2023 宜蘭牛排推薦》天牛私廚 – 一間值得收服務費的頂級卻平價的羅東牛排館

【天牛私廚牛排】初訪心得

會來到宜蘭羅東的天牛私廚的原因，是因為剛好來出差後在我住宿的附近找美食的時候，跳出來評價高達4.6的原因。在宜蘭很常吃小吃，倒是沒有吃過私廚類型的餐廳，就立刻來踩點了。服務人員敏捷到，你只要跟她對到眼他就會立刻前往你的位置XD，這服務費收的也是很值得。餐點更是不在話下，雞豬牛等肉質咬下一口完全可以體會和一般路邊牛排的不同，牆上也可以清晰可見老闆對於肉質的自信與堅持。只能說與其說宜蘭的天牛私廚牛排是牛排店，倒不如說是私廚等級的餐廳，供應排餐為主的餐點，價格上也是頗為平價。

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【天牛私廚牛排】環境簡介

宜蘭羅東的天牛私廚牛排蠻大的，雖只有一樓但看起來是雙店面，內部空間非常大。整體設計是木質調搭配黑白色系，相較於傳統私廚的設計，這裡偏向文青風格一點。

【天牛私廚牛排】餐點評價

。頂級肋眼牛排(升級C餐[飲品任選 & 生食級干貝 & OREO榛巧冰淇淋])。

頂級肋眼牛排相較於其他牛肉份量，是驚人的11oz。換個方式說，是頂級菲力的183%份量。如果還是沒有概念，那就直接看照片吧。肋眼牛排的肉大到佔據了鐵盤近2/3的部分，荷包蛋、配菜等佔據剩下的1/3。我最後是打包帶走，因為分量真的太驚人可以吃兩餐XD。肋眼牛排的肉質是有嚼勁的，味道也非常鮮甜，真的很不錯。必須得說實話，比起淋上醬料食用，老闆堅持的原味真的比較香，也更能直接感受牛肉的甜。這次點的是三分熟，但由於鐵盤比較熱，拍完照吃真的是剛剛好的熟度，推薦給大家。

小技巧：許多人會在排餐上來之後直接主攻排餐，但由於天牛私廚的排餐份量都蠻驚人，且肉品品質不錯，晚上回溫後吃仍然好吃。建議你可以試食量調整一下用餐順序。

。主廚雞排拼豬排(升級C餐[飲品任選 & 生食級干貝 & OREO榛巧冰淇淋])。

雞拚豬送上來我看到分量的時候，立刻後悔，份量炸多的XD。豬肉不是一般平價牛排的那種薄片，而是厚到讓你驚豔的那種。而豬肉僅一片大小就和和雞肉差不多，著實CP值滿滿。肉質的部分，沾上玫瑰鹽體驗肉質原味真的比淋上醬汁來的好吃很多，老闆我服你XD。

雞腿排的味道一入口就可以感受到雞皮的焦香味十足，而肉質上則是非常軟嫩。只能說在肉質不錯的前提下，師傅的處理技巧也是恰到好處。豬排的部分我個人更加喜歡，厚實的豬肉吃起來毫無腥味，吃起來乾淨清爽，撒上玫瑰鹽吃真的是一絕。

。附餐。

。麵條：

麵條的部分則是有兩種，手工蕾絲麵(限量)和黃麵。兩者在鐵盤上淋醬吃起來很像炒麵，多了一份焦香，滿過癮的。

。湯品：

湯品有分成兩種，分別為排餐原本搭配的螺旋脆皮濃湯和加價升等成茄汁牛肉湯。由於是踩點，我們把一份湯品升及成了牛肉湯，看看和排餐的差別。

先說說螺旋脆皮濃湯吧，一般脆皮濃湯都會過甜，是因為店家沒有考慮到酥皮本身就有甜度。而天牛私廚的脆皮濃湯，單喝湯的時候甜度較低，加入脆皮後則是剛剛好的味道。只能說廚師在細節處理上很用心，值得給五個好寶寶手印(?。

再來說說番茄牛肉湯吧，這款是同行友人的MVP。驚喜不，看似簡單升級的牛肉湯，居然榮獲本次餐點的MVP。不同於排餐中的牛肉處理，湯品的牛肉完全是入口即化，再化開的同時，番茄的鮮甜從肉絲中散開，搭配恰如其分的調味，真的是清爽到令人驚艷。升級僅需+69元這種佛心價，如果喜歡牛肉湯的人，理智派大推這款番茄牛肉湯。

。黃金辣醬。

附餐中特別拿出來介紹的黃金辣醬，是因為這調味料比起玫瑰鹽我更愛XD。天牛私廚的辣醬香氣十足，一入口有種朝天椒的香氣，吃下去後鮮甜感勝過辣度，尾韻則是帶點麻麻的感受。我後來是直接把辣醬全部拌入麵條裡，實在是完美的搭配XD。後來真忍不住跑去問店員辣醬是否有在販賣，結果原來詢問度已經破表，已經在現場可以買到了XD。

【天牛私廚牛排】店家資訊

名稱：天牛私廚牛排

時間：11:00-21:00 (周一到週五15:00-17:00休息，周末全天營業)

電話：03-9556652

地點： 265宜蘭縣羅東鎮陽明路6號

【天牛私廚牛排】地理位置 / 怎麼去

宜蘭羅東的天牛私廚牛排位於羅東火車站大概3分鐘距離，是那種出站走幾步路即可抵達的那種近。這邊也提供兩個前往方式給大家參考：

。大眾交通：搭乘大眾交通工具的朋友，首推火車。可以搭乘火車至『羅東車站』後出站步行約3-5分鐘即可抵達。

。自行開車：自行開車的朋友可以使用國五，於47-羅東交流道下，走191縣道約莫5分鐘即可抵達。

*看了一下附近居然還有Spa按摩和irent租車，根本就是要大家吃飽飯後按個摩租車直接遊玩宜蘭XD。

【天牛私廚牛排】停車位置

天牛私廚牛排就位於宜蘭的羅東火車站旁，停車的部分可以直接停在火車站附近的停車場即可，可以說是非常方便。

【天牛私廚牛排】價位 I 價目表 I 菜單一覽

牛肉排餐類從350-690都有，肉的部位從板腱到肋眼，肉質口感對得起它的價位，個人覺得非常不錯。

雞豬魚類的價位則是300-450，從脆皮雞排到厚切鮭魚，CP值很是不錯。

*排餐都可以做雙拼，價格從+110到550都有，看你的選擇，個人覺得如果你愛吃肉，直接衝一個雙拼超過癮。