手搖控一定都聽說過，位於海線限定的最強手搖飲店「華得來」。華得來有台中沙鹿及清水兩間分店，是台中海線特有的飲料店，超人氣的「鮮果茶」系列，使用新鮮水果製作而成，喝一口就會知道有奪～厲害的那種，不只當地人排隊都要喝到，讓許多外地人不辭辛苦，也要專門來朝聖一波。

這次路途經過台中清水，特別繞道來華得來清水店，喝一杯台中海線限定的手搖飲。當天才剛開門營業不久，就已經湧現排隊人潮，人氣的部分可見一斑！

華得來 完整菜單底加啦！選項其實蠻多的，但這裡最特別的就是它的「鮮果茶」系列，是採用新鮮水果製作而成，不另加濃縮液，因此有一些品項是季節限定才有的！

我們點了兩杯飲料，分別是百香綠茶以及混珍珠鮮奶茶。杯子的部分目前因應環保都換成紙杯摟，雖然以前的塑膠杯裝飲料拍起來比較上相ＸＤ儘管杯子外觀變了，但裡面飲料的味道可是始終如一的好喝～

百香綠茶有淡雅芬芳的百香滋味，喝起來舒暢又解渴，越喝越涮嘴～混珍珠鮮奶茶表現我覺得一般，不難喝但就是平常店家也可以喝到的味道，建議大家都已經來海線的限定飲料店了，還是多點幾杯厲害的鮮果茶來喝，比較值得！！！

【華得來 清水店】

地址：台中市清水區中山路207號

時間：9:00-21:00

電話：04-2623-5552

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