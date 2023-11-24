此食記為花見團子造訪「Oxi oyster & wine live house」 (造訪日期 : 2023/11)
「Oxi oyster & wine live house」 中西美食、歌手駐唱
信義區餐酒館推薦、信義區聚餐推薦
Oxi oyster & wine live house
地址 : 02 87866736
電話 : 台北市信義區松仁路99號B1
時間 : 11:00–01:00(周末12:00-01:00)
週五小週末，團子想要好好放鬆一週的疲勞，於是相約友人來到信義區的知名餐酒館「Oxi oyster & wine live house」，店家主要販售中西式料理，並提供多種的酒款及調酒，每週三~週日的八點半後會有歌手搭配樂團進行Live演唱，可以一邊聽音樂，一邊享受美酒佳餚又能看表演，帶來視覺、味覺、聽覺的多重體驗。店家位於信義計畫區「一蘭拉麵本館」前的「ATT valley」的地下室一樓，鄰近威秀影城、遠東A13，從捷運市政府站步行約7分鐘即可抵達，交通很方便。
走進「Oxi oyster & wine live house」用餐時間人潮絡繹不絕，霓虹燈閃爍，營造出低調奢華風，表演舞台在正中央，在餐廳中的每個角度都可以欣賞得到精彩的表演，感受一下微醺的夜晚。
餐廳周圍滿滿的綠意環繞，如同在都市中的叢林，店家提供多組4人、6人座位，還有多人聚餐的舒適沙發空間，在這享用美食、聽音樂，療癒且自在，給人舒適很Chill的氛圍。
吧檯在舞台的旁邊，擺放各式酒類，很多都是經典酒款，這兒也有提供單人的高腳椅座位區，還能在此欣賞調酒師精彩調酒手藝。
吧台另一側也有負責前菜、小菜的專業主廚，我們這次是坐在吧台的座位，椅子很大很舒服，椅背也有很好的支撐，久坐也不會累，還能看到專業主廚使用俐落刀工及專業技術製作料理，完全一覽無遺，又是另一種收穫。
「Oxi oyster & wine live house」每週三~週日的八點半後都有Live表演，會有2-3場不同歌手駐唱，並有Live Band配合現場彈奏，歌手很會帶動氣氛的與客人互動，聲光效果俱佳。可聽到歌手澎湃激昂的歌聲演唱中、英、日歌曲，歌手交替中間會再穿插一小段休息時間。
現場還會開放點歌，團子拜訪時，為當日壽星演唱〈生日快樂歌〉獻上祝福氣氛，讓氣氛嗨到最高點，有關每月的表演歌手名單可參考店家粉專。
團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！
蘋果汁 \ 蔓越莓汁
店家除了酒精類飲料，也有許多無酒精的飲品，我們點了「蘋果汁」和「蔓越莓汁」搭配餐食享用。蘋果汁香甜濃郁，入口清爽温和潤喉；蔓越莓汁呈現耀眼紅酒色，喝起來清爽酸甜，也含有滿滿維他命C。
星辰大海當季生蠔
店家的英文名含有「oyster & wine」當季生蠔就是店家招牌。我們點了「星辰大海當季生蠔」，來自美國的生蠔約和一個人的手掌一樣大，享用之前可些擠一些檸檬汁，再搭配上微酸清爽的雞尾酒醬及香濃郁香醇的紅酒醬，一口咬下新鮮肥美的生蠔在嘴裡爆炸，飽滿又JUICY，霸氣又滿足。
刻在我心底的軟絲
「刻在我心底的軟絲」嘗得到海鮮原味！先將軟絲切成一口大小，加上紅蘿蔔、小黃瓜、芝麻，以醋味噌涼拌調味，入口後軟絲Q中帶勁，微酸鮮甜，讓人胃口全開。
流浪松露薯條
「流浪松露薯條」是涮嘴最佳良伴！炸得金炸到金黃的薯條上面加入現刨的起司，薯條香脆可口，起司更顯提味，松露醬是另外提供的，沾一點濃濃松露芳香誘人口舌，瞬間美味令人立刻融化。
水煮魚
在這兒竟然也可以吃到道地四川名菜「水煮魚」，可先選水煮魚再依個人喜好加點配料，我們有再加點選了豆腐泡、牛五花以及2碗白飯。這裡的水煮魚採盤裝，我們點中份的就超級1大盤，足足可供2～3人享用。
這裡的水煮魚符合「油而不膩、辣而不燥、麻而不苦、肉質滑嫩」的四川原味，湯底使用花椒、乾辣椒、辣油調製而成，一上菜時就聞得到濃辣麻香，魚肉是使用彈嫩鮮甜、易入味的「巴沙魚」，魚肉入口滑嫩、麻辣帶勁；牛五花帶著微椒麻香，肉質滑嫩入味；豆腐泡吸飽麻辣湯汁，軟中帶Q，銷魂美味，不可不嚐，個人推薦一定要加點。湯底也不會過辣，也可淋點湯汁拌入白飯中，開胃又涮嘴，再配上大量的黃豆芽，不知不覺就吃完一碗，可謂「白飯殺手」。
現在店家還有做活動，只要在店內消費水煮魚，就可參加命名活動，快來發揮你的創意與想像力，為這款銷魂水煮魚命名，有機會奪得100萬的獎金喔。
整體而言，團子覺得「Oxi oyster & wine live house」是很適合個人放鬆、情侶約會、多人聚餐的好地方。這裡的料理均是水準之上，食材用料不手軟，專業主廚精心料理，用舌尖暢遊美味創意料理，讓人驚喜也回味再三，也有紅白酒、特色調酒等多種酒款，搭配餐食享用，還能欣賞Live演唱，有吃、有喝、有看、有得玩。店家位於信義計畫區，營業時間至凌晨，交通很便利，玩得再晚也不用擔心。 喜愛小酌、美食、音樂的朋友，快相約三五好友來此暢談小酌，「Oxi oyster & wine live house」是一間會讓人想要一再回訪的餐廳喔！
開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒
【相關連結】
粉絲團 : https://www.facebook.com/OXI.taipei/?locale=zh_TW
【花見團子玩耍趣】 關於我
合作或活動邀約，可用Mail與我聯絡
電子郵件 : 2palyerss@gmail.com
花見團子玩耍趣