有賣(打卡分享~免買直接送)

飲料-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (2).jpg

男人們下了班喜歡點鵝肉切盤+小菜小酌下酒菜【鼎新鵝肉飯玉里麵-中原店也有賣啤酒

(未成年勿飲酒/喝酒不酒駕/安全有保障)

飲料-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店 (3).jpg

吳師傅烏梅汁  酸甘d~

濃郁烏梅香與酸酸洛神花果酸味、熬煮時有+陳皮、甘草~酸甜喉韻後會回甘

很解渴也很解膩

吳師傅烏梅汁-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店.jpg

玉里古早味紅茶  懷舊風味~冰涼順口

玉里古早味紅茶-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店.jpg

餐具區  有牙韱與牙線! 啃食完鮮甜鵝肉想剔牙~記得自取

牙線-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店.jpg

吃飽離店前~看到店員在包現切鵝肉便當

(這肉量)很多捏! 1份110元 我覺得很可以，下次若晚餐時段剛好有騎車路過附近，我也要來買外帶回家給大仁哥吃

鵝肉便當-鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店.jpg

最近看網友推薦這家新開沒多久鼎新鵝肉飯玉里麵-中原店跟風來嚐鮮

鵝肉肉質鮮甜、小菜選擇多、食材新鮮(飯麵)都好食、玉里湯麵的湯頭很香麵條不會有軟爛感、麻辣鴨血臭豆腐入味又下飯，除了內用! 若住附近外帶回家再吃也很方便喔!

鼎新鵝肉飯、玉里麵中原店9拼.jpg

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每個人對鵝肉餐食口味喜好不盡相同。11/14食記心得僅供參考  營業時間、餐食實際內容、成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!!   喜歡小紫食記分享嗎？幫    小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按個讚+追蹤(您的支持是生病的我繼續寫文分享的動力)一起趴趴走找尋下一站美食和景點go 

 

 

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