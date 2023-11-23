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【台北拉麵推薦】台北東區拉麵推薦麺処田冶～老闆是日本人、道地拉麵口味超好吃！台北東區美食推薦

2023-11-23 20:54:27 貓少女日記 人氣：104
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貓少女日記

發表篇數：245篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：麺処 田冶
phone02-2779-0660
place台北市大安區忠孝東路4段216巷40弄9號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【台北拉麵推薦】台北東區拉麵推薦麺処田冶～老闆是日本人、道地

喜歡吃拉麵的朋友，一定要來試試！

【台北拉麵推薦】台北東區拉麵推薦麺処田冶～老闆是日本人、道地

在台北東區知名拉麵麺処田冶✨

【台北拉麵推薦】台北東區拉麵推薦麺処田冶～老闆是日本人、道地

店面很溫馨精緻，很日系的風格

門口有著菜單可以參考想吃的口味，

【台北拉麵推薦】台北東區拉麵推薦麺処田冶～老闆是日本人、道地

店內座位數有五桌，小巧溫馨～

【台北拉麵推薦】台北東區拉麵推薦麺処田冶～老闆是日本人、道地

桌面有水可以飲用，醬料可自取喔！

-

🍜特製醬油拉麵-330元

【台北拉麵推薦】台北東區拉麵推薦麺処田冶～老闆是日本人、道地

豬五花、梅花豬、舒肥雞、雞肉丸子、溏心蛋、水菜，料多實在呢！

【台北拉麵推薦】台北東區拉麵推薦麺処田冶～老闆是日本人、道地

醬油的湯底很道地，鹹淡適中很剛好

醬油香氣有著醇厚口感，是必點拉麵！

麵條Q彈有勁很可口，口感很豐富呢👍🏻

【台北拉麵推薦】台北東區拉麵推薦麺処田冶～老闆是日本人、道地

整體的味道很道地，有如在日本品嚐～

-

🍜極上干貝雞白湯拉麵-340元

【台北拉麵推薦】台北東區拉麵推薦麺処田冶～老闆是日本人、道地

喜歡干貝的朋友看這裡！這碗必點！

肥美誘人的干貝，上面還有炙燒，

【台北拉麵推薦】台北東區拉麵推薦麺処田冶～老闆是日本人、道地

入口即化軟嫩彈牙，真的超美味呢😍

雞白湯濃郁香醇，喝起來溫潤回甘，

搭配筍乾爽口解膩，吃起來好滿足呀～

-

🍗炸雞（兩個）+79元

【台北拉麵推薦】台北東區拉麵推薦麺処田冶～老闆是日本人、道地

很日系的炸雞，外皮酥脆不油膩！

一口咬下超多汁，肉質軟彈鮮美超可口

而且無骨頭，配拉麵吃起來好涮嘴呢～

-

🥒涼拌小黃瓜-80元

吃拉麵搭配涼拌小黃瓜超對味，超適合

清脆爽口又入味，一口接著一口呢！

-

🍵綠茶（無糖）-40元

🥤可爾必斯蘇打-80元

吃拉麵當然要搭配好喝的飲料啦～

綠茶（無糖）很有日本風味，很好喝

可爾必斯蘇打甜而不膩超級爽口！

-

📍麺処 田冶

✨IG：@mendokorotai

☎️電話：02 2779 0660

✨地址：台北市大安區忠孝東路4段216巷40弄9號

（近東區粉圓）

🚇忠孝敦化3號出口（步行5分鐘）

⏰營業時間：11：30～14：00、17：00～21：00

（除過年全年無休）

 

文章標籤

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