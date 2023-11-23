美食
2023-11-23 01:49:00
宜蘭窯烤雞推薦 | 宜蘭百匯窯烤雞餐廳/二連霸榮獲十大好食餐廳 濃郁薰香窯烤雞，肉質鮮嫩不乾柴 人氣美食 五更腸旺 二度得獎關鍵
這週跟老公計劃宜蘭2天1夜的輕旅行，得知之前造訪的宜蘭百匯窯烤雞餐廳二連霸榮獲十大好食餐廳 ，一抵達宜蘭的第一站就決定再次造訪，先填飽肚再出發遊玩。
宜蘭窯烤雞推薦 | 宜蘭百匯窯烤雞餐廳 地理位置 交通資訊
宜蘭百匯窯烤雞餐廳座落於宜蘭五結鄉的五結路三段上，從宜蘭雪山隧道出來，經過宜蘭美人湯美譽的礁溪鄉，沿著蔣渭水高速公路，看到五結路右轉不到2分鐘即可抵達，餐廳附設專用停車場，附近也有客運以及公車站牌，交通上還蠻便利的。
二連霸榮獲十大好食餐廳 | 宜蘭百匯窯烤雞餐廳 用餐環境介紹
採多人座位的圓桌設置，合適家族聚餐、員工聚餐、三五好友聚餐等，不論平、假日的生意興隆，翻桌率極高，桌面使用拋棄式桌紙，（超像吃傳統流水席的辦桌），方便每桌顧客用餐後，服務人員可以快速收拾，好讓後面等候的客人可以快速上桌用餐。
大冰櫃裡面的飲料齊全，果汁、茶飲、酒類等，通通都有，另外，也有提供兒童座椅，非常合適有小朋友的家庭來店用餐。
▼餐具採自取式
宜蘭十大好食餐廳推薦 | 宜蘭百匯窯烤雞餐廳 人氣菜單推薦
可以二連霸榮獲十大好食餐廳 ，真不是蓋的，這次的評審一樣是全球百⼤名廚榜唯⼀華⼈-江振誠，可以再度得獎，好不好！？真的不用多說。
來到這裡，必點美食無非就是“窯烤雞”啦～！！！同時，也點了這次二連霸榮獲十大好食餐廳的關鍵菜單-五更腸旺，五更腸旺可以說是很多餐廳都會有的一道菜，能獲得評審青睞，一定有他美味的道理。
窯烤雞
吃窯烤雞的樂趣，就是戴上手套手扒雞，享受手撕雞的快感，剛上桌的窯烤雞非常燙手，待涼再扒，美味度可能沒有剛上桌時佳，貼心附上厚布手套與塑膠手套，避免扒雞時不慎燙傷，剛出爐的窯烤雞真的非常燙，要特別小心哦～！！！
百匯窯烤雞餐廳的窯烤雞之所以好吃的關鍵，在於窯烤過程所滴下來的雞汁，香氣四溢的薰香，肉質鮮嫩的手撕雞沾點雞汁加上少許的胡椒鹽點綴，真的會讓人一口接一口的吃光光。
▼戴上手套，享受手撕雞的快感
▼肉質軟嫩的手撕雞沾點雞汁與胡椒鹽，超好吃～！！！
五更腸旺
讓百匯窯烤雞餐廳再度二連霸榮獲十大好食餐廳的五更腸旺，不論是鴨血或是大腸頭都處理的非常好，完全沒有腥味，愛吃辣的朋友會覺得辣度適中，充滿濃郁的花椒香氣與淡淡的蒜香，不會過份嗆辣。
糖醋排骨
香甜可口的糖醋排骨，排骨肉口感介於軟嫩與紮實之間，骨頭不多，超合適不愛啃骨頭的朋友。
鐵板牛柳
香氣四溢的黑胡椒牛柳在鐵板上滋滋作響，牛柳肉質軟嫩，與季節時蔬一同香炒，與其他店家不一樣的特色，會特別打入一顆荷包蛋，營養加分。
豆酥扁鱈
新鮮鱈魚，肉質鮮嫩可口，搭配香酥脆的豆酥，增添口感。
鳳梨蝦球
蝦球外皮酥脆，蝦肉彈牙，吃起來不油膩，結合鳳梨水果＆美乃滋，脆彈酸甜又美味。
蔥爆羊肉
新鮮羊肉片加入青蔥、洋蔥與辣椒，大火快炒，吃起來沒有羊騷味，肉片鮮嫩好吃。
百匯鮮菇湯
已經點了一隻窯烤雞，我們決定今天不喝雞湯，改點鮮菇湯，本來以為一般快炒店的鮮菇湯，頂多只是綜合野菇高湯，想不到百匯鮮菇湯裡面還有大大塊的排骨，精心費時熬煮的排骨湯結合綜合鮮菇，湯底喝起來特別順口鮮甜，去油解膩。
和風過貓
和風醬汁涼拌過貓，吃起來清爽脆口。
蟹黃豆腐煲
豆腐鮮嫩，蟹肉鮮香，勾芡的湯汁拿來拌飯，超讚～！！！
店家資訊：
百匯窯烤雞餐廳
地址：宜蘭縣五結鄉五結路三段171號
電話：03-950-1386
營業時間：
週一至週五
11:00~15:00/17:00~21:00
週六至週日
11:00~15:00/16:30~21:00
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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。