花蓮「季之雲」是花蓮美食社團推薦的日式定食餐廳，上網搜尋花蓮美食餐廳也找到這間地標，原本位於花蓮市延平街就很有人氣，現在地址搬到花蓮吉安鄉七腳川溪畔，除了用餐環境變得寬敞，座位也增加了 一些，菜單主打的各式海鮮常常很早就賣完，而必點的人氣炸豬排不僅厚度十足也相當好吃，「季之雲」生意超好，一定要先預訂座位。

花蓮美食 季之雲 在哪裡

位於七腳川溪的「季之雲」，離花蓮市區雖然不遠，但還是建議開車或騎車前來，沿著七腳川溪畔的路邊就有停車位。

花蓮．季之雲

電話：03-8545719

地址：花蓮縣吉安鄉東海一街56號

營業時間：17:00~21:00(週二、三公休)

粉絲團：季之雲

食記：【花蓮美食】季之雲日式料理餐廳，好吃炸豬排、海鮮丼飯定食推薦！

花蓮美食 季之雲 內用預約訂位

「季之雲」用餐時間常常一位難求，加上有些食材限量就賣完，所以最好事先預約，這天臨時來沒有訂位，運氣好剛好剩下一桌。

座位的配置相當寬敞，採光也保持著明亮的氛圍。

窗邊提供的沙發座位，可以邊用餐、邊欣賞庭院的植栽。

內用免費提供熱茶和檸檬水，也有販售多種飲品和酒飲。

季之雲菜單飲料品項都寫在櫃檯旁邊小黑板，除了各式各樣的酒類，也有無酒精的飲料，可點來搭配定食。

花蓮美食 季之雲 菜單價錢

季之雲菜單

提供揚物、燒物和丼飯三大類定食，部分漁獲賣完就被劃掉了！網路很多人推薦自家漬鮭魚卵丼飯和鹿兒島六白黑豚里肌定食。

因為又想吃魚，我就點了北海道喜知次其實我當天中午才在宜蘭里海吃完魚定食，哈！太愛吃魚了～



菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

花蓮美食 季之雲 餐點推薦

北海道喜知次(1隻)定食 480元

北海道喜知次在日本是珍貴的魚類，定食包含一隻烤過的喜知次，附有胡椒粉跟檸檬塊，三樣小菜、白飯、湯品和水果，內容和配色豐富。

喜知次本身的脂肪量豐富，烤過的外皮帶點脆度，肉質鮮嫩非常美味，沾點胡椒粉或擠點檸檬汁在魚肉上，風味提升讓鮮度蹦出來，很好吃的魚。

定食附的小菜味道也都不錯，最討喜的就是胡麻醬櫛瓜，爽脆鮮甜。

也有一小碗青菜，像是用燙的方式處理再加上醬汁，攪拌一下，鮮嫩可口。

鹿兒島六白黑豚里肌定食 480元

「六白黑豚」是鹿兒島當地有名的的豬肉品牌，之前去鹿兒島吃到的黑色炸豬排也是用六白黑豚，讓人念念不忘的好吃炸豬排，沒想到在花蓮季之雲也能吃到。

鹿兒島六白黑豚里肌定食附有兩種沾醬跟檸檬角，其它配菜跟上面的喜知次一樣。

超級厚的炸豬排！一開始還怕很柴呢～

帶有油脂的六白黑豚里肌肉，味道很香，酥脆的麵衣很有層次而且不油膩，口感鮮嫩的豬里肌讓人驚艷，搭配隨附的沾醬，非常好吃！擠上檸檬汁更好吃，邊吃邊說好吃，都不知道講了幾次好好吃啊！哈

季之雲裡面有很多可愛的日系小裝飾品。

花蓮．季之雲的炸豬排真的太強了，超好吃！海鮮也很不錯，但如果要推薦必點一種，首推就是炸豬排！難怪來這裡用餐的人那麼多，看季之雲粉絲團也常常公告售完提早，所以想吃的人務必提早預約。

可愛的小插曲是老闆娘看我們拍照很擔心食物冷掉影響口感，在一旁提醒快點吃，哈！雖然很忙，但是態度親切，結帳還關心我們合不合胃口，讓人吃得很愉快的晚餐。

花蓮．季之雲

電話：03-8545719

地址：花蓮縣吉安鄉東海一街56號

營業時間：17:00~21:00(週二、三公休)

粉絲團：季之雲

食記：【花蓮美食】季之雲日式料理餐廳，好吃炸豬排、海鮮丼飯定食推薦！

花蓮美食小吃餐廳旅遊景點住宿推薦

文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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