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【忠孝復興站】好正商行-台北最多正妹聚集的義式冰淇淋店，12款口味，有6款含酒味的獨特口感

2023-11-22 21:02:30 侯升偉/阿偉 人氣：110
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窩客好文

侯升偉/阿偉

發表篇數：392篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：好正商行 HAO ZHENG
place台北市大安區市民大道四段48巷3號之2號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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這半年來，台北東區某條不起眼的巷弄裡，經常出現排隊人龍，而且大部份都是顏值、身材在線的正妹，到底為什麼讓她們願意頂著大太陽排隊？原來是一開幕就在fb、ig等社交平台爆紅的冰淇淋店「好正商行」。
可別以為「好正商行」是一般的網美店，雖然它的門面裝潢很有美感與特色，但是它十多種口味的Gelato義式冰淇淋才是讓人願意排隊、甚至一來再來的原因。尤其是多款加了不同酒類的大人味冰淇淋，實在非常好吃，就連不喝酒的我都愛，因為它其實只剩微微的酒精成份，有酒香卻不會醉，因此吃完也可開車沒問題。消費兩球(只要含一球大人味)170元，如果兩球都沒有大人味就是150元，接著帶你來看看這間「好正商行」吧！
好正商行的抖音視頻點這裡
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原文來自阿偉的食樂園(點入看更多)

好正商行HAO ZHENG
電話：0936-075294
地址：台北市市民大道四段48巷3號之2(捷運忠孝復興站步行約6分鐘)
營業時間：14:30-20:30
臉書粉絲團：點此連結
好正商行的門面風格很與眾不同，不像一般網美店採用全白，而是淡淡的奶茶色，牆面沒有過多的裝飾，簡單卻有設計感。


這是之前暑假期間的平日下午，人潮滿滿的！




真的很多「好正」的正妹來朝聖。

門口地板上有這句「ARE YOU OK?」讓人會心一笑，也表示店家對客人的問候。

一進店裡，店員就會喊「歡迎光臨 你好正」，聽了心情超爽，哈哈！
店裡空間小小的，以白色為主，顯得很乾淨清爽。

我在十月下旬去的，牆上三個方塊燈箱擺著萬聖節的裝飾，頗有趣。

座位區，假日通常一位難求。

有12種冰淇淋口味，不過這些口味時常會變換，所以不是每次來都是同樣的12種口味喔！
右邊六款放了酒瓶的，就是帶有酒香的大人味冰淇淋。左邊六款則是使用新鮮水果做的，全都可以請店員給你試吃，說真的吃完一輪會陷入選擇困難，因為每款都好好吃。

其中我大推「梅乃宿柚子酒」，可以吃到柚子的甜香，其實沒啥酒味。

這六款水果類都給它試吃一輪，左上角那個黑色的是水蜜桃＋檸檬的口味，很推！之前我還吃過紅心芭樂超像吃真正的紅心芭樂。然後這次我選海鹽起司蛋糕，因為這款我上次來沒吃到，這次一定要吃。

這裡也有賣茶及咖啡，價格都不貴。

茶葉罐

紙杯上的女娃娃LOGO蠻可愛的。

用萃茶機泡茶，更能喝到茶香。

這天我點的兩款冰淇淋，就是剛剛提到的梅乃宿柚子酒、海鹽焦糖蛋糕。
梅乃宿柚子酒就是有香甜的柚子味，真沒什麼酒味。
海鹽焦糖蛋糕則是鹹甜交織著奶香，在口中化出豐富的層次感，相當厲害！
 
當時因應萬聖節，店裡還放了南瓜氣球供拍照，難怪吸引這麼多正妹來打卡。
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出過美食評鑑書-阿偉愛嚐鮮，在媒體業擔任記者工作十多年，喜歡旅遊、美食、電影
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