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王家漢堡店：中山區的巷弄美食、銅板美食和早餐的美味之選

2023-11-23 23:08:59 饅頭弟 人氣：99
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窩客好文

饅頭弟

發表篇數：2060篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：王家漢堡店
place台北市中山區南京西路12巷10弄4號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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說到台北中山區，大家都應該知道這裡有好多無名早餐店

這家王家漢堡店就位於台北中山區的巷弄裡

眼睛還要睜大一點，不然真的是會錯過它XD

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台北中山區這裡擁有眾多的上班族，巷弄間總是隱藏著許多不起眼的小攤車

這些攤車通常只營業到中午，然後就開始休息了

這家台北中山區的王家漢堡店是有店面的，所以你不必擔心坐在路邊吃早餐，你可以在這裡悠閒地享受你的早晨

 王家漢堡店

營業時間：06:30–14:00(週一至周五)06:30–12:00(週六)週日公休

地址：台北市中山區南京西路12104

 Does Art 都是藝術 台北館：CP值爆表、寵物友善、親子一同體驗文化幣手作、地毯掛鏡

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王家漢堡菜單

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飲料點了奶茶(左)，跟紅茶(右)，甜度剛剛好

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阿母點了一個燻雞蛋堡，麵皮吃起來蠻酥脆，加上燻雞的風味，真是一道美味的早餐選擇

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我點了鐵板套餐，選擇黑胡椒口味，並且還有一杯奶茶或紅茶（2選1）附上

對我來說，早餐店的鐵板麵一直都是無法超越的經典

嘗過別的地方的鐵板麵，總覺得缺少了那份早餐店特有的獨特風味

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炸雞塊也是外酥內軟好吃

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蘿蔔糕是一道美味的亞洲點心，拿來當早餐吃也是不錯

外酥內軟的口感真的是深得我心，搭配不同的醬料，可以增添不同的風味

這家王家漢堡店早點很符合我的胃，很值得推薦給大家吃看看

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174844-319

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