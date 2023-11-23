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（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100%天然起司、義大利麵粉、超過36小時低溫發酵～Pizza一番菜單

2023-11-23 16:35:14 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：98
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省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1432篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Pizza一番
phone 07-5577-110
place高雄市左營區明誠二路522號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100

Pizza一番真的是一級棒的美味披薩，北高雄南高雄都有分店，這次要去台北前就跟朋友約到左營的明誠店，這邊有吃到飽，一個人只要349元起，三個人就可以立刻開吃！

別以為吃到飽披薩品質就很差，堅持使用義大利進口麵粉做餅皮、生烤/炸大隻雞腿獨特醃料超濕潤、現炸炸物、手工甜點、多款焗烤義大利麵，樣樣都好吃，甚至比許多西餐廳還更好吃~

披薩口味高達30種，甜的鹹的口味超多，牛奶新配方餅皮、撲滿100%天然起司、用料完全不手軟，吃起來好有層次感，絕妙好滋味完全不會膩口~

不只內用超好吃，許多人也選擇外帶享用，尤其歲末年終、聖誕節將至，訂披薩、炸雞聚會野餐都很讚！披薩一番連冷掉都好好吃，餅皮超香，烤箱、氣炸一下宛如剛出爐一樣美味！

（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100

Pizza一番內用外帶都好吃，外帶超值優惠購買炸物盤只要199，即享有披薩買一送一只要299優惠價！不用500元，2個Pizza+4個炸物就可以吃得很過癮～是到朋友家聚餐的最佳選擇！

除了這次用餐的左營明誠可以內用外帶，苓雅福德跟前鎮鄭和兩家店也可以外帶外送，南北高雄的朋友想吃披薩一番都很方便～

（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100

Pizza一番內用空間相當舒爽，寬敞空間沒有壓迫感，也不怕有很重的食物味道，整體環境很舒爽～非常適合全家大小、三五好友聚餐好去處！

（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100

空間相當寬敞有超多座位，整體設計相當有質感，非常推薦來Pizza一番大快朵頤，豐富的披薩、炸物通通吃爽爽～

（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100

Pizza一番菜單

Pizza一番多種口味選擇，用料有夠實在，吃素、不吃牛肉的朋友也都有選擇，還有甜的口味也相當推薦～

（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100

Pizza一番吃到飽點菜單

吃到飽品項跟一般菜單相同，不用擔心品質會打折，或者東西會不一樣，同樣是超好吃，相當滿意這樣模式的吃到飽，完全深得我心～

（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100

Pizza一番支付方式/外送優惠

披薩一番除了收現金，還有台灣PAY、線上刷卡、比特幣等支付方式，讓人輕輕鬆鬆就可以享用披薩一番的好味道~

（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100

披薩一番現烤的披薩真的太好，跟連鎖的達X樂、必X客完全不同，餅皮相當有Q度，帶點脆脆的口感，完全不會乾乾的~也不會有油膩感，跟我在歐美吃到的披薩一樣好吃~

（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100

海陸總匯披薩

（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100

海陸兩種美味一次吃得到，每一口都能吃到滿滿的配料，用料完全不手軟，蝦仁、魷魚、燻雞、番茄、九層塔等好澎派~

基底的番茄醬相當清爽，不會太酸太甜，鋪上滿滿的濃郁莫札瑞拉起司及帕馬森起司，牽絲的口感相當濃郁，一吃就欲罷不能！相當滿足～

（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100
瑪格莉特披薩

（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100

懂披薩的朋友就要吃瑪格麗特，這是最經典的披薩口味，吃瑪格莉特最能吃出一家店的實力，簡單的起司搭配番茄，

就能呈現出披薩餅皮的好滋味，麵粉的香氣、起司的濃郁、番茄的鮮味，三者交織出完美的交響樂，相當喜歡，連冷掉都好吃，完全不會油膩，Ｑ勁十足真的好讚！

（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100

青醬雞肉焗烤義大利麵

除了披薩外，焗烤義大利麵有６種選擇，現點現做熱騰騰香噴噴，說實話乍看有點其貌不揚，沒想到超好吃，麵條溪滿醬汁精華，相當有Ｑ勁吃起來很涮嘴～

特製青醬香氣十足，雞肉非常軟嫩，上頭的焗烤還會牽絲，不亞於披薩的美味，我們整份吃得精光，完全都沒有剩下！

（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100

生鮮烤雞腿排

堅持從生肉開始烤的雞腿排，超巨大份量十足，秉棄半成品堅持從生肉開始烤，給客人吃到最好吃的堅持，覺得值得耐心等候～

（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100

雞皮烤得脆脆的，完全不會油膩，雞肉香氣十足相當誘人，一口咬下噴出滿滿雞肉湯汁，軟嫩JUICY的雞肉好好吃！

推薦來披薩一番一定要點雞腿來吃，這個在一般便當店都要賣上80元起上，來這邊吃個幾隻就回本了，趕快筆記起來喔~

（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100

生鮮炸雞腿排

（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100

吃完烤雞當然不能少了炸雞，披薩一番的炸雞更是外送人氣的炸物選擇，卡滋卡滋的酥脆外皮，炸得熟度剛剛好，軟嫩JUICY的肉質吃起來好滿足~

超大隻雞腿吃起來好過癮，搭配汽水相當速配，一口炸雞、一口氣水好爽喔！完全不輸給披薩的美味度，獨特醃料真的太可口了！

（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100

麥克雞塊4塊

披薩一番炸物有８款選擇，小朋友最愛的麥克雞塊，沾上番茄醬相當誘人，熟度抓得剛剛好完全不會乾乾的

還有薯球、魷米花、雞柳條等多款炸物選擇，現點現炸相當可口，用的油也很乾淨，吃起來很安心，也不用怕有油耗味！

（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100

綜合起司披薩

（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100

Pizza一番不只鹹食好吃，甜的口味披薩也很讚，這款很經典的起司披薩，裡頭居然有4種口味的起司，巧達起司、捷克起司、莫札瑞拉起司、帕馬森起司~

多層的好滋味一次吃個夠，拉起來整個牽絲超級濃稠，陣陣的起司香味撲鼻而來，上頭還有淋上蜂蜜，有種鳳梨的果香氣，補充滿滿鈣質，鹹中帶甜營養又好吃

（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100

巧克力金莎披薩

（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100

大小朋友都愛的巧克力金莎披薩，熱騰騰的巧克力醬，吃起來不會太甜，濃厚的巧可力香氣充滿口中~

上頭還有點脆片，有種吃餅乾的口感，加上披薩皮超酥脆，相當有層次非常爽口，卡滋卡滋是甜點的絕佳選擇！

（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100

Pizza一番甜點

手工甜點也是一級棒的美味！用料相當實在口感細緻，不是用速成加果凍粉的甜點，用料相當實在，完全不輸給甜點專賣店的美味

（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100

桑椹手工奶酪

口感香醇細緻的奶酪，在口中釋放出牛奶的香氣，加上吃得到果肉的桑葚果醬，酸甜的好滋味，完全不怕會甜膩，自然果酸讓奶酪更好吃～

（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100

提拉米蘇

超有層次感的提拉米蘇，上頭的可可粉，與底下的馬斯卡朋起司完美結合，濕潤的口感，濃郁的香氣，同時充滿口中每個角落，真的太喜歡了！

（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100

焦糖烤布蕾

表層脆脆的焦糖，甜而不膩帶點微微苦味，可以綜合掉下層布蕾的甜味，布蕾軟綿細緻甜度剛剛好，一口接一口，小朋友超喜歡又再加點

（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100

布朗尼

相當紮實的布朗尼蛋糕，上頭加上杏仁片增添口感豐富度，布朗尼巧克力用料完全不手軟，超濃的巧克力香令我愛不釋手，搭配精品咖啡一起享用超幸福～

（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100

精品咖啡

嚴選G1莊園級精品咖啡豆，咖啡滋味特別猛烈，完全不會水水的、跟用現成的三合一沖泡的完全不同，咖啡韻味很深遠，這個高檔的精品豆，在吃到飽店超罕見！

（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100

Pizza一番自助區
自助區有多款飲品、佐料、湯品可以自由取用，披薩一番很適合全家大小一起來，提供餐具、盤子可以自由取用，小朋友的餐具也準備好囉

（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100

Pizza一番玉米濃湯

熱騰騰的玉米濃湯，大小朋友都喜歡，裡頭的玉米放得超多，湯頭相當好喝，小朋友連喝了三碗，直呼太好喝了！

尤其披薩沾上玉米濃湯，創意吃法相當濕潤，吃得到玉米顆粒好滿足，甜甜的滋味，味道抓得超好，推薦來披薩一番來暖呼呼一下

（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100

Pizza一番飲品

吃披薩、炸物當然不能冰涼解膩的飲品，檸檬紅茶、可樂、七喜、檸檬水通通有，可以除去食物給人的油膩感，讓人相當清爽，越吃越過癮～

這次吃完披薩一番吃到飽後，還外帶披薩回台北分享給家人，隔天烤一下、氣炸一下，宛如剛出爐一樣美味，分享這家會讓我想再訪的披薩店給大家！

（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100

Pizza一番 ６大特色

1.久違的披薩炸雞吃到飽就在披薩一番，手工披薩高達30種口味選擇、還有生烤烤雞腿、焗烤義大利麵、香噴噴炸物、特製甜點、飲品濃湯超豐富選擇！3人開吃一個人竟然只要349元起（+10%），身為省錢王一定要來吃爆

2.披薩要好吃餅皮非常重要，別以為便宜沒好貨，麵團升級牛奶配方，嚴選義大利進口金牌麵粉，歷經24~72小時低溫發酵，吃起來格外香Q，連冷掉都超好吃，完全不會油膩，吃完也不怕會脹氣不舒服～

3.多款口味甜的、鹹的通通都有～用料完全不手軟，滿滿配料蓋滿餅皮，使用100%天然起司🧀香濃會牽絲，經典瑪格莉特披薩、幸福巧克力金莎披薩、料超多海陸總匯披薩、鹹鹹甜甜的綜合起司披薩，通通都喜歡

4.不只披薩超好吃，大雞腿也是必點，獨特秘方醃得好入味，炸的烤的都100分！感受到雞腿滿滿湯汁，肉質軟嫩細緻，真的非常非常好吃！還有6種焗烤義大利麵、8種現炸美味炸物，品項超豐富，現點現做美味度破表！

5.手工製作甜點提拉米蘇、布朗尼、烤布蕾、桑椹奶酪，不輸給甜點專賣店，口感滑嫩順口，大小朋友都超級喜歡～搭配G1莊園級精品咖啡，一口飲品一口甜點是絕佳的搭配～自助吧還有熱騰騰玉米濃湯、冰涼汽水飲品、豐富佐料可以自行取用喔！

6.披薩一番真的太好吃，我外帶回家氣炸、烤箱熱一下，宛如剛出爐一樣美味！全高雄有三家分店，2間主打外帶，而明誠店內用外帶通通有！尤其年底節慶很多，聚會時點幾個披薩一番，體驗一級棒的披薩美味，包準大家都讚不絕口喔

（高雄披薩）Pizza一番～30種獨特口味披薩吃到飽！100

💭店家資訊 Pizza一番 明誠店(內用吃到飽/外帶店)
🏠地址: 高雄市左營區明誠二路522號
🚌交通: 近捷運巨蛋站/凹子底站/(靠近博愛路、富國路)
☎️電話: (07)557-7110
⏰時間: 11:00-15:30 17:00-20:00
😪公休: 無休
💰消費: 現金、台灣PAY、訂單滿1,000元，可享有三公里內 Lalamove免費外送服務、訂單滿2,000元，可享有五公里內 Lalamove免費外送服務
💬粉專: https://www.facebook.com/pizzaichiban.2020
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💭店家資訊 Pizza一番 福德店(外帶店)
🏠地址: 高雄市苓雅區福德三路60號
🚌交通: 近輕軌五權國小站(靠近武漢路、美廉社對面)
☎️電話: 0971-687606
⏰時間: 11:00-14:00 17:00-20:00
😪公休: 周一公休
💰消費: 現金、台灣PAY、訂單滿1,000元，可享有三公里內 Lalamove免費外送服務、訂單滿2,000元，可享有五公里內 Lalamove免費外送服務
💬粉專: https://www.facebook.com/pizzaichiban.2020
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💭店家資訊 Pizza一番 鄭和店(外帶店)
🏠地址: 高雄市前鎮區鄭和路71號
🚌交通: 近前鎮復興國小/捷運獅甲站/勞工公園
☎️電話: (07)972-5118
⏰時間: 11:00-14:00 17:00-20:00
😪公休: 無休
💰消費: 現金、台灣PAY、訂單滿1,000元，可享有三公里內 Lalamove免費外送服務、訂單滿2,000元，可享有五公里內 Lalamove免費外送服務
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