萬客什鍋(青海店) 區域 台中市西屯區 環境 連結 菜單 連結 菜色 有圖有真相 店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境：

萬客什鍋的青海店是萬客什鍋的第一家分店，很容易排隊的一家

菜單：

新款菜單，我其實很想吃但看起來份量有一點~~~只能含淚下次再來！

醬料就是經典款，我每次喜歡萬客的原因就是....醬料永遠都很新鮮！

電子菜單：請按我

菜色：

菜盤每一項都很大，給料豪氣是台灣火鍋的特色

今天吃燒酒雙腰烏骨雞$428

酒呢就是湯底，每次我若想吃燒酒雞都會選這個~

倒入米酒跟藥材然後把烏骨雞放到湯裡--->開火！

等著湯滾的過程，今天的零食上桌了~雲朵白糖粿$58

偶爾的放縱就是吃點甜糯米的甜點！白糖粿炸得酥酥的裹上花生糖粉~很好吃！就是有點扎實~

我以為會上來熟的雞佛跟腰花，結果小丑是我，上來生食要自己煮熟~

好吧~煮熟呢，我覺得我比較喜歡腰花。

我很意外的是有提供冰淇淋

綜合的冰淇淋口味~一班但有配料這件事很加分

萬客什鍋 青海店

推薦 指數：4顆星

推薦原因： 說道燒酒雞就會想到這一家，全酒、不燒都很好吃，想吃甜一點就全燒，想吃酒一點就不燒！(喝酒不開車，開車不喝酒)，這家的雞肉軟嫩適中，Q彈緊實~更新的用餐環境更舒適了。

營業時間：週一~週日11:30~05:00（定休：無，不定休請關注店家官網)

FB： https://www.facebook.com/photo/?fbid=859486785868025&set=p.859486785868025

官網： https://www.wankeshabu.com/

電話：0427086722

地址：407台中市西屯區青海路二段246-15號



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