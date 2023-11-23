【大橋頭早午餐推薦】台北蘭州市場早餐好選擇 線上點餐外帶早餐超方便 轉角廚房複合式早午餐

這間位於台北大同區昌吉街上的「轉角廚房複合式早午餐」，是一間相當推薦的大橋頭早午餐以及台北蘭州市場早餐好選擇，轉角廚房複合式早午餐的餐點種類多而且價格超實惠，這次我們點了宮保雞丁套餐真的是不錯吃，尤其大推他們家的鮮奶咖啡，好喝又實惠，用的是伯朗咖啡豆，愛喝咖啡的朋友一定要來試試，轉角廚房也有提供官方LINE線上點餐服務，我們只需要在家裡先點好想要吃的餐點並設定好取餐時間，到店就可以直接取餐真的超方便，還沒來吃過的朋友快來轉角廚房複合式早午餐試試吧！！

文章目錄 轉角廚房複合式早午餐地理位置 轉角廚房複合式早午餐菜單價目表 轉角廚房複合式早午餐外帶點餐系統 轉角廚房複合式早午餐店家資訊

轉角廚房複合式早午餐地理位置

轉角廚房複合式早午餐的位置就在台北大同區的昌吉街上，鄰近捷運大橋頭站、蘭州市場以及台北市大同運動中心，是一間在地老字號早餐店

轉角廚房複合式早午餐菜單價目表

轉角廚房複合式早午餐的餐點種類豐富，有漢堡、烤土司、乳酪系列、點心、巧巴達、香榭軟法、蛋餅、果醬薄片/厚片、飲料、套餐以及麵食，套餐65元起

轉角廚房複合式早午餐外帶點餐系統

轉角廚房複合式早午餐有提供線上點餐服務，我們可以在出門前就在家裡先用手機點好要吃的餐點，不管是內用還是外帶都可以先利用線上點餐服務

官方line帳號：https://lin.ee/kv7dfeH

轉角廚房複合式早午餐的店內用餐環境，乾淨明亮

大推轉角廚房複合式早午餐的咖啡，用的可是伯朗的咖啡豆，一杯才25元起也太便宜了，愛喝咖啡的朋友千萬不能錯過

宮保雞丁麵套餐(110元)

鐵板麵套餐均附蛋、豬排和20元飲料，豬排可更換成薯餅

麵條軟Q，宮保雞丁調味香香辣辣的，雞丁口感相當軟嫩，好吃

豬排口感超嫩的，味道真的很讚

轉角廚房複合式早午餐的線上點餐真的超方便，我們只要用手機先加入店家的官方line，就可以看到店家最新的資訊和菜單，菜單的照片、名稱和價格都非常齊全

點完餐後，還可以客製化更換不同的飲料，訂單送出後還可以預定取餐時間，如果想要內用的話，也可以在備註欄備註

店家收到訂單後就會開始製作我們的餐點了，轉角廚房複合式早午餐的餐點和價格真的很令人滿意，有興趣的朋友可以先加入店家的官方line參考看看唷！！

轉角廚房複合式早午餐店家資訊

店名：轉角廚房複合式早午餐

地址：台北市大同區昌吉街82號

電話：02-2587-2112

營業時間：06:00~13:00

line官方帳號：https://lin.ee/kv7dfeH