苗栗景點,獅潭一日遊,仙山,獅潭仙草,後角手作,神秘小徑,新店老街,後角市集,獅潭美食推薦

因為曾經從事通訊業的關係，圍事在苗栗這個美麗迷人的山城裡出沒了將近三年。

喜歡拍照的我每到假日就揹著相機到處跑，什麼挑柴古道啦勝興車站啦好望角啦鯉魚潭水庫啦雲洞山莊啦等等比較有名的景點都跑了個遍，連獅潭這裡也來過好幾次呢，帶著太太爬仙山取仙水～獅潭實在是個很棒的地方。

獅潭也許大家比較少來，她是個位於省道台3線旁的客家村莊。記得那裡的名產是仙草？等等應該找個地方來好好品嚐一下才行！

對了順便廣告一下啊，今年的苗栗仙草花節就辦在獅潭唷！想去的同學們得抓緊時間，因為只有11/25，26這兩天唷！

文章重點 2023苗栗獅潭仙草花節

在地導遊帶你逛獅潭

獅潭後角市集

獅潭有機書店

日新飲食店

獅生活減塑概念店

後角手作烘焙

百年龍眼樹

獅潭仙草

邱媽媽菜包

田香有機紅龍果農園

只能說我們的運氣實在太好了，剛踏進新店老街我就覺著怎麼前面那群人有夠眼熟啊……雖說我交遊廣闊，但能在獅潭路上隨便就碰到熟人也太巧了吧？

咦……站在鄉公所前面的那個人好像是…藝人……我不禁脫口而出喊了他的名字，＂洪都拉斯？？？＂，他轉身跟我笑了笑，打了個招呼就回頭開始忙了，原來是洪都拉斯團隊的實境節目

#最KIANG駐村小隊 進駐獅潭啦！！

而且還全力的幫忙做健康宣導～完全跟在地人打成一片了呢。

在地導遊帶你逛獅潭

看了看錶，跟導覽老師約好的時間快到了！走啦孩子們快跟上啊～（狂奔

我們在獅潭鄉文化會館跟今天負責導覽的黃生福老師碰面，想跟著導覽老師一起了解獅潭歷史以及風光嗎？跟著我們一起來吧～（招手

＂來～大家先轉身，有沒有看到這間很大的興光雜貨店啊？這家雜貨店往日裡可是整個獅潭最重要的一家店呢，從日常雜貨到各類食材，各式各樣你們想得到的東西這裡都找得到！＂，接著老師浩浩蕩蕩地帶著將近二十個人，沿著市集走向村莊的外圍……是說那時候的人們取名都挺隨興的，這個地區會喚作＂新店＂，聽老師說就是那時剛開了一家新的店家，街坊們都會說＂走，我們去新店那裡看看＂，喊著喊著……這裡就變成了＂新店＂啦。

等等！今天有市集耶！好吧我們先跟著導覽老師走一圈再回來逛市集吧～

獅潭新店老街上，隨處可見到非常精緻的動畫人物在牆上～除了大大萌萌的龍貓，還有大人小孩都很熟悉的名偵探柯南！老師說街上的人物彩繪都出於村子裡一位畢業於美工學校的先生呢～（他手指著一棟房子，然後門口有著＂柯南之家＂幾個大字），走上一個小小的上坡，我們圍著大樹下的一間土地公廟稍作歇息。＂我們獅潭有很多間的伯公廟，名字都相當的直接而且有趣味喔~像這裡就叫大樹伯公，等等我們還會去找一間豬皮伯公廟喔。＂，接著又給我們說了一些大樹伯公的趣事～我們跟著老師一起邊走邊逛，整個過程一點也不無聊呢。

獅潭鄉這邊也很用心地在各個景點幫遊客們準備了說明。

我們回到出發點的時候本來以為要解散了，正覺得意猶未盡時老師突然帶著大家走到一個神秘的巷子口，沒錯～這就是獅潭很有名的神秘小徑！難不成走進去就會像動畫神隱少女一樣，進入另一個幻想的國度嗎？

同行的孩子們都發出讚嘆的喊聲，是神隱少女動畫裡的各個人物呢！

再往前走一段，連龍貓裡的小妹妹都出現了。

獅潭後角市集

就說我們運氣好吧？來的時候剛好遇到每月第一週固定舉辦的後角市集。走囉！來去逛獅潭後角市集啦！假日的後角市集相當的熱鬧，而且鄉公所也非常的有心，在入口處特地設立了一個服務台而且重點是在後角市集消費滿額還可以在這裡摸彩啦！（激動

在市集消費滿四百元就可以摸彩！洪都拉斯抽到一個很有質感的環保袋耶，好想用手上的娃娃跟他換喔

各式各樣的手作藝品讓兩位小姐姐看得是眼花撩亂，完全沒有前進的意思呢！

也有街頭藝人表演呢！唱得真不錯～不少遊客都佇足聆聽，跟著節拍一起唱。連路過的洪都拉斯都忍不住拿起麥克風跟大家同歡～（鼓掌

咳……咳……我說兩位小姐姐～妳們從頭逛到尾花了半小時呢！不要仗著有帶行李箱就可以狂買啊ＸＤ

看洪都拉斯從容自在的跟鄉親們相處，根本就是在地人嘛！也太親民太接地氣了！（姆指

獅潭有機書店

獅潭有機書店，逛著逛著，我對這個攤位特別有興趣，這是獅潭有機書店的攤位，非常有意思的是～這裡不賣書，這裡只換書。獅潭有機書店是用以書換書的方法來推廣閱讀，而且也可以在這裡自由借書並歡迎大家捐書喔！（姆指），而且他們的粉專還有線上講書的直播呢。

日新飲食店

日新飲食店，逛完市集後，同行的兩位小姐姐終於打算吃中飯了！記得這裡有間日新不錯吃，喔喔喔！什麼時候換了這麼醒目的扛棒啊？走走走，吃飯啦！

一樓已經坐滿了，沒關係我們上二樓去！二樓空間很大喔。

我說妳們知道就咱們三個人吃嗎？？？這麼多菜我覺得妳們頂多每樣吃兩口而已吧？好吧就讓專業吃貨的我來處理！（謎之音：專業人體廚餘處理機？難怪你永遠瘦不下來！

還好妳們只點了小份的土雞肉，不然我應該得邊逛老街邊啃土雞了！看看這個油亮肥美的雞肉啊……沾點桔醬最棒了。

道地的客家小炒非常好吃。

薑絲大腸也不錯，而且我本來以為紅紅的是紅蘿蔔絲，但吃起來口感脆脆的呢。

福菜湯也很道地，這一頓午餐吃得十分滿足。

獅生活減塑概念店

吃飽啦吃飽啦～我們再來去老街逛逛吧？剛剛導覽的時候因為人數太多，幾家挺有意思的店家都沒時間進去逛逛，像這間獅生活就挺有意思的。

店裡陳列的一些商品都不會用塑膠袋裝，要買的時候店主人會用紙袋喔。

而且也放了許多自製的農特產品，聽說店裡的茶油很有名！已經銷售一空。

也提供空間給附近的小農們來販售他們自己生產的各種產品，像這盒名字很逗趣的雞蛋叫做＂奔跑蛋＂！當然不是蛋會跑啦不然要煎蛋的時候不就滿廚房去撈蛋！指的是在山上奔跑的放山雞下的蛋啦。

走累了，突然想到剛剛在長老教會旁好像有看到一間咖啡廳？走走走我們去坐坐啦～人家想吃甜點啦～（撒嬌

後角手作烘焙

這家後角手作烘焙也有提供各式的飲品，非常適合在這裡歇歇腳，享受一下山城特有的漫天山景。

哇！！！好美的土耳其燈！！！

原來桌上的土耳其燈都是可愛的店長自己做的！這手藝也太厲害了吧？？？

更厲害的在這裡啦，各式的甜點以及店長大推的仙Ｑ麵包！同學們不要像圍事一樣呆呆的以為是普通的韓式麵包喔！這可是店長在製作時加入了獅潭名產仙草做出來的唷！店裡甜點樣樣都好吃～還好剛剛午餐只吃了八分飽！（笑

百年龍眼樹

休息夠了我們再去走走吧，大家有沒有看到遠遠的地方有一顆很漂亮的大樹？像是＂國泰樹＂一樣的造型，這顆聽說是獅潭很出名的百年龍眼樹，為什麼說出名呢？導遊老師有特別提到，當年馬偕博士到苗栗這一帶傳教的時候，不只治好了許多原住民的疾病，還在樹下幫村民們拔牙呢。

只能說獅潭人真的太熱情，原本以為百年龍眼樹是長在民宅裡可能不太方便過去參觀，沒想到長老教會的師母一聽到我們想去，就請旁邊一位正在整理園藝的大哥說＂人家想去你家啦，快帶他們去看看吧！＂，就這樣～大哥就騎著摩托車晃晃悠悠地領著我們到了百年龍眼樹這裡！

對了，特別跟同學們提醒一下喔！樹旁有隻非常大隻的＂來福＂！應該是有高山犬的血統，站起來比圍事還高！但不要靠近來福就沒問題，千萬不要以為自己很有狗狗緣就想去摸來福，千萬不要喔！

獅潭仙草

哎！我們是不是忘了什麼事？仙草啦！！！獅潭很有名的仙草還沒吃到耶！走走走～還好離我停車不遠的地方就有很好吃的＂獅潭仙草＂，店長夫婦超親切的而且仙草好吃又大份！

來吧，大家吃吃看這個……咦老闆娘妳等等，我們有點炸物嗎？怎麼看起來好像是炸的豆腐？而且還附上了甜牛奶醬跟泰式風味醬？老闆娘說這是你們這桌點的炸仙草沒錯啊～吃看看啦。

半信半疑地咬了一口，真的是仙草！炸的仙草我可是第一次吃到呢～外面熱熱裡面涼涼的，這炸的技術也太好了～而且這道炸仙草號稱讓你一次嚐盡人生五味！想知道人生五味是什麼嗎？來來來，吃了你就知道啦～（遞

當然也有超級大碗的綜合仙草還有紅豆芋圓仙草，在地的仙草真的太美味～感覺我在家附近吃的仙草硬是差了獅潭仙草一大截呢，不行等等得問問老闆娘有沒有賣整盒的！

竟然還有超可愛的仙草霜淇淋～淡淡的仙草香氣～樸實回甘～

還真的有賣整盒的！二話不說就扛了一盒帶回家～裡面份量超大的而且還有宅配訂購單。

附上黑糖漿～請自行使用，話說當天晚上我就開來跟丈母娘還有太太一起吃了半盒ＸＤ

我還多買了兩瓶仙草茶回家，加在仙草裡超好吃的。

邱媽媽菜包

我們幾個吃著好吃的仙草，然後就有人突然從包包裡拿出了兩顆客家菜包……這不是我們本來想吃但因為人太多買不到的邱媽媽菜包嗎？妳竟然偷偷暗槓了兩顆？ＸＤ

是說這艾草包真的好吃～蘿蔔絲乾非常香，重點是已經被藏在朋友的包包裡近三個小時了吧？艾草包的外皮依然非常的Q彈！

然後這個筍包也挺好吃～好吧看在妳主動拿出來跟大家分享，就原諒妳偷偷暗槓美食吧！

田香有機紅龍果農園

終於大家心滿意足地準備返家時，比較晚到的小微突然從車上搬了幾箱的火龍果出來，都差點忘了是大家一起託她幫忙買的有機火龍果啦～

聽小微說這間田香有機紅龍果農園是在獅潭附近的山上自己開墾出一大片的有機紅龍果園！當紅龍果快可以採收的時候還會開放遊客採果，想去的話務必先問看看有沒有紅龍果可以採以免白跑。

因為是紅色果肉的火龍果，所以盒子上就印著紅龍果！聽說這間果園種植出來的有機紅龍果啊，連皮都可以吃！當然得先稍微處理一下啦，把果皮上那個綠綠的算是尾巴的部份去除掉，就可以拿來入菜喔！等等，我突然想到午餐吃的薑絲大腸裡面長得很像紅蘿蔔絲但吃起來又Q又脆的，難道就是紅龍果皮嗎？小微說果園的老闆娘真的超用心，不只把自家生產的紅龍果做成果醬，連皮都可以來做壽司！也太厲害了吧？

帶著滿車的伴手禮準備驅車回桃園，但總覺得好像有什麼忘了帶啊……想著想著自己也笑了，獅潭濃濃的人情味是帶不走了，只得留著下回再回來獅潭細細品味吧。

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