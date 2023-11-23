力拼12月底試營運的「誠品480」，繼5F誠品書局之後，緊接著要開放B1品食光美食街囉！



目前已進駐的店家有手搖飲、速食、名店小吃、拌飯、冰淇淋，以及主打厚切日式炸豬排的〝斑鳩的窩〞等。

斑鳩的窩 台中市政店

試營運期間營業時間：

週日~週四 11:00~20:00(供餐至19:30)

週五~週六 11:00~21:00(供餐至20:00)

電 話：04-22518225

地 址：台中店西屯區市政路480號B1

官 網：https://www.banjiouwoo.com

粉 絲 團：www.facebook.com/banjiouwoo

對炸豬排又愛又恨的我，一直很想吃吃看他們家的厚切日式炸豬排，今天終於被我遇、到、了。



▲▼好可惜，不知道《斑鳩的窩》在誠品480有開幕慶，沒有機會拿到這麼卡哇伊的滿額送小豬杯墊，剛好差一天啊~😭

來不及趕上開幕慶沒關係，還有23週年慶活動的三重優惠，即日起至12/3止。



▼單筆滿額388元送百元折價券、點定食加購薯條或雞米花還可以現折23元，優惠門檻超誠意。



▲我和姐妹倆各點一份定食，輕輕鬆鬆就達到滿額送，拿到百元折價券啦～

《斑鳩的窩》有飯有麵，光是定食系列就有：招牌炸物、咖哩燒、紅咖哩燒、丼飯、拉麵、蕎麥冷麵、醬燒五花丼7種可以選擇。



▼第一次來吃不知道要點什麼，直接選擇人氣首選的「紅咖哩炸豬排燒定食」嚐嚐看。

紅咖哩燒定食

炸豬排 NT$255



▼定食還附有白飯、高麗菜絲、小菜、湯品，非常豐富。



不吃辣的不用擔心，《斑鳩的窩》為了讓大人小孩都可以吃得開心，紅咖哩的辣度都有調整過，不怕辣到吃不出紅咖哩的南洋風味。



就連我這種平時只吃日式黃咖哩的也能接受～



▼《斑鳩的窩》在95年時轉型成日式炸豬排專賣店，食材嚴選CAS認證國產豬肉，特選里肌部位油脂分布均勻。

裹上新鮮麵包粉入鍋油炸，一口咬下卡滋卡滋的金黃色外皮，即使浸泡在紅咖哩醬裡頭，也一樣酥脆、不死硬。



▲鮮嫩厚實的豬排肉油脂均勻、肉汁多，斷面厚度高達2公分，製作過程不添加人工調味料，原汁原味就好好吃喔～





紅咖哩的香辣醬味完全沒有搶走豬排的鮮美。



▲仔細看，紅咖哩的鍋底不單單只是咖哩醬，底下居然還有層蛋香，美味度UpUp！









姊妹這天特別想吃麵，點了他們家的「炸雞排拉麵定食」，本來想說拉麵湯頭不外乎就是常見的醬油、豚骨之類的。



沒想到居然也有台式風味的香辣擔擔麵，和紅咖哩一樣，香辣擔擔麵的辣度也是屬於微微辣。

拉麵定食(香辣擔擔麵)

炸雞排 NT$245





拉麵定食同樣有附小菜，湯頭裡還有半顆蛋，份量十足，差一點就忘了主餐的炸雞排，哈哈！



▼炸得金黃酥脆的炸雞排，肉質吃起來鮮嫩又多汁，美味程度完全不輸炸豬排的水準，斷面厚度也非常實在。





定食加購雞米花或薯條可以現折23元，我們姊妹倆剛好一人點一種。



▼無論是外酥內嫩的雞米花，亦或是金黃香酥的馬鈴薯薯條都可以吃得到，有別於常見的蕃茄沾醬，濃郁的蜂蜜芥末醬和薯條也非常搭！

雞米花



單點NT$90/定食加購NT$75





薯條

單點NT$55/定食加購NT$45



日耶加我之所以對炸豬排又愛又恨，就是因為常常遇到外皮太硬、帶筋難咬、沾醬不對味的「雷」。



《斑鳩的窩》的炸豬排外酥內嫩、厚實不難咬，搭配咖哩醬的味道很搭，炸皮吃起來不會濕濕爛爛，好吃！

23週年慶與豬同行，和生肖豬、姓名與豬同音者來店用餐，不只可以吃得到好吃的炸豬排，還可享有「三人同行、1人免費」的優惠喔！



還不趕快把姓朱或屬豬的豬隊友都揪過來🙋吃《斑鳩的窩》。

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