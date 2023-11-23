雖然季節已來到冬天，不過有時也是嘴饞想吃平常很少吃的：生魚片。尤其是漁港直送的新鮮生魚片，再沾上辛辣過癮的哇沙米大口吃下去，這種滋味讓人光想就流口水。今天要分享的是位於新竹南寮漁港內的：吃吃看生魚片。整條漁貨街就它的生意最好，讓我不禁也加入排隊購買的行列。喜歡吃海鮮的朋友，務必來一趟南寮漁港，保證收穫滿滿、逛的開心也吃的滿足、意猶未盡！

南寮漁港漁產直銷中心

就算是平日過來南寮漁港

這裡也是充滿人潮

愛吃海鮮的人們都聚集在一起了

這裡除了有各種新鮮漁貨可以購買

也有海鮮相關的乾貨

像是魚鬆、紫菜等等

或是代客料理的海鮮餐廳也有

對於想要現吃第一手海鮮的人可說是相當方便

在這裡能看見許多跟市場上不同的漁獲

種類超多

也都非常新鮮

如果是喜歡自己買回家料理海鮮的人

來這裡一定會買得很開心

不僅漁獲新鮮之外

就連價格也是很優惠

南寮漁港漁產直銷中心內的生魚片店家有很多間

大家可以依照自己喜歡的去購買

每一攤的生魚片組合感覺都有些不同

看得我眼花撩亂

來這裡逛一圈實在是讓人感覺很新奇

逛了一圈之後

菲姐選定這家：吃吃看生魚片

有趣的店名

讓人來一次就記得

吃吃看生魚片就在南寮漁港漁產直銷中心內

從側門進去後走到底再右轉

店家位置在B區25、26號

購買的人潮絡繹不絕

一個結帳完畢又緊接著換下一個

種類非常多的生魚片

就擺在檯面上

像是最常見的生魚片組合在這裡都不稀奇

因為每一家都有

但是在吃吃看生魚片這裡

竟然有天使紅蝦組合、生食級大干貝、蟹味棒、黑鮪魚、生魚片及軟絲組合、生魚片及大干貝組合、小卷、明太子等等

店家的產品種類真的很多

而且價格超級便宜

比我們在外面餐廳吃的海鮮還更便宜

對於喜歡吃海鮮的人來說

這裡簡直就是天堂

甚至是購買時會有選擇障礙

因為每一樣感覺都好好吃

而且份量蠻多的

買了就很划算

最後菲姐買了這盒生魚片

是有包含生食級大干貝的組合

店家沒有提供內用的環境

所以大家都是外帶為主

大干貝的尺寸真的很有誠意

大概是比50元硬幣還要再大上許多

而且吃起來味道鮮美甜甜的

沒有可怕的腥味

我們覺得非常喜歡

生魚片的底部有附上大量的白蘿蔔絲

配上生魚片一起享用

也是好吃的組合

吃起來更清爽

因為蘿蔔絲裡含有的些微辣味成份和酵素成份

所以配著生魚片吃

不僅能提升美味度

蘿蔔絲還能吸收生魚片的水份

讓生魚片保持新鮮

但是如果蘿蔔絲上面有沾上生魚片的血水

那這種蘿蔔絲就不能吃

因為這樣已失去蘿蔔絲的功用了

大家可以記起來

每一片的生魚片都是這麼新鮮

尺寸也比市售的還要再大一些

吃起來就是過癮

購買外帶

如果要現吃

記得要跟店家索取餐具及裝醬料的小碗

這樣才能拿回車上火速享用最新鮮的生魚片

南寮漁港-停車資訊

南寮漁港設有港區第1停車場及港區第2停車場

路邊還有一些停車格可以停車

對於開車的朋友來說

停車可算是很方便

吃吃看生魚片-用餐心得

我想經過這次的南寮漁港生魚片初體驗

菲姐以後會常常來

因為實在是好吃又便宜

選擇又多

以上分享給愛吃海鮮的朋友們

南寮漁港-吃吃看生魚片

海鮮好朋友就在南寮漁港

等你來體驗看看

吃吃看生魚片-店家資訊

名稱：南寮漁港（B26）吃吃看生魚片

地址：新竹市北區新港三路1-9號

營業時間：10:00-18:00

公休日：週一

電話：0933-159431