明水然・樂|一位難求也一定要吃到的無菜單鐵板料理

明水然・樂 隸屬於樂多多餐飲集團，樂多多餐飲集團近年來十分活躍，旗下擁有多個人氣品牌，有人氣鍋物肉多多、狂一鍋，還有超夯的無菜單鐵板燒-「明水然·樂」、「明水然」，「明水然·樂」標榜的是日式無菜單鐵板燒料理，「明水然」訴求的是原味創意無菜單鐵板燒，兩種品牌不管是在料理手法、調味、或是選用的食材皆有所不同，推薦大家可依照自己喜歡的料理風格預約品嚐。

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關於品牌 明水然・樂

明水然·樂 及 明水然是樂多多餐飲集團轄下二個人氣鐵板燒品牌，雖然品牌名稱類似，但二者在料理手法、選用食材、餐點內容均有所不同，明水然·樂標榜的是日式無菜單鐵板燒料理，套餐中含有頂級活龍蝦、北海道生食級干貝、A5和牛，14品頂級料理，2000元有找就可品嘗到，CP值爆高；而明水然則訴求原味創意無菜單鐵板燒，套餐中均含沙拉、湯品、手做麵包、鐵板海陸主餐、鐵板炒飯、飲料、甜品等，依套餐種類提供12~15道料理，兩個品牌各有特色，也各有擁護者，大家可依照自己喜歡的料理風格預約品嚐。

「明水然樂」和姊妹品牌「明水然」分別榮獲《DailyView網路溫計》「此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒」一、三名，其中明水然樂更榮獲2023網路人氣之星冠軍標章，非常不容易！

明水然・樂 新竹店地理位置

明水然·樂目前在全台共有五間門市，分別是在台北市、新北、新竹及高雄，而台北信義遠百店更是目前唯一有開宵夜場的分店。聽主廚分享，今年冬天明水然樂還將一舉拓展3家分店，分別是在板橋、宜蘭礁溪、淡水，其中淡水店多數位置都能欣賞淡水河、觀音山的美景，真是令人期待。

因為兒子在新竹工作，所以今天來的是位在新竹店，而明水然·樂 新竹店就位在新竹火車站對面的補給站美食廣場的４Ｆ，旁邊就有立體停車場，也因為交通便利，停車方便，不僅是新竹工程師們，商務客最愛的新竹餐廳，也是情侶夫妻約會、或是節慶慶祝、約會餐廳的首選，包廂式的用餐環境也超適合公司行號招待客戶的餐廳，不論是食材口味或是服務都讓人很滿意。

明水然·樂目前只提供一個月內的場次預訂，為了購買客人用餐的新鮮食材，所以在完成預訂時會先收取訂金，讓客人到店時就可以安心且專心的享受主廚精心料理的美食饗宴。

各分店統一的 線上訂位服務： https://reurl.cc/QjGdV0

進入店內時左側是櫃台

明水然·樂採用的是包廂式的餐廳格局，新竹店有３個包廂，而依照包廂大小，則是分別可容納9、12、14人。而櫃台前方就有個大大的白色燈籠，除了可以拍照打卡之外，也很適合情人拍照求婚。

明水然・樂 新竹店用餐環境

明水然・樂 的堅持

『日本職人之匠心』源自日本的高規格鐵板燒技術，廚師們對料理都是全心投入，嚴謹堅持的料理的每一個小細節；每一道餐點，都是必須歷經3個月以上不斷測試、研發、創新，在經過多次評比後才會上桌，也正因為是無菜單料理，通常會在兩個月新增或是微調一次菜單，維持新鮮感，所以即使常常吃也不會膩。

而且每套食材都是選用非常多樣且超級新鮮的高級食材，比如目前鐵板燒界有供應精挑時令現流魚的，也就是只有明水然·樂才有。

另外還有就是每一家分店都設有活體龍蝦缸，為的就是要供應客人最新鮮的嚴選野生活龍蝦、日本熊本A5和牛 ＆日本鹿兒島A4和牛、及不施打抗生素且不使用生長激素飼養，是星級餐廳的指定食材～桂丁雞。

餐點會用到的醬汁及小菜，都是由師傅100%以天然食材手工製作。

一在就座後，服務人員就會送上荔枝烏龍熱茶，濃郁的香氣喝起來很順口，而且在用餐時間也會不時的幫忙補上。

樂饗宴套餐$1600

明水然·樂1600套餐，可以讓顧客一次品嘗到豐盛的頂級食材，包含老饕等級的野生活龍蝦、豐腴油花的日本A5和牛、北海道生食級干貝、日本生蠔、季節現流漁獲等珍饈食材，CP值超級高；更令人讚嘆的是，除了堅持使用新鮮活體龍蝦外，龍蝦的份量也很大手筆，每份套餐1/2尾，和其它品牌只有1/4尾相比，真的很豪氣。

小菜：洛神花醃蘿蔔 / 檸檬醬油辣洋蔥

兩種都是屬於涼拌菜，吃起來很清爽，而且吃完還可以免費再續。

水雲海藻水藥泥

這道涼品吃起來很清爽，而且口感滑溜，真想再來一份！

黃金蒜蜆湯

以大量的黃金蜆再加上蒜頭，精心熬煮的開胃湯品，調味很剛好。

松露蒸蛋

用時使用黑松露及白松露，先與現打的蛋液調和後蒸製，最後再鋪上魚子醬及翠綠的日本蝦夷蔥。因為最底層會有下沈的松露，所以食用時建議挖到最底層。

這個蒸蛋從外觀看起來就像是個藝術品之外，吃起來的口感更是既細緻又滑嫩，而且搭配香氣濃突的松露，每一口都讓人口齒留香！

乾煎季節現流魚排佐地瓜

選用當季新鮮的鮸魚魚排，肉質吃起來的口感帶有一點膠質之外也較Q感，另外還有搭配乾煎而成的台農的地瓜，有附上鹹度稍高的煙熛片鹽及黑胡椒。

北海道生食級干貝佐蟹膏鮭魚卵

選用來自北海道生食級的大干貝，再加上師傅精湛的手藝，將熟度控制的剛剛好的五分熟。

在鐵板上微煎後，不僅可以吃的到鮮甜的口感，同時還搭配松葉蟹膏及鮭魚卵，一整顆送入口中時，整個口腔在充滿著爆漿的鮭魚卵及蟹膏醬享受之餘，咀嚼時更能嚐的到鮮嫩的干貝，只能說一整個融合之後讓人有無比的滿足感！

炙燒龍蝦頭佐海膽醬（第一吃）

龍蝦一共有三吃，主要選用來自澳洲西澳的水姑娘龍蝦，肉質的口感上則是較波士頓龍蝦，來的更加細緻且甜美，而且師傅還加上特調的海膽醬，灑上起司粉後，再以炙燒的方式料理完成，所以整體吃起來的口感相當豐富。

照燒A5和牛堡

話說明水然樂的師傅都還有提供客製化服務，像當天同桌的賓客有位不吃紫蘇葉，所以師傅還特地做了不含紫蘇葉的各牛小漢堡。

這個精緻的小漢堡，在內餡的部份是搭配現做的日式歐姆蛋，再加上日本紫蘇葉，至於肉排的部份則是使用A4與A5和牛精修下來組合而成的牛絞肉排，口感軟嫩且香氣十足，一口咬下時歐姆蛋還會有爆漿的口感！

生煎龍蝦時蔬佐煙燻鮭魚醬（第二吃）

除了有生煎的龍蝦肉之外，還搭配以海鹽現炒而成的三色海藻，玉米筍及乾煎絲瓜片，都是以不過多的調味方式來呈現食材最原始的味道。

以生煎的方式料理而成的龍蝦，蝦肉吃起來不僅更加紮實之外，還多了彈牙的口感，卻還可以吃的到絲絲的細膩口感之外，就連玉米鬚也很甜美。

桂丁雞

使用絕對不施打抗生素，也不使用生長激素飼養的桂丁雞，是星級餐廳的指定食材。而你瞧~像這樣一份的雞肉排，份量給的實在超大方，所以若有不吃牛的朋友，選這個準沒錯！

主廚以精緻的方式在鐵板上乾煎板而成，不僅可以吃的到酥脆的外皮，內面的肉質嚐起來更是軟嫩又多汁，而且一點也沒有腥味！另外還有附上洋菇及金黃蒜頭，話說這蒜頭，吃起來竟然有像馬玲薯的口感，超特別！

吻仔魚炒飯

而在料理炒飯時，師傅還會事先詢問飯量是否需要加量呢～哈！！話說整份套餐吃到現在，說真的已經很有飽足感了！所以別小瞧這份套餐，實在物超所值，ＣＰ值超高的！

話說吃鐵板燒當然就是看師傅純熟的料理技巧，只看師傅使用吻仔魚、鮭魚卵、細蔥、洋蔥及白飯快速的拌炒後炒成。

龍蝦味噌熬（第三吃）

套餐內的龍蝦第三吃，是選用蝦頭連接觸鬚處的肉及蝦腳熬煮而成，可以說是秉持著物盡其用的原則，將食材可利用化最大化，珍惜食材的每一部份。

而且還貼心的將蝦殼完全清除乾淨，至於這道味噌湯跟起來不僅調味適中，裡面的食材也是相當豐富哦！除了有龍蝦肉之外，還有吸了滿滿湯汁的日式豆腐，而且特意使用三種的味噌來調製，味道也更濃郁深層有味且後韻十足。

火龍果冰沙

選用當季新鮮的火龍果打製而成的冰沙，相當清涼爽口。

甜點：紅豆銅鑼燒

師傅在現場攪打的蛋糕糊，並在鐵板上煎成薄餅狀之後，再放上滿滿的紅豆內餡，對切之後就成了一朵漂亮的花！

而不同時段的所供應的甜點也會不一樣哦！而今天吃到的紅豆銅鑼燒，紅豆內餡的口感相當軟綿細膩，而且還可以吃的到顆粒感，搭配極義的餅皮， 一口咬下就是讓人超滿足！

升級樂盛宴套餐

明水然 樂$1600樂饗宴套餐，其實已經很物超所值且令人滿足，而$2400的樂盛宴更是令人驚艷，原價1500以上的活鮑、海膽、整尾現流魚、更頂級A5老饕和牛，現在只要升級加價$800就吃的到，CP值真是爆高！

海膽松露茶碗蒸

除了可以品嚐到濃郁的松露香氣之外，升級之後的樂盛宴套餐，則是改用新鮮的海膽，煎出香氣之後的海膽，吃起來的口感外酥內軟，既豐富又多層。

整尾現流魚

升級後則是可以享用到新鮮整條的現流魚，而會隨著季節不同，供應不同的漁貨。當日品嚐到的是整條的鮸魚， 師傅以最簡單的料理方式，就可以讓你品踏到細嫩的肉質，不管是直接食用，還是搭配一旁的黑胡椒都很適合哦！

南非鹽蒸活體鮑時蔬佐松露奶油醬

採用新鮮的南非活體鮑魚，而這道的料理手法其實相當繁複，搭配多種食材再以日本鹽滷的方式料理而成。

另外還有搭配新鮮的食蔬，有娃娃菜及鴻喜菇之外，都可以沾食一旁的黑松露奶油醬一起享用。而比較特別的是，因為是採用活體鮑魚進行料理，所以還可以吃的到只有以活體鮑魚料理才可以享用到的鮑魚內的內臟～鮑魚肝。

脆口的鮑魚吃起來不僅帶有Q彈的口感，而且以鹽滷的方式進行料理，更能別的到鮑魚特有的新鮮原味，而若是沾食著黑松露展奶油醬，味道更豐富且多變。

A5老饕和牛＆日本鹿兒島A4和牛

明水然樂「樂．盛宴」套餐是全新推出的頂級套餐，套餐中除了原有的鮮猛活體龍蝦、北海道生食級干貝外，還可品嘗到南非鹽蒸活鮑、整尾現流魚、新鮮海膽，牛肉也從A5熊本和牛升級為A5老饕和牛，CP值超高。

A5老饕和牛的肉質與油脂分佈大約是5:5，較A4和牛要來的更加均勻，所以光是在口感上就可以很明顯的感覺不同的細緻口感，不管是直接單吃，還是搭配一旁的金黃蒜片或是胡椒，都可以吃出不一樣的感覺。

樂多多APP會員禮

現場入會樂多多APP會員，就可獲得入會禮「炙燒烏魚子」乙份，而且樂多多旗下的全品牌積分，都可兌換好禮。

愛的告白活動

即日起至明水然・樂無菜單鐵板燒店內用餐，拍照或錄影明水然樂最吸引您的畫面，並寫下一句喜歡明水然樂的原因@明水然・樂，分享於IG／FB限時動態或貼文，即可獲得獨家小饌乙份。

店家資訊

線上訂位： https://reurl.cc/QjGdV0

明水然・樂 粉絲團：https://www.facebook.com/minsuizenraku

明水然・樂 新竹林森店

電話：03-522-0822

店址：新竹市東區林森路2巷9號4樓（補給站美食廣場）

明水然・樂 信義遠百店

電話：02-87860466

店址：台北市信義區松仁路58號14樓



明水然・樂 信義松菸店

電話：02-27566267

店址：台北市信義區忠孝東路四段553巷6弄16號



明水然・樂 林口昕境店

電話：02-26068258

店址：新北市林口區文化三路一段402巷2號3樓



明水然・樂 高雄三多店(新光三越館內)

電話：07-3312223

店址：高雄市前鎮區三多三路213號3樓

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