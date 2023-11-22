桃園薑母鴨推薦這家霸味薑母鴨桃園中正北店，霸味薑母鴨在台灣算是有蠻多分店的不過大多都在苗栗以北，而且我吃過蠻多家霸味薑母鴨，每一家湯頭味道其實都不大一樣，三重霸味薑母鴨全台總店我也吃過確實很不錯，然後後來吃到霸味薑母鴨桃園中正北店，湯頭味道跟總店可以說是如出一徹，至少有90％像！怪不得生意如此火爆！冬天幾乎天天大爆滿！

霸味薑母鴨桃園中正北店｜交通方式、停車資訊

霸味薑母鴨桃園中正北店就位在桃園中正北路上，這裡算是藝文特區的外圍，也是交通要道，所以上下班時間這裡超多車，好在霸味薑母鴨桃園中正北店有自家的超大停車場，停車不用擔心

霸味薑母鴨桃園中正北店｜用餐環境

霸味薑母鴨桃園中正北店用餐區算蠻大的，目測應該也有個十來桌，左邊則是廚房區，天氣越冷生意越火爆，大概用餐時間都是這樣人潮滿滿的盛況

左邊廚房員工也是有夠多，後面還掛著整排待炒的鴨子，這裡是直接用大鍋炒鴨，然後再分裝到陶鍋裡煮滾，點菜有些食材也會先放進去一起煮

霸味薑母鴨桃園中正北店的薑母鴨上桌是用炭火加熱，所以門口處有一個師傅一直在燒炭火，煮到一半炭火沒了也可以跟店員說要補炭火

霸味薑母鴨桃園中正北店｜菜單

霸味薑母鴨桃園中正北店的菜單，薑母鴨一份是300元，我覺得一份大概就是3人左右的肉量，超過建議點兩份，鴨內臟系列也不會很貴70元左右，其他配料都在50元上下，然後也有外帶套餐650元，畫單後寫桌號拿去櫃檯給店員

櫃檯旁邊有餐具小碗自己拿，飲料也是自取，吃完後再一起櫃檯結帳

霸味薑母鴨桃園中正北店｜必點薑母鴨

等了一段時間，薑母鴨上桌囉，雖然在櫃檯已經滾過了，但建議上桌丟食材進去時，還是要再滾一下才可以吃，下面是炭火，基本上是不能調整火力大小，所以配料一次不要丟，怕滾的時候會溢出來

霸味薑母鴨的湯頭偏油一些，不像有一些薑母鴨是比較清一些，但這個麻油很濃郁喝起來也很舒服，基本上應該是靈魂之一，如果怕太油的就點高麗菜或其他蔬菜去吸油，或是撈下面的湯喝

霸味薑母鴨桃園中正北店的肉量以薑母鴨店來說算多了，然後一上桌不要先吃鴨肉，我個人是覺得等到所有配料吃完再吃鴨肉，這時候的鴨肉才會軟又入味，不然一上桌就吃鴨肉肉質會比較韌

麵線，每桌都會點，畢竟等湯滾除了喝酒大概就是吃麵線了，麵線一份是40元，如果兩個人吃差不多一人一碗，直接點三份就是照片看到那麼大盤，其實價格也是很便宜，麻油油蔥的香氣還蠻不錯的，加上豆腐乳醬跟薑母鴨湯拌一拌更好吃

鴨肝，霸味薑母鴨鴨內臟的種類蠻多的，包括鴨佛仔、鴨腸、鴨心、鴨腱與鴨肝，鴨肝很新鮮，短時間川燙即熟，味道無腥味，質地脆嫩，搭配豆腐乳沾醬風味更佳

鈴鈴捲，除了蔬菜、內臟外，鈴鈴捲大概也是霸味薑母鴨的看板必點食材，把它想成超薄的乾豆皮，只要刷燙三秒即可享用，飽含湯汁的鈴鈴捲一入口都是薑母鴨的精華，有夠讚的

煮到中後段的時候，因為炭爐是要持續炭火加熱，霸味薑母鴨是直接把整爐炭火換掉，蠻酷的，然後我覺得霸味薑母鴨桃園中正北店的湯頭味道跟三重總店的真的相差不遠，真的可以嘗試看看唷，桃園冬天進補推薦霸味薑母鴨桃園中正北店！

霸味薑母鴨桃園中正北店

地址：桃園市蘆竹區中正北路37號

電話：03 317 1000

營業時間：16:00–02:00

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