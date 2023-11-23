今天帶著老婆大人、老丈人及丈母娘來到桃園走走，桃園市蘆竹區這一帶對於我們來說可以說是再熟悉不過了。幾年前曾經在桃園電通市，也是桃園南崁造鎮計畫的第一個大型社區置產過，今天可以說是走廚房的概念呢! 不過事隔多年，許久沒有在這裡走跳，城市風光、街道景象已與當年相去甚遠。

鄰近傍晚時分，飢腸轆轆的我們一家子按照慣例詢問Google小姐姐，看到了一間評價高達4.5顆星的「海賊餐酒館」。雖然我們無法成為海賊王，也做不了海賊，不過到海賊餐酒館飽餐一頓還是沒問題的!

海賊餐酒館帶有沙灘酒吧的風格，用餐區域分為室外及室內，座椅巧妙設計成木酒桶的造型，相當俏皮、可愛。由於年紀大了，再加上老年人怕吹風，因此我們決定在室內用餐。

海賊餐酒館提供炸物、烤物、各式海鮮肉類特色餐點、串燒及酒精飲品(菜單請點我)，平日晚上有不少用餐人潮，陸續也有客人相繼來用餐。我想可能時間再晚一點，海賊餐酒館大概率會座無虛席，畢竟喝酒就是要越夜越美麗!

🍻酸菜魚(中鍋)

海賊餐酒館酸菜魚到12月底有試吃價，中鍋原價480元，特價280元；大鍋原價680元，特價480元。今天我們點的是中鍋，這道酸菜魚從一上卡式爐那一刻起，就自動成了全場目光的焦點，因為酸菜魚那撲鼻而來的香氣實在是太誘人了! 雖然服務生說不用特別加熱，但現在天氣這麼冷，一定要來個滾滾。不免俗的要加熱一番，這樣也才會把酸菜魚的香味傳播到別桌啊(哇哈)!

酸菜魚除了有酸菜外，還有花椒、乾辣椒、跟平時看得到的辣椒，酸菜結合了辣味，湯燉煮變成白湯的概念。這酸菜魚看了就讓人食指大動，就連筷子、湯匙也蓄勢大動。舀了一碗，先喝口湯，湯頭入喉三椒齊發，卻不會過辣。花椒的微麻感控制得非常好，暖暖身之餘又增添了些香氣。

當然魚肉才是酸菜魚的重頭戲! 海賊餐酒館酸菜魚選用鱸魚，搭配酸菜、配上白湯，這酸菜魚真的太讚啦! 鱸魚的鮮味和白湯互相呼應，加上酸菜的神助攻，讓這道酸菜魚近乎完美，喔不，是真的很完美! 雖然我還沒有吃過對岸道地的酸菜魚，但海賊餐酒館這道酸菜魚絕對是好吃的存在，必點啊!

🍻白帶魚卷

白帶魚即太刀魚，是富有營養價值的優質食材，即使清蒸也不會有臭腥味。過去大多切成段的白帶魚，容易藏有小刺。現在白帶魚捕撈上岸後，貼心去骨去刺，再以人工慢慢捲起​，不用擔心細刺問題​​​​​​。白帶魚卷入口魚肉細緻、清爽綿密，搭配一旁的蒜頭，更能感受到白帶魚卷清新的風味，相當鮮美爽口!

🍻滿滿蛤蜊燒

不鏽鋼盤裡盛著誇張多的蛤蜊，滿滿蛤蜊燒有足足2斤重的蛤蜊，底下湯汁超多，已經是巨大蛤蜊湯的概念了吧! 每隻蛤蜊熟度都是剛開蓋的那種，煮得恰到好處的蛤蜊，蛤蜊肉沒有縮到，飽滿圓潤的模樣，肉質肥美，原汁原味、鮮度爆表，也不會沙沙的(吐沙有乾淨)。底部的湯汁盛來喝超爽。這滿滿蛤蜊燒真的很大一盤，非常超值!

🍻蒜蝦白醬佐香蔥麵包

香蔥麵包上塗滿了蒜香奶油，入口蒜香味滿點，搭配軟法麵包獨特的口感，光吃麵包就覺得很滿足了。海賊餐酒館使用蝦子、白醬烹調，製成別有風味的蒜蝦白醬，這醬汁具有滿滿的鮮味、奶味，將蒜蝦白醬淋在香蔥麵包上，呼，光視覺上就超級有衝擊感。蒜蝦白醬佐香蔥麵包入口是塞滿嘴的鮮香滋味，奶香味濃郁，料理簡單卻又不平凡。老婆大人還將蒜香白醬搭配白帶魚卷一起入口，這滋味鮮上加鮮，絕對是必點的一道啊!

🍻海賊骰子牛

海賊骰子牛使用老闆自己手工處理的翼板牛，完全沒有筋。將牛肉烹調至5分熟左右，入口軟嫩的肉質、飽滿的肉汁，搭配一旁的洋蔥和海鹽，味蕾感受到極致的舒服，可以品味到海賊餐酒館對這道骰子牛滿滿的用心和愛啊!

🍻炒時蔬

今天的炒時蔬是高麗菜，高麗菜入口清甜、脆口，在大魚大肉之餘，來點清爽、有營養的青菜平衡味蕾，讚的啦!

在我們用餐期間，陸續有其他客人相繼來用餐，可能是因為被我們香到了，看到大家點的菜色都和我們大同小異(也可能跟我們一樣都是參考網路評價來的)。不要看我們今天點沒幾道料理，海賊餐酒館餐點份量很多，這幾道吃下來早已讓我們撐腸拄腹! 這裡價位實在，菜色不馬虎，酒類看起來備得相當足，可以滿足想小酌、聊天的客人。今晚我還要開車就不方便喝酒了，下次再來大口吃魚、大口吃肉，再颼颼颼的來杯啤酒，想想就覺得快哉!

趁現在酸菜魚到12月底有特價活動，各位捧油們一定要把握，因為真的太便宜了! 這樣的價位能夠喝到如此鮮美的湯頭，絕對值回票價。「海賊餐酒館」推薦給大家!