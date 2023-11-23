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萬客什鍋的青海店是萬客什鍋的第一家分店，很容易排隊的一家
新款菜單，我其實很想吃但看起來份量有一點~~~只能含淚下次再來！
醬料就是經典款，我每次喜歡萬客的原因就是....醬料永遠都很新鮮！
菜盤每一項都很大，給料豪氣是台灣火鍋的特色
今天吃燒酒雙腰烏骨雞$428
酒呢就是湯底，每次我若想吃燒酒雞都會選這個~
倒入米酒跟藥材然後把烏骨雞放到湯裡--->開火！
等著湯滾的過程，今天的零食上桌了~雲朵白糖粿$58
偶爾的放縱就是吃點甜糯米的甜點！白糖粿炸得酥酥的裹上花生糖粉~很好吃！就是有點扎實~
我以為會上來熟的雞佛跟腰花，結果小丑是我，上來生食要自己煮熟~
好吧~煮熟呢，我覺得我比較喜歡腰花。
我很意外的是有提供冰淇淋
綜合的冰淇淋口味~一班但有配料這件事很加分
推薦 指數：4顆星
推薦原因： 說道燒酒雞就會想到這一家，全酒、不燒都很好吃，想吃甜一點就全燒，想吃酒一點就不燒！(喝酒不開車，開車不喝酒)，這家的雞肉軟嫩適中，Q彈緊實~更新的用餐環境更舒適了。
營業時間：週一~週日11:30~05:00（定休：無，不定休請關注店家官網)
FB：https://www.facebook.com/photo/?fbid=859486785868025&set=p.859486785868025
官網：https://www.wankeshabu.com/
電話：0427086722
地址：407台中市西屯區青海路二段246-15號
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