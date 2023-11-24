一個人也可以吃螺獅粉鍋！當月壽星幾歲、就送幾顆蛤蠣，是生日聚餐必吃的火鍋店

撰文。拍攝／呂萱萱

一開始以為送壽星吃蛤蠣，只是給你一般蛤蠣自已煮，沒想到店家還幫你配好酌料，還有豐富的擺盤，真的是好吃又好看

景點位置

龍府小鍋放感情│景點位置

營業電話：02-26305206

營業時間：平日17:00～22:00，六日12:00-15:00/17:00-22:00

營業地址：台北市內湖區成功路五段67號

龍府小鍋放感情，店內風格跟其它火鍋店不同，中國風味十足，用餐環境很舒適

自助區有提供醬料自取，我個人還滿喜歡他們家的腐乳醬，沾蔬菜肉品很好吃

加湯也是自己來，他們跟別的火鍋店不同，並不是任何湯底都只加一般高湯，每個不同口味的湯底，分別都有自己獨立的湯頭

冰淇淋也是無限享用

本來以為只是單純送蛤蠣，沒想到還有這麼儀式感的擺盤，而且裡面有蒜末、蔥末、辣椒…等配料，整個蛤蠣直接放到桌面煮，不得不說這生日禮送得很有誠意

如果你以為蛤蠣是送的品質不怎樣，那就錯了！蛤蠣超級鮮，圓滾滾又多汁，完全沒有奇怪的腥味，絕對是水準之上的品質

所以如果請壽星朋友來用餐，真的很體面呢

龍府小鍋放感情的每份小火鍋，都有獨立的配料，建議煮火鍋時一起把配料放入燉煮，味道更豐富哦

南京鴨血鍋：我個人最喜歡南京鴨血鍋，用老鴨熬煮出來，口感很鮮甜，不會辣也不會酸，很適合煮海鮮，鴨血豆腐ＱＱ的，不用沾醬就很好吃了

香濃牛奶鍋：吃得到濃郁奶香，味道鮮香卻不膩口，加入蔬菜跟海鮮後更好喝

螺獅粉鍋：採用石螺熬煮而成的湯頭，加入酸筍、豆角、螺螄粉一起煮，小辣的程度又帶酸，算滿重口味的

重慶酸辣鍋：這是最重口味的一道湯底，口感鹹香、又酸又辣，吃起來有豆瓣醬的味道，涮牛肉很適合

鱸魚＋透抽：我個人很喜歡他們家的魚，真的很新鮮，搭配香濃牛奶鍋、或南京鴨血鍋都好吃

透抽也不錯，咬起來有脆度，吃得到滿滿海味

美國prime板腱牛：採用Prime等級的板腱牛，油花均勻很豐富，口感鮮甜也很嫩，吃起來有嚼嚼口感，不管涮那個湯頭都好吃

月見滑牛：牛肉條有顆生雞蛋，食用前要先拌勻

因為沾滿蛋液，牛肉的口感更滑嫩了，涮重慶酸辣鍋，又酸又辣越吃越涮嘴

大腸：吃起來不會粉粉的，也沒有腥味，很有咬勁，適合重口味的湯底

松露起司丸：裡面的起司會爆醬，加上松露的香氣，算是滿特別的一份火鍋料

金莎芋泥丸：表皮酥酥的，內餒會噴汁，讓人意想不到的好吃

油條、蔬菜、螺螄粉也是必點！放入重慶酸辣鍋或螺獅粉鍋，真的很夠味

他們家的烏梅汁，算是我喝過還不錯的了！濃濃韻味、微酸微甜，吃完火鍋來一杯，真的很解膩

還有這個芒果冰沙，微酸微甜，吃完火鍋來一份，好滿足阿～

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