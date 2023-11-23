喜歡吃拉麵的朋友，一定要來試試！
在台北東區知名拉麵麺処田冶✨
店面很溫馨精緻，很日系的風格
門口有著菜單可以參考想吃的口味，
店內座位數有五桌，小巧溫馨～
桌面有水可以飲用，醬料可自取喔！
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🍜特製醬油拉麵-330元
豬五花、梅花豬、舒肥雞、雞肉丸子、溏心蛋、水菜，料多實在呢！
醬油的湯底很道地，鹹淡適中很剛好
醬油香氣有著醇厚口感，是必點拉麵！
麵條Q彈有勁很可口，口感很豐富呢👍🏻
整體的味道很道地，有如在日本品嚐～
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🍜極上干貝雞白湯拉麵-340元
喜歡干貝的朋友看這裡！這碗必點！
肥美誘人的干貝，上面還有炙燒，
入口即化軟嫩彈牙，真的超美味呢😍
雞白湯濃郁香醇，喝起來溫潤回甘，
搭配筍乾爽口解膩，吃起來好滿足呀～
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🍗炸雞（兩個）+79元
很日系的炸雞，外皮酥脆不油膩！
一口咬下超多汁，肉質軟彈鮮美超可口
而且無骨頭，配拉麵吃起來好涮嘴呢～
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🥒涼拌小黃瓜-80元
吃拉麵搭配涼拌小黃瓜超對味，超適合
清脆爽口又入味，一口接著一口呢！
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🍵綠茶（無糖）-40元
🥤可爾必斯蘇打-80元
吃拉麵當然要搭配好喝的飲料啦～
綠茶（無糖）很有日本風味，很好喝
可爾必斯蘇打甜而不膩超級爽口！
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📍麺処 田冶
✨IG：@mendokorotai
☎️電話：02 2779 0660
✨地址：台北市大安區忠孝東路4段216巷40弄9號
（近東區粉圓）
🚇忠孝敦化3號出口（步行5分鐘）
⏰營業時間：11：30～14：00、17：00～21：00
（除過年全年無休）