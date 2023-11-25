「洞爺湖萬世閣酒店」是日本北海道知名的老字號飯店，最有名的地方就是湖景套房，只要窗簾一打開便能看到洞爺湖的美景，房間的空間非常寬敞而且都是日式木頭地板的設計，打開房門的瞬間有種溫馨的感覺，雖然是一間歷史悠久的飯店不過房間內的環境依然保持的很乾淨，入住時有包含晚餐跟隔天的早餐，一泊二食的溫泉飯店來說價格還算實惠，不用擔心餐點問題只需要放鬆身心好好享受一切。

住宿資訊

洞爺湖萬世閣湖畔露台飯店 名稱 : 洞爺湖萬世閣酒店()

英文 : Toyako Manseikaku Hotel Lakeside Terrace

電話 : (+81)570-083-500

地址 : 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖溫泉21

訂房連結 :

官方網站 : 洞爺湖萬世閣酒店- 北海道

萬世閣集團 :

最早可辦理入住時間 : 15:00

最晚可辦理退房時間 : 10:00

從新千歲機場開車大約1小時40分鐘即可抵達，靠馬路這邊可以看得出建築已經有歲月的痕跡

住宿環境

入口旁只有一片寫著「洞爺湖万式閣」的招牌，左轉下坡過去就是大門口()

大廳的空間非常寬敞，整體設計都是溫馨的風格

櫃台的左邊有一大區的沙發區，許多房客泡完溫泉後都會拿著一瓶啤酒坐在這裡聊天

櫃台後方有樓梯可以通往樓下的咖啡廳，不過晚上沒有營業

在這裡如果可以喝上一杯咖啡真的十分愜意

再往櫃台右邊走也有一區沙發區，不管是接客還是房客吃飽休息空間都滿足夠的

整個「洞爺湖萬世閣酒店」一共分為三個館，我們這次住的房間在「西館」，可以從中央館搭電梯再走過去，三個館的客房數加起來非常多，可見這間飯店的知名度有多高

伴手禮店

從大門口進來直接往左邊走就是這間飯店的「伴手禮店」，如果來北海道不曉得要買甚麼伴手禮或是來不及買的話，這裡可以簡單購買一下()

每一區上都會標示商品是哪個地區或是甚麼系列的商品

沒想到還有「洞爺湖限定商品」，來日本看到限定商品真的會讓人忍不住買一份

房間介紹

房間鑰匙是一般的鑰匙鎖，不是新型卡片感應式的，但來傳統的溫泉飯店住用鑰匙特別有感覺()

從中央館電梯出來直接往左邊的「西館」走就能看到房間

我們是雙人房加床，最左邊的床就是加床，不過放三張床後房間的空間還是滿寬敞的

床的上方有一盞床頭燈，不過亮度有點亮半夜打開還滿刺眼的，床的部分硬度屬於中間偏硬一點，但睡起來還算滿舒服的

門口旁邊是鞋櫃，裡面有兩種拖鞋，白色是房間的室內拖，藍色是可以外出泡湯的拖鞋

房間內還有一張雙人沙發跟一張長桌()

桌上有迎賓小點，讓剛入住的房客可以先墊個胃，再等待晚餐時間的到來

點心拆開後是北海道牛奶巧克力，吃起來甜而不膩，搭配茶非常適合

旁邊的桌上有一部電視，但尺寸不大畫質也是普通而已，不過來日本個人是比較少在看電視所以影響不大

電視下的抽屜拉開是茶包跟杯子，杯子非常有質感簡單用熱水泡開後喝起來非常舒服

牆角的燈打開後光線十分柔和，非常適合坐在沙發上聊天的氛圍

桌子的另一邊有小台的空氣清淨機跟熱水器

桌子的下方式小冰箱，裡面只有放上一瓶水，還是大容量的礦泉水

沙發的後面是衣櫃，裡面會掛一套浴衣方便房客泡溫泉更換

浴衣的尺寸都是給統一Size，穿起來還滿寬鬆舒適的

浴室介紹

浴室的部分馬桶跟洗手台的空間還算寬敞，磁磚有年代的復古感，不過比較容易濕滑洗完澡出來時要特別小心()

淋浴的空間滿像是移動式淋浴間，蓮蓬頭有特別換新過

出水量滿穩定的，天氣冷的時候不用擔心熱水水量過小會著涼

沐浴的用品有沐浴乳跟洗髮乳各一罐，使用起來清爽滑順又保濕

洗手台旁邊有附簡易的牙刷組，下方還有防水袋，如果要去泡湯可以帶著，避免個人物品濕掉

晚餐介紹

入住的房間是一泊二食，晚餐跟早餐的餐廳都是在西館一樓，直接從中央館一樓大廳走過去就可以

晚餐的座位是坐在靠近室內走廊這一側，比較可惜的地方是看不到戶外的夜景()

下來吃晚餐的時候靠近洞爺湖那一側的座位已經都坐滿了

晚餐的形式是Buffet吃到飽，整個用餐的空間非常寬敞

中間有一小區是水果、甜點跟酒類區

酒類的部分是需要額外付費的，啤酒的部分是一次費用可以續杯

甜點的部分都是小蛋糕為主，選擇比較少一點

生菜沙拉的部分在靠近入口那一區，每一種都非常新鮮

冷食的部分有海鮮小拼盤，現場看到有人是直接五盤五盤疊在一起拿回位子上吃

旁邊是辣味帆立貝，吃起來微辣海鮮味十足，如果不太敢吃生的人就要多考慮一下

還可以自己製作麵食，完全依照個人的份量來盛裝

麵食區右邊就是飯區，可以自己做咖哩飯來吃

壽司的部分都是現場製作，經典的鮭魚跟鮪魚口味都有

飲料的部分就比較少一點，原本晚上想要喝點北海道鮮奶結果晚餐沒有提供

熟食區的主食有披薩可以選，基本上晚餐的選擇非常豐富，不用擔心找不到自己喜歡吃的食物

熱炒的選擇也滿多的，而且烹調的很好不會太過油膩

如果想吃麵包在左邊最裡面的桌子上有提供，也可以自行用烤箱烤過

麵包旁邊有果醬區，後面還有一個大蜂巢，蜂蜜吃起還真的香甜不膩

最後就是冰淇淋，來北海道不管再冷都是要吃冰，不過選擇只有6種也不算太多

這次來北海道才知道飯店餐廳的餐盤都是六公格或是九宮格的類型，可以讓大家每一種料都夾一點，不過夾過多的食物最後吃不完又浪費掉()

雖然自助吧的握壽司等級跟壽司店還是有差別，但魚肉的肉質還算不錯，不會過於軟爛或是乾柴沒味道

炸蝦的部分是小炸蝦，應該是熟食區很搶手的食物之一，吃起來外酥內嫩，蝦子雖然比較小吃但蝦味十足

雞肉的部分滿軟嫩的，調味恰到好處不會過於死鹹

這盤海鮮小拼盤是讓我最好奇的，因為幾乎人手都一盤，有些人甚至一次拿五盤以上

鮭魚肉雖然切的比較薄，但吃起來非常鮮甜，吃完這片我終於知道為何大家這麼喜歡

旁邊的蝦子跟軟絲吃起來也是甜味十足，原來這裡的海鮮重點就隱藏在這盤小拼盤裡，後面我又多拿兩盤來吃，來日本就是要吃海新啊~

咖哩飯的部分是採用黑咖哩，好處就是咖哩味非常濃郁，喜歡吃咖哩的人一定不能錯過

一開始以為裡面是地瓜或是馬鈴薯，結果吃下去才發現居然是栗子，難怪這碗咖哩飯吃起來有一股香甜味

結果因為看到太多食物太開心，直接都先拿主食來吃，後來又去拿沙拉跟麵包，出來玩食欲總是特別好

吃完後一定要再來一點甜點，應該是一點吧? 幾乎每一種都有拿，最好吃的就是冰淇淋跟紅豆湯圓，北海道冰淇淋的奶味真的特別濃郁，紅豆湯圓天氣涼的時候吃特別溫暖

早餐介紹

早餐的部分跟晚餐比起來稍微少一點，不過種類還是非常多()

我最喜歡的千層蛋糕終於出現了，一早起來就吃甜食真的好幸福

熱食的部分種類滿多的，日式可麗餅跟德式香腸都有，自助吧的好處不同國家的特色食物都吃的到

連台式的肉粽都有，聞到那個米香味突然有種懷念的感覺

另外一定要吃的就是「漁夫茶泡飯」，現場會有人員幫忙製作，是日本傳統的茶泡飯

早餐有看到一個辣味烏賊，是直接生烏賊用醬料醃過，味道非常非常的濃，第一口味道會比較不習慣，不過多咀嚼幾下之後烏賊的甜味就會慢慢出來，辣椒把大部分的腥味都去除掉

如果想吃溫泉蛋這裡也有，打出來之後旁邊有醬油可以淋

麵包的部分跟晚餐比起來就豐富許多，特別是可頌麵包吃起來非常酥脆

冷藏櫃這邊下方是放新鮮的水果，上方是開胃沙拉，早上吃一杯味覺瞬間就被打開

喜歡牛奶加麥片的人在麵包區旁邊就有多種麥片自由添加

左下角的壽司也是現點現做，可以告知人員想要的口味

雖然餡料不多，更像是傳統的小飯糰，海苔有額外烤過吃起來香氣十足

煎蛋的外觀非常討喜，模具是用北海道整座島的造型，吃的時候就是在想要先從道南開始吃還是道東先

自助吧最大的問題就是吃完一輪不過癮會想吃第二輪，不知不覺就有拿了一整盤

法國麵包這裡的推薦吃法是上面淋上各種果醬，果醬裡面還有滿滿的水果顆粒，吃起來鮮甜多汁

早晨景色

底下兩張是早上起床從窗戶往外拍的風景，窗簾一拉開映入眼簾的就是洞爺湖()

一早起來就能看到這麼漂亮的湖心情真的十分愉悅

吃飽後就到飯店一樓戶外的步道走走，天氣還有點霧濛濛的但空氣非常乾淨

早上光線充足時才發現原來飯店是朱紅色的外觀，而且綿延的空間非常大

沿著湖畔有不少裝置藝術，如果習慣早起的人建議一定要提早起床來湖邊散散步

邊走邊聽湖面的波浪聲，這才是出來度假該有的感覺啊~

湖的四周都是被山環繞，顯得格外的寧靜完全不用擔心會被喧囂聲吵醒

結語

來北海道不能錯過的就是溫泉、風景跟美食，溫泉飯店的種類也是最多的，一泊二食的方式讓大家可以挪出更多的時間來體驗飯店內的服務以及欣賞周遭的景色，加上北海道的面積是日本滿大的一個縣市，每間溫泉飯店都有自己獨特的景色，早晨可以出來散散步再去泡個湯，最後悠閒的吃早餐，真的是旅遊的一大享受，行程不用太緊湊放慢步調細細品嚐風景才是旅遊的真諦。