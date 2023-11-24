日本人氣繪本畫家tupera tupera攜手10mois打造聯名好眠系列

HAVE A GOOD DAYS 邀請寶貝進入奇幻且獨一無二小行星

以鮮豔豐富色彩及逗趣動物繪本創作聞名的tupera tupera，由龜山達矢先生與中川敦子小姐所組成的藝術團隊，不論多微小的生活事物，在 tupera tupera 的創作下，都變成讓人驚喜的角色。本次與日本唯一得獎六層紗品牌10mois，首次聯手打造10mois品牌專屬小行星系列，變身為寶貝最最吸睛的好眠商品！

此次聯名系列「WAKU WAKU WAKUSEI Wonder Planets」的「WAKU WAKU」是日文裡期待興奮的意思，「WAKUSEI」則是星球，以太陽為中心，周遭環繞著月亮及個行星，讓整體呈現出令人期待的興奮感。充滿活力且獨具風格的圖案，呈現一別傳統的視覺感受。也期許寶貝成長的每一天都充滿無限的能量與潛力，每一個獨特的生命​都是獨一無二的存在，天空中各自閃耀的星芒​，發出只屬於你的亮光。

多少錢？哪裡買？請繼續往下解鎖

tupera tupera x 10mois 聯名系列包含經典六層紗防踢背心等，以WAKU WAKU WAKUSEI Wonder Planets為主題的單品，多種款式致敬tupera tupera的行星基因，且充滿特有品牌趣味。此外，系列中的餐具、餐圍兜、包屁衣等配件也在設計細節上體現出雙方特點，期許寶貝成長的每一天，都充滿無限的能量與潛力！

tupera tupera x 10mois 必收聯名新品：期間限定專屬禮盒

雙方品牌為本次合作系列打造專屬禮盒，像行星般可旋轉變化，以此呼應「WAKUSEI」以太陽為中心，周遭環繞著月亮及各行星的閃耀星球概念。其中10mois代表性的六層紗防踢被，有著超透氣、吸濕速乾不悶熱的特性；冷的時候保暖不悶熱，熱的時候通風性佳並且可快速吸水排汗，非常適合濕氣重的台灣亞熱帶氣候。除此之外還搭配「MAKE FACES太陽臉譜貼紙書」，把書和貼紙結合在一起透過拼湊創作屬於自己獨一無二的臉譜。

這款限定禮盒目前賣到連日本官網都缺貨呢，不過好消息是在台灣官網和專櫃還有機會入手！大家快去碰碰運氣吧！

經典六層紗防踢背心太陽貼紙書禮盒組 售價NT$ 2,480

tupera tupera x 10mois 必收聯名新品：六層紗被、拍嗝巾圍兜、前扣背心、包屁衣

同樣擁有吸濕排汗、親膚柔軟、四季通用、越洗越柔軟優點的六層紗被，不僅可以當被子、車上蓋毯等多功能使用。

拍嗝巾圍兜親膚性佳、柔軟吸水，可做為寶寶口水圍兜，也可作為新生兒拍隔巾。

前扣背心造型設計方便寶寶快速穿脫，可調節體溫、保暖寒冷給寶寶溫暖的保護，居家外出均適穿。

包屁衣柔軟親膚性佳，多層穿搭也貼身舒適，只要三個步驟就能迅速幫寶寶著裝完成。

六層紗M被 售價NT$ 2,580 ／ 六層紗拍嗝巾圍兜 售價NT$ 1,380

六層紗前扣背心 售價NT$ 1,480 ／ 秒脫連身包屁衣 售價NT$ 1,580

tupera tupera x 10mois 必收聯名新品：日月星成長浴巾

最後就是充滿紀念性的成長浴巾，浴巾上有三顆星星，只要將寶寶放在正中間，彷彿閃耀發光的小星星，讓寶寶看起來閃閃發亮。同時還能測量每個月份的身高，時時刻刻記錄每個珍貴的成長歷程。

成長紀念浴巾 售價NT$ 1,980

tupera tupera x 10mois聯名系列已於 11 月 23 日在10mois百貨專櫃、官方線上商店同步上架發售，有興趣的讀者不妨多加留意。

日本人氣創作家tupera tupera介紹

2019年獲頒日本柳瀨嵩文化獎大獎。作品具有全世界共通的藝術性、豐富的創造力與高完成度的表現力。tupera tupera的特色是以各種豐富鮮豔的紙材剪貼拼貼來創作。

代表作品

「MAKE FACES太陽臉譜貼紙書」透過玩樂認識自己的五官，保留孩子第一次心中想像臉的樣子。

「白熊內褲」榮獲日本第18屆日本繪本獎讀者獎、書店繪本大獎、幼稚園繪本大獎，在國內外獲得了多個獎項

「貓熊澡堂」榮獲日本第五屆LIBRO繪本大獎、日本第二十四屆劍淵繪本大獎

「掀開帽子」第5屆日本《MOE》繪本屋大賞 第5名

「大便接龍」第7屆日本《MOE》繪本屋大賞 第3名

Info.

時間：

即日起獨家販售

官網：

https://www.hoppetta.com.tw/tw/brands/tupera-tupera

百貨專櫃：

https://www.hoppetta.com.tw/tw/store

圖片來源：10mois官方提供