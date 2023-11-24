賣得超好的日本SANSUI無線吸塵器，我也來開箱開團啦！租屋族的你可能跟我一樣，每次搬家都在思考『到底要不要買掃把』，雖然便宜但卻很佔空間，還要彎腰打掃，掃把頭還會卡頭髮，買吸塵器又重又貴，那這台山水無線吸塵器一定很適合你，主機只有520克超輕量，女生單手就可輕鬆舉起，安裝延伸管＋加長管，就可以輕鬆清潔天花板，180度超絲滑地板刷，輕鬆貼合牆面、家具隙縫，二合一刷頭，來清潔家具細部、大顆灰塵，家用、車用一台就夠，兩段式吸力，輕鬆滿足日常清潔！（11/23-11/30萍姐限時開團優惠中！點我下單）

日本SANSUI輕量無線吸塵器

1年保固期

額定功率:100W

電池容量：2000mAh

充電時間：5V/2A為3.5小時

Type-C充電收納兼充電二合一

無刷馬達大吸力：16kpa

工作時間：二檔約12分~一檔25分(依實際使用時間而有所不同)

過濾方式：HEPA

0.15公升集塵盒

HEPA/不鏽鋼濾網可以水洗，完全晾乾再裝進去，HEPA濾網平時也可以用刷子簡單清理，更換頻率看每個人的使用習慣,大約3個月～半年更換一次。

內容物

主機*1

加長管*1

延伸管*1

地板刷*1

二合一刷頭*1

說明書、保固書*1

Type-C充電線*1

除蟎機（需額外加購）

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主機介面

一台主機重量只有520公克，大約兩隻iPhone14，超輕量又無線，單手使用完全不費力，前方有兩顆按鈕：電源開關、吸力切換（按一下第一檔，按兩下第二檔）

主機的背面又出風口跟Type-C充電孔

5V/2A充電充飽需耗時3.5hr

第一檔吸力可續航25min(日常清潔很夠用）

第二檔吸力可續航12min（推薦搭配除蟎機）

杯形底座直接拔開就可以安插吸頭，使用完畢後再蓋回去即可

小缺點：太長拔來拔去，會稍微鬆鬆的（不至於掉下來）

吸力測試

這台到底多會吸，直接實測給你看，光是一檔吸力就可以把我裝鏡頭蓋的收納盒吸起，我嘗試吸ipad，只能維持5秒就掉下來，開到二檔吸力可以穩穩的把ipad吸起來喔！

這台無線吸塵器的無刷馬達瞬轉80000Rpm，低磨耗壽命更長，除非你集塵盒都沒清乾淨，不然不會越吸越沒力喔！

集塵盒清潔方式

打開集塵盒的方式很簡單，按下主機後側按鈕卡扣，逆時針轉就可以取下，即可清潔濾網的灰塵

切記！要在垃圾桶正上方取下，以免灰塵掉落在地上

集塵盒裡有濾網，最外層是蜂巢精鋼濾網，轉開取下後便是HEPA濾網（耗材），耗材需要約3個月～半年定期更換（依照自己使用頻率而定）

兩者濾網都可以清水洗，可以搭配不要的牙刷清潔，需要完全晾乾後，才能再次安裝使用（11/23-11/30萍姐限時開團優惠中！點我下單）

吸塵器延長後高度比對

配件裡面有配兩根加長管，裝上第一節加長管，高度在我的大腿（我的身高160cm)，使用需要彎腰，這個高度很適合給小孩練習打掃、吸地

在多加一根延伸管後，高度在我的胸下，使用時不需彎腰，手舉起來可以清潔天花板，如果你住的是新成屋，天花板有稍微加高的話，墊一下腳尖一樣吸得到天花板喔！

180度地板刷

一般日常地板清潔，以地板刷為主，可以很絲滑的轉動180度，我使用上是很順手不太會卡

地板刷貼合牆邊，縫隙、家具底下、地毯都可以清潔，看起來地板很乾淨，沒想到吸到超多昏沈、毛髮（尤其是貓毛ＸＤ）

二合一刷頭（毛刷＋斜口）

再來就是二合一刷頭，把毛刷扳下來就是斜口刷

毛刷可以清潔沙發細縫、車子座位的隙縫、桌面、窗戶軌道、書櫃..等，特別推薦可以拿來吸冷氣濾網，效果很好！

斜口刷就很適合西比較大顆粒的灰塵，例如貓砂，如果車上有人吃零食掉屑屑，直接拿斜口刷就可以簡單快速清潔

除蟎頭

好用的吸塵器怎麼可以忘記除蟎呢？！必須加購起來！在現在人人都容易過敏的環境裡，定期清潔床、娃娃、枕頭、抱枕、沙發的塵蟎超重要，才不會每天打噴嚏，尤其家裡有養貓、有小孩更需要

除蟎機跟主機一樣需要額外Type-C充電，充飽電可長效續航80min

使用時須先按下除蟎機開關，在按下主機開關，即可開始除蟎，不誇張！我沒有很認真吸，就吸出一堆塵蟎！！！！嚇死我！

除蟎頭毛刷清潔方式

除蟎頭的毛刷，使用完必須要清理乾淨，大拇指扣住按鈕往內撥，另一隻手轉開檔片，就可以抽出毛刷了，清潔完畢再按照原路裝回去即可！

體積小好收納

對於家裡空間不大的人，真的很適合入手一台，主機體積不大，放在家都很像裝飾品，就算整台組起來，也很小一隻，放在牆壁縫也很剛好

全部配備＋除蟎機，剛好可以放入一個紙袋，會不會太省空間，一台可以滿足車用＋家用的吸塵器，小資族真的很必備喔！

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⭐️限時優惠$2990組⭐️ ✔️主機 ✔️二合一扁刷 ✔️加長管、延長管 ✔️地板刷 ✔️Type-C充電線

⭐️除蟎刷加購只要$1150⭐️

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