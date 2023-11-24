▲公館這邊多了一間道地的川菜好店，好吃到我一個月來了兩次，他們家酸菜魚個人覺得完全不輸刁民耶！

希望他們生意蒸蒸日上，我還會再帶朋友來的。

店名：紅辣椒川菜館

地址：106台北市大安區羅斯福路三段283巷19弄2號

▲在大陸的朋友推薦下來這間公館新生南路巷弄內的好店吃酸菜魚，一吃成主顧。

回來立刻相揪二訪。

▲兩次來訪都點了中的水煮魚。

▲除了酸菜魚水煮魚外，店家也提供超多嗆辣夠味的熱炒。

▲白飯可以無限自取。

滷味可以詢問工作人員當天有什麼，來兩次發現提供的都不一樣。

▲二訪有提供大腸，看起來誘人無比。

但我們沒點，太多熱菜可以選擇了。

▲工作人員相當熱情，店家也提供外帶服務。

嗆炒高麗菜(NT. 260)

▲絕對是推薦必點，回去讓我念茲在茲的一款佳餚，，

用肥肉爆香後完美釋放的豬油香氣，讓高麗菜風味大大提升，吃起來帶點焦香，加上高麗菜本身脆爽口感，呈現大火爆炒出的迷人鍋氣。

回鍋肉(NT. 380)

▲相當下飯，夠油膩。

老皮嫩肉(NT. 220)

▲沒話說的好吃，老皮嫩肉該有的特色都有做出來。

▲兩人點一桌，本以為會外帶，結果吃得乾乾淨淨。

▲溫醇不膩口的酸菜，營造出清爽的湯頭。

鮮嫩的魚肉搭配讓微酸的湯頭，拌上米飯，就是一口一口讓人停不下來的銷魂滋味，我只能用大喀兩碗米飯表達對他的喜愛。

口水雞

▲真的會讓人邊吃流口水，名符其實，醬汁尤其下飯，雞肉也嫩，停不下筷子。

椒燒皮蛋

▲像花朵一樣綻放的皮蛋相當特色，椒麻的香氣與皮蛋相得益彰。

土豆絲

▲夠爽脆帶些許酸，是我心中理想土豆絲的味道。

▲店家也提供單人套餐。

▲真的很好吃，不管兩人來或是多人聚餐都相當適合。

帶老饕朋友來享用他們也十分滿意，這就是間靠真材實料廚藝征服食客味蕾的店。

希望你們生意越來越好！

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