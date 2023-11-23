之前原店還在大安站的時候一直記在心上要來吃

講著講著最後店家直接搬到對我來說彷彿兩個世界的士林

多虧要來找朋友聚會才有這次機會

店家位在劍潭站旁走路5分鐘內就到

假日的晚上想當然爾客滿需要候位

感謝朋友們不離不棄陪我在隔壁華齡公園等了快一小時終於接到電話通知入店

進門後是狹長的吧檯空間

沿著半開放式的廚房櫥窗打造了很古典咖啡廳感的座位區

最底部空間的用餐區域沒有太多裝飾

僅有大片的世界地圖貼了各地旅行的紀念留影

加上牆邊書寫的文字跟燈光照文青氣質滿點

桌數有一組大桌跟兩三桌雙人桌

親子友善有特別準備木製質感的兒童椅可以使用

就連自助餐具開水區都布置極有品味

吃個麵疙瘩也能如此優雅有情調

店內只有麵疙瘩一樣主食

口味超多變化之外更充滿創意中西合璧

就像台灣版義大利麵一樣將麵疙瘩的可能性盡情發揮

主餐加價90元可以升級套餐搭配飲品跟小菜

前菜的選項也非常多樣從涼菜到炸物都有

有很多台式跟和風的漬菜每樣都超吸引人

飲品選項也都是很清爽的氣泡飲料與茶為主

跟朋友們等待許久的肚子餓扁立刻決定大家都要套餐吃起來

小菜跟飲品各自選了不同的可以互相分享

文旦大根 TWD50

柚子跟蘿蔔的組合總是不會出錯

淡雅清甜的柑橘香氣搭配清脆蘿蔔非常清爽

柴魚小黃瓜 TWD50

同樣也是很日式風格的一道小菜

第一次吃到柴魚跟小黃瓜的組合很融洽

小黃瓜瓜味比較濃郁漾著柴魚高湯感的香氣

脆皮餛飩泰式紅咖哩麵疙瘩 TWD200

我一眼就相中的口味集合餛飩跟紅咖哩這兩個我的喜好食物詞彙

上桌擺盤精緻度真的人人都想拍一張

紅咖哩幾乎完全收汁被麵疙瘩好好吸收精華

有著複雜深奧的辛香料香味辣度不高帶點微甜

搭建成小塔一般的餛飩中央還有一片檸檬乾散發酸香

外皮酥脆的餛飩本身內餡飽滿只是整體吃起來略油一些

單吃到最後會有點膩

我自己非常推薦搭配店家自製的小魚辣椒醬香辣帶勁有著海鮮鮮味

口味瞬間豐富多層次不單調

麵疙瘩本身一顆顆超可愛剛好一口一粒吃不停

很有手打嚼勁非常有彈性也完全不會有麵粉粉粉的口感

泰式東央貢海陸麵疙瘩 TWD200

海鮮料有蛤蜊跟蝦子頗豐盛

一上桌就能聞到非常濃郁的南洋椰奶香氣

湯頭有著蛋黃乳白感的色調喝起來很醇厚

意外其實不會太辣

韓式泡菜麵疙瘩 TWD180

個人覺得韓式口味是這次吃的三道裡面辣度最高的一道

湯頭漾著橙紅色喝起來有著濃郁的醃泡菜酸中帶甜又有著爽快的辣感

同樣也有著豐富海鮮料跟柔軟的蛋包

味道鮮美濃郁特別適合冷天品嘗

黑蘇打/舞鶴紅茶/白蘇打 各TWD80

杯子上都有著很文藝的文字看了稍微肉麻了一下

黑蘇打是檸檬可樂酸爽解膩

白蘇打則是雪碧加上新鮮葡萄柚超級好喝

新鮮的葡萄柚剛好中和雪碧的甜味

舞鶴紅茶更是令人驚艷茶味清甜回甘不澀

用餐中一直看著Bon Meingerda的名字想著這到底是什麼法文

默默在心中念了一次發音才赫然發現原來是法文的好+麵疙瘩用英文拼音

整個戳中我的笑點覺得主理人真的超有創意

從餐點口味到各種擺設都非常創新有水準

只是下次我再來一定要提早抵達避免長時間候位的痛苦重演

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/04/24

花費: TWD290(脆皮餛飩麵疙瘩套餐x1)

BON MEINGERDA

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Lunch: 11:30-14:00

Dinner: 17:30-20:30

公休日: 週二、三

有無服務費: No

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: Yes(90分鐘)

低消限制: 每人140元

多元支付: 可 (LINE PAY)

可否訂位: 否

地址: 〒 111 台北市士林區劍潭路78號



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