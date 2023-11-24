▲公館這邊多了一間道地的川菜好店，好吃到我一個月來了兩次，他們家酸菜魚個人覺得完全不輸刁民耶！
希望他們生意蒸蒸日上，我還會再帶朋友來的。
店名：紅辣椒川菜館
地址：106台北市大安區羅斯福路三段283巷19弄2號
▲在大陸的朋友推薦下來這間公館新生南路巷弄內的好店吃酸菜魚，一吃成主顧。
回來立刻相揪二訪。
▲兩次來訪都點了中的水煮魚。
▲除了酸菜魚水煮魚外，店家也提供超多嗆辣夠味的熱炒。
▲白飯可以無限自取。
滷味可以詢問工作人員當天有什麼，來兩次發現提供的都不一樣。
▲二訪有提供大腸，看起來誘人無比。
但我們沒點，太多熱菜可以選擇了。
▲工作人員相當熱情，店家也提供外帶服務。
嗆炒高麗菜(NT. 260)
▲絕對是推薦必點，回去讓我念茲在茲的一款佳餚，，
用肥肉爆香後完美釋放的豬油香氣，讓高麗菜風味大大提升，吃起來帶點焦香，加上高麗菜本身脆爽口感，呈現大火爆炒出的迷人鍋氣。
回鍋肉(NT. 380)
▲相當下飯，夠油膩。
老皮嫩肉(NT. 220)
▲沒話說的好吃，老皮嫩肉該有的特色都有做出來。
▲兩人點一桌，本以為會外帶，結果吃得乾乾淨淨。
▲溫醇不膩口的酸菜，營造出清爽的湯頭。
鮮嫩的魚肉搭配讓微酸的湯頭，拌上米飯，就是一口一口讓人停不下來的銷魂滋味，我只能用大喀兩碗米飯表達對他的喜愛。
口水雞
▲真的會讓人邊吃流口水，名符其實，醬汁尤其下飯，雞肉也嫩，停不下筷子。
椒燒皮蛋
▲像花朵一樣綻放的皮蛋相當特色，椒麻的香氣與皮蛋相得益彰。
土豆絲
▲夠爽脆帶些許酸，是我心中理想土豆絲的味道。
▲店家也提供單人套餐。
▲真的很好吃，不管兩人來或是多人聚餐都相當適合。
帶老饕朋友來享用他們也十分滿意，這就是間靠真材實料廚藝征服食客味蕾的店。
希望你們生意越來越好！