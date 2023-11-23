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誠品480必吃推薦【斑鳩的窩 | 日式炸豬排連鎖餐飲】，23週年慶已經進入倒數囉，百元折價券都拿到了嗎？

2023-11-23 16:00:00 黃嘉慧 人氣：101
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窩客好文

黃嘉慧

發表篇數：15篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西屯區

造訪商家：斑鳩的窩台中市政店
phone04-2251-8225
place台中市西屯區市政路480號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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力拼12月底試營運的「誠品480」，繼5F誠品書局之後，緊接著要開放B1品食光美食街囉！

 
目前已進駐的店家有手搖飲、速食、名店小吃、拌飯、冰淇淋，以及主打厚切日式炸豬排的〝斑鳩的窩〞等。

 

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斑鳩的窩   台中市政店 

試營運期間營業時間：

週日~週四 11:00~20:00(供餐至19:30)

週五~週六 11:00~21:00(供餐至20:00)

電 話：04-22518225 

地 址：台中店西屯區市政路480號B1

官 網：https://www.banjiouwoo.com

粉 絲 團：www.facebook.com/banjiouwoo

 

 

 

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對炸豬排又愛又恨的我，一直很想吃吃看他們家的厚切日式炸豬排，今天終於被我遇、到、了。

 
▲▼好可惜，不知道《斑鳩的窩》在誠品480有開幕慶，沒有機會拿到這麼卡哇伊的滿額送小豬杯墊，剛好差一天啊~😭

 

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斑鳩的窩23週年慶開跑｜活動時間11/14~12/3 

 

來不及趕上開幕慶沒關係，還有23週年慶活動的三重優惠，即日起至12/3止。

 
單筆滿額388元送百元折價券、點定食加購薯條或雞米花還可以現折23元，優惠門檻超誠意。

 

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我和姐妹倆各點一份定食，輕輕鬆鬆就達到滿額送，拿到百元折價券啦～

 

7大定食系列首推｜紅咖哩炸豬排燒定食

 

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《斑鳩的窩》有飯有麵，光是定食系列就有：招牌炸物咖哩燒紅咖哩燒丼飯拉麵蕎麥冷麵醬燒五花丼7種可以選擇。

 
第一次來吃不知道要點什麼，直接選擇人氣首選的「紅咖哩炸豬排燒定食」嚐嚐看。

 

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紅咖哩燒定食

炸豬排 NT$255

 
▼定食還附有白飯、高麗菜絲、小菜、湯品，非常豐富。

 
不吃辣的不用擔心，《斑鳩的窩》為了讓大人小孩都可以吃得開心，紅咖哩的辣度都有調整過，不怕辣到吃不出紅咖哩的南洋風味。

 

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就連我這種平時只吃日式黃咖哩的也能接受～

 
《斑鳩的窩》在95年時轉型成日式炸豬排專賣店，食材嚴選CAS認證國產豬肉，特選里肌部位油脂分布均勻。

 

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裹上新鮮麵包粉入鍋油炸，一口咬下卡滋卡滋的金黃色外皮，即使浸泡在紅咖哩醬裡頭，也一樣酥脆、不死硬。

 
鮮嫩厚實的豬排肉油脂均勻、肉汁多，斷面厚度高達2公分，製作過程不添加人工調味料，原汁原味就好好吃喔～

 

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紅咖哩的香辣醬味完全沒有搶走豬排的鮮美。

 
仔細看，紅咖哩的鍋底不單單只是咖哩醬，底下居然還有層蛋香，美味度UpUp！

 

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拉麵定食推薦｜香辣擔擔麵&豚骨拉麵湯頭二選一 

 

姊妹這天特別想吃麵，點了他們家的「炸雞排拉麵定食」，本來想說拉麵湯頭不外乎就是常見的醬油、豚骨之類的。

 
沒想到居然也有台式風味的香辣擔擔麵，和紅咖哩一樣，香辣擔擔麵的辣度也是屬於微微辣。

 

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拉麵定食(香辣擔擔麵)

炸雞排  NT$245

 

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拉麵定食同樣有附小菜，湯頭裡還有半顆蛋，份量十足，差一點就忘了主餐的炸雞排，哈哈！

 
炸得金黃酥脆的炸雞排，肉質吃起來鮮嫩又多汁，美味程度完全不輸炸豬排的水準，斷面厚度也非常實在。

 
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定食加購雞米花或薯條可以現折23元，我們姊妹倆剛好一人點一種。

 
無論是外酥內嫩的雞米花，亦或是金黃香酥的馬鈴薯薯條都可以吃得到，有別於常見的蕃茄沾醬，濃郁的蜂蜜芥末醬和薯條也非常搭！

 

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雞米花

單點NT$90/定食加購NT$75

 
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薯條

單點NT$55/定食加購NT$45

 
日耶加我之所以對炸豬排又愛又恨，就是因為常常遇到外皮太硬、帶筋難咬、沾醬不對味的「雷」。

 
《斑鳩的窩》的炸豬排外酥內嫩、厚實不難咬，搭配咖哩醬的味道很搭，炸皮吃起來不會濕濕爛爛，好吃！

 

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23週年慶與豬同行，和生肖豬、姓名與豬同音者來店用餐，不只可以吃得到好吃的炸豬排，還可享有「三人同行、1人免費」的優惠喔！

 
還不趕快把姓朱或屬豬的豬隊友都揪過來🙋吃《斑鳩的窩》。

 

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文章標籤

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