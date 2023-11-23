認識「 U2 Coffee友途咖啡 ｣就是莫名的緣分機遇。這家職人咖啡館來自家中不喝咖啡的寶貝分享推薦。選個好日子，享受一杯溫潤人心的好咖啡，在咖啡香氣中與好心情的相遇，就是生活日常的美好。

「 U2 Coffee友途咖啡 ｣隱藏在內科園區巷弄的無尾巷裡，原來採會員預約制的咖啡品嘗分享會，去年底才開放實體店面的營運。能夠找到U2 Coffee 真的需要一點好運氣。

想像著在這街角咖啡館的露天咖啡座，品嘗著咖啡因的氣味，享受著獨有的光景，放空一整個下午，也是種難得的浪漫。

U2 Coffee 影片簡介

U2 Coffee 地理位置

【營業資訊】U2 Coffee 友途咖啡

🏡台北市內湖區民權東路六段56巷15弄4號1樓

🏡公車站牌: 三民國中站 (步行約 5 分鐘)

☎ 電話02 2790 1881

⏰營業時間: 周一二、公休

週三~周五 AM11:30 – PM17:30

週六~周日 AM11:30 – PM18:00

🌐官網: U2 Coffee 友途咖啡

U2 Coffee 環境介紹

輕鬆寬敞自在空間的「 U2 Coffee友途咖啡 ｣，約莫可容納20多個座位。

低調的「 U2 Coffee友途咖啡 ｣咖啡館，理工半導體出身的老闆卻是非常的熱情和健談。在這個舒服的空間，以咖啡會友交流。談笑風生中可以獲得很多的咖啡專業及知識，人生故事聽得精采，午後的咖啡時光一點都不孤單。

U2 coffee factory 靠牆的層架上擺設的是自家烘焙的咖啡豆和為喜歡露營喝咖啡人士研發取得專利的長泡型咖啡包- 凹豆喝(Outdoor)系列咖啡。還有露營必備的保溫瓶。省去複雜繁瑣的收納器具，也能輕鬆享受簡單便利的好咖啡。

U2 Coffee 用餐須知

用餐須知 溫馨提醒

「 U2 Coffee友途咖啡 ｣ 的茶水、餐具採自助式。

消費付款可用現金或信用卡支付，不收取服務費。

每人低消 160 元。禁止攜帶外食。

提供WIFI及插座。插座座位不多，若有需求可電聯預約。

平日不限時，假日人多若滿座限時兩小時。

位於內湖區自家烘焙咖啡廳 -「 U2 Coffee友途咖啡 ｣ 。擁有工藝品等級全自動 AI 烘豆機，提供烘焙咖啡豆的精密穩定性，保持完整的咖啡豆品質。提供好喝的咖啡。

選擇坐在可以使用筆電的插座座位區，在梵谷的「 夜晚露天咖啡座 ｣畫作陪伴下，享受午後的咖啡時光。

U2 Coffee 菜單

一進門入座，老闆很親切熱情的招待名字為「透早喝 ｣的是試飲杯。醇厚回甘的口感很順口。一般的浸泡式咖啡香氣不足，咖啡味淡如水。但這杯試飲的咖啡有手沖咖啡的水準，香醇好喝。

「 U2 Coffee友途咖啡 ｣ 的菜單簡明扼要。

手沖咖啡採用六大咖啡豆產區的精品咖啡豆，呈現 1到 6 號的不同焙度，三大主要風味 – 花香調、果香調、堅果巧克力調為主。

「 U2 Coffee友途咖啡 ｣的經典咖啡，研發獲得專利的浸泡式咖啡包，嚴選單品阿拉比卡精品咖啡豆烘培，黃金比例的沖泡方式，享受手沖咖啡般的口感。四種風味–透早喝、中島喝、隨時喝、暗時喝。

招牌的手作甜點，舒芙蕾厚鬆餅甜品和鹹食帕尼尼Panini。

※營業資訊、菜單內容變動調整請依店家官網或現場菜單公布為主※

U2 Coffee 餐點介紹

手沖咖啡 ☕️– 肯亞 160元

觀賞著老闆手沖咖啡的專注神情。看著升騰的水蒸氣瀰漫著咖啡的迷人香氣在瀰漫空氣中。咖啡液一點一滴的流入下壺。品嘗著這杯帶著果酸風味和香氣的肯亞咖啡，身心都活躍了起來，滿滿的動力與活力。

鹹食-帕尼尼(豬肉) 200 元

義式熱壓三明治的帕尼尼，玉子燒蛋和義大利醬料的組合，濕潤飽滿的口感。

甜食-舒芙蕾厚鬆餅(抹茶紅豆) 200元

我的座位區左側靠近擺放烘豆機的空間，透過玻璃櫥窗可以看到老闆製作舒芙蕾厚鬆餅的製作過程。現點現做限量復刻京都風味的厚鬆餅，首次造訪就能吃到它，只能說11月份真是我的幸運月。

老闆對食材的講究和執著，不惜高成本的北海道進口乳製品、日本小麥粉、小農土雞蛋。讓你品嘗到濃郁蛋香和天然小麥香的純日式風味厚鬆餅，鬆軟綿密的口感。先吃原味再佐以萬丹紅豆和cream cheese的配料，挑逗味蕾的美味滋味，真的是必點的招牌美食。