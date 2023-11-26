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【台北美食】尋蜜可頌鯛魚燒，香甜酥脆餡料多 | 下午茶甜點推薦 | 銅板美食 | 中正美食 | 台北車站美食

2023-11-26 20:00:00 踢賴旅遊 人氣：115
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窩客好文

踢賴旅遊

發表篇數：114篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中正區

造訪商家：尋蜜可頌鯛魚燒(北車店)
phone02-2381-6881
place台北市中正區開封街一段7號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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這間位在台北車站附近的甜點店「尋蜜可頌鯛魚燒」，是採用酥脆的可頌當作鯛魚燒的外皮，魚形的內部在依照客人點的口味將食材放入，起鍋時店家會將四周方形的餅皮保留，這也是整個鯛魚燒最酥脆的部分，上面還會淋上糖蜜吃起來甜而不膩幸福感十足，內餡的用料不手軟，口味的選擇也非常豐富，分量當作下午茶剛剛好。

餐廳資訊

尋蜜可頌鯛魚燒

名稱 : 尋蜜可頌鯛魚燒(北車店)
電話 : (02)2381-6881
地址 : 台北市中正區開封街一段7號
營業時間 : 週一~週日 10:00-21:00
粉絲專頁 : 尋蜜可頌鯛魚燒
Instagram : 尋蜜X可頌鯛魚燒(@fish_croissant)

從捷運台北車站Z6出口步行大約2分鐘就可抵達，再過去就是新光三越站前店

餐廳環境

店面滿小一間，經過時是被一股可頌的香味吸引，轉身才注意到這間鯛魚燒專賣店

保溫櫃裡面有幾種已經做好的口味，我是點「起司燻雞」因為剛好賣完需要現場製作等候8分鐘

不過其他口味看起來也非常美味，麻糬的內餡也是滿多人推薦的

現場製作時可頌的香氣一直不斷飄出來

店內一共有兩台鯛魚燒的機器，平時人比較多時會需要等待比較久的時間

點完餐後店員有給一張集點卡，每消費60元可累積一點，集滿10點可折抵60元的商品

菜單

餐點的口味主要分為「甜味」跟「鹹味」，另外飲品的選擇也非常多可以一起搭配

店面上方的菜單還有幾款鯛魚燒的圖片可以參考，真的好想要每一種都點來吃吃看

餐點介紹

這次因為剛吃完午餐就點一份鯛魚燒來吃吃看，口味是「起司燻雞」，紙袋的設計非常可愛，滿滿都是鯛魚燒的圖案

打開後可頌的香氣瞬間撲鼻而來，看到這個外皮就能知道酥脆的程度

整個形狀是一個長方形，中間鯛魚燒是有夾內餡，四周的外皮是可頌酥皮

一口咬下裡面滿滿都是雞肉內餡，吃起來軟嫩紮實

吃的方法就是一口可頌酥皮再一口內餡，這樣不斷交錯吃下來十分過癮

第一層雞肉吃完後下方的起司就慢慢出現

輕輕一擠香濃的起司差點流出來，咬下去餅皮沾滿起司味道更加濃郁

結語

雖然是剛好經過的一間甜點店，但可頌的香氣不得不讓人駐足品嚐，新鮮剛出爐的可頌香氣讓人欲罷不能，咬下去的酥脆感非常紓壓，搭配裡面飽滿紮實的內餡讓人忍不住一口接一口，雞肉的軟嫩以及香濃的起司非常搭，下次有經過的朋友可以買一個來吃吃看，份量當下午茶吃剛剛好，吃完再去附近或是地下街逛一逛就能再享用晚餐。

餐廳資訊

名稱 : 尋蜜可頌鯛魚燒(北車店)
電話 : 02 2381 6881
地址 : 台北市中正區開封街一段7號
營業時間 : 週一~週日 10:00-21:00
粉絲專頁 : 尋蜜可頌鯛魚燒
Instagram : 尋蜜X可頌鯛魚燒(@fish_croissant)
#台北美食
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