此食記為花見團子造訪「Oxi oyster & wine live house」 (造訪日期 : 2023/11)



「Oxi oyster & wine live house」 中西美食、歌手駐唱

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Oxi oyster & wine live house



地址 : 02 87866736

電話 : 台北市信義區松仁路99號B1

時間 : 11:00–01:00(周末12:00-01:00)



週五小週末，團子想要好好放鬆一週的疲勞，於是相約友人來到信義區的知名餐酒館「Oxi oyster & wine live house」，店家主要販售中西式料理，並提供多種的酒款及調酒，每週三~週日的八點半後會有歌手搭配樂團進行Live演唱，可以一邊聽音樂，一邊享受美酒佳餚又能看表演，帶來視覺、味覺、聽覺的多重體驗。店家位於信義計畫區「一蘭拉麵本館」前的「ATT valley」的地下室一樓，鄰近威秀影城、遠東A13，從捷運市政府站步行約7分鐘即可抵達，交通很方便。

走進「Oxi oyster & wine live house」用餐時間人潮絡繹不絕，霓虹燈閃爍，營造出低調奢華風，表演舞台在正中央，在餐廳中的每個角度都可以欣賞得到精彩的表演，感受一下微醺的夜晚。

餐廳周圍滿滿的綠意環繞，如同在都市中的叢林，店家提供多組4人、6人座位，還有多人聚餐的舒適沙發空間，在這享用美食、聽音樂，療癒且自在，給人舒適很Chill的氛圍。

吧檯在舞台的旁邊，擺放各式酒類，很多都是經典酒款，這兒也有提供單人的高腳椅座位區，還能在此欣賞調酒師精彩調酒手藝。

吧台另一側也有負責前菜、小菜的專業主廚，我們這次是坐在吧台的座位，椅子很大很舒服，椅背也有很好的支撐，久坐也不會累，還能看到專業主廚使用俐落刀工及專業技術製作料理，完全一覽無遺，又是另一種收穫。

「Oxi oyster & wine live house」每週三~週日的八點半後都有Live表演，會有2-3場不同歌手駐唱，並有Live Band配合現場彈奏，歌手很會帶動氣氛的與客人互動，聲光效果俱佳。可聽到歌手澎湃激昂的歌聲演唱中、英、日歌曲，歌手交替中間會再穿插一小段休息時間。

現場還會開放點歌，團子拜訪時，為當日壽星演唱〈生日快樂歌〉獻上祝福氣氛，讓氣氛嗨到最高點，有關每月的表演歌手名單可參考店家粉專。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

蘋果汁 \ 蔓越莓汁

店家除了酒精類飲料，也有許多無酒精的飲品，我們點了「蘋果汁」和「蔓越莓汁」搭配餐食享用。蘋果汁香甜濃郁，入口清爽温和潤喉；蔓越莓汁呈現耀眼紅酒色，喝起來清爽酸甜，也含有滿滿維他命C。

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