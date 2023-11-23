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【台中 火鍋】萬客什鍋 青海店，天冷了就是要一個全火全酒的燒酒雞

2023-11-23 22:55:24 Julia Hsu 人氣：113
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窩客好文

Julia Hsu

發表篇數：387篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西屯區

造訪商家：萬客什鍋 青海店
phone04-2708-6722
place台中市西屯區青海路二段246-15號
作者本次評價：
3.70
美味度
4.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.50
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萬客什鍋(青海店)
區域 台中市西屯區
環境 【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層連結
菜單 連結
菜色 有圖有真相
店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境：

 

【台中 火鍋】萬客什鍋 青海店，天冷了就是要一個全火全酒的燒

萬客什鍋的青海店是萬客什鍋的第一家分店，很容易排隊的一家

【台中 火鍋】萬客什鍋 青海店，天冷了就是要一個全火全酒的燒

菜單：

【台中 火鍋】萬客什鍋 青海店，天冷了就是要一個全火全酒的燒

新款菜單，我其實很想吃但看起來份量有一點~~~只能含淚下次再來！

【台中 火鍋】萬客什鍋 青海店，天冷了就是要一個全火全酒的燒

醬料就是經典款，我每次喜歡萬客的原因就是....醬料永遠都很新鮮！

電子菜單：請按我

菜色：

【台中 火鍋】萬客什鍋 青海店，天冷了就是要一個全火全酒的燒

菜盤每一項都很大，給料豪氣是台灣火鍋的特色

【台中 火鍋】萬客什鍋 青海店，天冷了就是要一個全火全酒的燒

今天吃燒酒雙腰烏骨雞$428

【台中 火鍋】萬客什鍋 青海店，天冷了就是要一個全火全酒的燒

酒呢就是湯底，每次我若想吃燒酒雞都會選這個~

【台中 火鍋】萬客什鍋 青海店，天冷了就是要一個全火全酒的燒

倒入米酒跟藥材然後把烏骨雞放到湯裡--->開火！

【台中 火鍋】萬客什鍋 青海店，天冷了就是要一個全火全酒的燒

等著湯滾的過程，今天的零食上桌了~雲朵白糖粿$58

【台中 火鍋】萬客什鍋 青海店，天冷了就是要一個全火全酒的燒

偶爾的放縱就是吃點甜糯米的甜點！白糖粿炸得酥酥的裹上花生糖粉~很好吃！就是有點扎實~

【台中 火鍋】萬客什鍋 青海店，天冷了就是要一個全火全酒的燒

我以為會上來熟的雞佛跟腰花，結果小丑是我，上來生食要自己煮熟~

【台中 火鍋】萬客什鍋 青海店，天冷了就是要一個全火全酒的燒

好吧~煮熟呢，我覺得我比較喜歡腰花。

【台中 火鍋】萬客什鍋 青海店，天冷了就是要一個全火全酒的燒

我很意外的是有提供冰淇淋

【台中 火鍋】萬客什鍋 青海店，天冷了就是要一個全火全酒的燒

【台中 火鍋】萬客什鍋 青海店，天冷了就是要一個全火全酒的燒

綜合的冰淇淋口味~一班但有配料這件事很加分

 

萬客什鍋 青海店

 

推薦 指數：4顆星

推薦原因： 說道燒酒雞就會想到這一家，全酒、不燒都很好吃，想吃甜一點就全燒，想吃酒一點就不燒！(喝酒不開車，開車不喝酒)，這家的雞肉軟嫩適中，Q彈緊實~更新的用餐環境更舒適了。

營業時間：週一~週日11:30~05:00（定休：無，不定休請關注店家官網)

FB：https://www.facebook.com/photo/?fbid=859486785868025&set=p.859486785868025

官網：https://www.wankeshabu.com/

電話：0427086722

地址：407台中市西屯區青海路二段246-15號


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台中火鍋 火鍋 HOTPOT 連鎖火鍋 萬客什鍋 推薦 菜單豐富 排隊美食 要排隊 麻油雞 燒酒雞湯
 
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​​滿天飛舞的靈感我努力的從虛空之中抓住它、胡抓一把，用心寫下；說書人"說"故事，唱歌的人唱"心聲"，默默與鍵盤相對，寫下我的人生與你們的交會。最美那段是你留下深淺交錯的音符劃過我笑臉 你可以來找我，如果你想與我對話。你可以來分享給我，你想說的話。但請不要寫髒話，何苦互相傷害 美食，我寫我吃過的，有邀稿的我會註記。 旅行，我想去的地方有很多，我想妳們也是....分享我們在旅行的過程會發現記憶更加豐富了
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