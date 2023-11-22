吃過就回不去了 ，三重火鍋推薦！

《田原鍋》最便宜只要240元就能狂吃80分鐘，黑糖冬瓜、奶茶、冰淇淋、飯

、麵食通通吃到飽，享受高CP值味蕾盛宴〜

三重美食超多，火鍋店更是不少，來分享這間火鍋控必插旗鍋物

這間位於三重高中旁的田原鍋，真的是愛吃新鮮食材及讓人一訪再訪的火鍋啦〜

用餐時段人潮絡繹不絕且附近就有玫瑰平面停車場開車來的朋友也很方便

(停車場地址：新北市三重區集美街57號)

空間十分明亮，座位距離舒適，不會感到壅擠，ㄇ字型吧台圍繞了座位，個人小火鍋

，一個人來吃也可以很自在，另有2-4人座位，不管是聚餐還是約會都非常適合

坐定位後我們就先看一下菜單要吃什麼！

一份鍋物含肉盤、菜盤、湯底、主食、飲料冰淇淋吃到飽，價位240元起還免服務費相當平價

，就算點雙人海陸套餐，依然不會超過千元，而且小小加價就可升級肉品加量，是肉控們的最愛

點完餐就可以去自助吧夾東西吃了

自助吧有黑糖冬瓜、奶茶，以及冰水等等，冰淇淋同樣不能少

主食有提供烏龍麵、冬粉、白飯等，最誇張的是這王子麵麵食牆，只要你來不怕你吃不飽！

醬料自助區，可以自行調出自己喜歡的醬料

很快的我們點的餐點，就通通上桌啦〜滿鍋極品海鮮+梅花豬、精選牛豬雙拼

，透過相機的視角，從菜色其實很難看出是平價小火鍋吧！

看到這桌滿滿的火鍋料，是不是覺得很讚，很想吃XD

一共有六種湯頭白甘蔗昆布、韓式泡菜、四川麻辣、養身藥膳、起司牛奶(+$60)

、番茄鍋(+$40)任你挑，不同湯頭滿足火鍋控的味蕾

【起司牛奶】

黃金比例調配，加上黃色的起司，香氣四溢，散發出甘甜、純白濃郁的奶香味〜

口感不膩更滑順，輕鬆帶出食材自然的清甜，就愛這種濃醇香！

【白甘蔗昆布】

以白甘蔗為基底熬煮的昆布湯，喝起來很清爽，跟一般喝到的柴魚昆布湯頭有著截然不同的感覺呢

【滿鍋極品海鮮】

11種海鮮：天使紅蝦、草蝦、白蝦、干貝、鮑魚、鯛魚、巴沙魚、蚵仔、蛤蜊、小卷、扇貝

超浮誇海鮮大船火鍋！

這麼多種類的海鮮一次滿足，身為海鮮控的我當然不能錯過啊〜

【精選牛豬雙拼 加量50%】

美國Prime霜降牛+松阪豬，肉片雙拼好霸氣！

加量的肉肉份量也太多了吧，要說是兩人份的肉量也不為過啊！

【蔬菜盤】

菜盤紮紮實實的比別人多有2份蔬菜量，份量超多吃到會怕的那種XD

菜盤以蔬菜為主，幾乎沒什麼火鍋料，愛吃蔬菜的火鍋控不能錯過

身為一名火鍋控，已經迫不及待開煮、狼吞虎嚥地開吃

【霜降牛肉】

老闆不惜成本給屬於美國最高等級的Prime霜降牛，比臉還大的頂級規格，大理石紋路般的油花分布

給得很大方每片都超大，筷子快夾不動超有份量的那種

稍微涮一下就可以食用，霜降牛吃起來很細膩，肉質滑順，入口即化的鮮甜美味

，多汁柔嫩的口感會讓老饕們為之瘋狂〜

【松阪豬】

第一次看到松阪豬切的這麼大片的，是厚切的厚度驚人，吃起來很爽啊！！！

肉質甜美而不膩、且嫩中帶脆，吃起來有獨特的嚼感，還帶有肉香味

松阪豬真的好好吃！

【天使紅蝦+草蝦+白蝦】

天使紅蝦體型比一般的白蝦、草蝦還大的多，整個尺寸非常的肥美巨大，一雙筷子都差點夾不住

以往天使紅蝦吃到的口感是比較軟一些，這兒的非常新鮮，吃起來是彈牙的口感

它的肉質甜美、有彈性，咬下去滿是Q彈牙，讓人一吃難忘

草蝦口感鮮甜脆之外還有滿滿的那個蝦味

白蝦吃得到新鮮白蝦特有之鮮甜及口感，多汁美味總讓人垂涎三尺回味不已

【鯛魚+巴沙魚】

是“鯛魚片”厚的那種，一般火鍋店也有鯛魚片但偏薄，如果太薄，就吃不出口感嫩度

，也吃不出肉質結構，而且下鍋煮很容易就會碎開

這裡的每塊鯛魚片都很厚實很大塊，非常滑嫩鮮甜，入口即化又沒有土腥味，吃起來超享受的！

巴沙魚擁有與鱈魚相似的口感，白嫩的肉質、極致的鮮甜，比鱈魚更Q嫩細緻

【小卷】

平價的小火鍋，很少看到有整隻小卷的，好新鮮又大隻的小卷，整個很划算！

吃起來的Q彈口感，鮮甜吃的到 〜絕對要推薦給愛吃小卷的人

【鮑魚+干貝】

鮑魚不用煮太久，只需要煮1-2分鐘左右即可，這樣煮出來的鮑魚味道鮮美

每一口都可以吃到新鮮Q彈的口感，鮮香在嘴裡迸發〜

干貝口感細緻飽滿、透露出自然的濃郁鮮甜

【蛤蜊】

蛤蜊看起來都很新鮮，而且感覺都有挑過，一點也不馬虎

每一顆都吐沙得很乾淨而且都有打開，每一顆蛤仔都肥美到不行，有夠好吃

【扇貝】

他們家的扇貝也是有精選的，肥美、貝柱肥大，煮後不易縮水

扇貝的甘甜鮮嫩，吃過保證會一口就愛上它！

【蚵仔】

肥美的鮮蚵，火鍋川燙就相當美味

蚵仔每一顆都相當肥嫩碩大，極佳的鮮度，粒粒飽滿又多汁，吃起來鮮甜無腥味

【梅花豬(單點)】

想說來點稍稍不一樣的試試

特選梅花豬，口感十足

鮮嫩有彈性，不乾澀、不膩，肉質感絕佳並帶有濃郁的肉汁，入口軟嫩的口感讓人回味無窮

吃完火鍋當然不能少了吃冰，選用台灣人熟悉的小美冰淇淋

5種人氣口味，吃到都停不下來呢〜哈哈！

消費滿600贈送兌換券一張，讓饕客享受美食中還可贏得多重優惠

小珊珊碎碎念：

田原鍋是特地來三重只為一嚐也值得的好店！

對海鮮新鮮程度非常講究，蔬菜類嚐起來也相當鮮甜，肉質更是不輸高價位高級火鍋店，屬於平價精緻小火鍋

無論肉控或海鮮控都可以一次大滿足〜

【Info】

田原鍋三重店

地址：新北市三重區集美街232號1樓

營業時間：週一～週三17：00～22：00/週四～週日12：00～22：00

訂位專線：02 2975 2035

粉絲專頁：田原鍋三重店

田原鍋-蘆洲店

地址：新北市蘆洲區民族路200號

營業時間：週一～週三17：00～22：00/週四～週日12：00～22：00

訂位專線：02 8286 1816

X提供WIFI X一成服務費 X寵物入內

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