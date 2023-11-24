麵包5個居然只要$100元是什麼概念！水豚麥胖周年慶推出震撼彈，把原本就很便宜4個$100系列升級成5個只賣$100，抹上糖霜脆皮精緻系列的黑糖可頌、丹麥小熱狗，還有小朋友超喜歡的韓式麻糬球、巧克力QQ球，就連手掌大小的菠蘿麵包也加跳水加入行列！今天還買了新口味的小吐司:芋見肉鬆美眉和紅豆麻糬兩種口味，味道都相當不錯，還沒吃過趕進趁著周年慶來嘗鮮~近期還有似錦堂新食感蛋捲不定時提供試吃活動喔。

水豚麥胖 新竹東光米窩

地址 : 新竹市東區東光路91號

電話 : 035711366

時間 : 11:00 ~ 21:00

粉專 : https://www.facebook.com/GOGOCAYPON02

水豚賣胖周年慶 5個$100優惠中！

水豚麥胖-竹北總店

地址 : 新竹縣竹北市光明一路160號

電話 : 03 558 6233

時間 : 11:00–21:00

粉專 : https://www.facebook.com/GOGOCAYPON

水豚麥胖新竹延平米窩

地址：新竹市北區延平路一段245號

時間：11：00 ~ 21:00

電話：03 526 0661

粉專：https://www.facebook.com/GOGOCAYPON03

👉水豚麥胖 新竹東光米窩 位置及停車場

家裡給小朋友當早餐都一定會想到水豚麥胖，我就是其中之一啦 XD 水豚麥胖東光店離我家不遠，騎摩托車有專屬的機車停車格，門口也都是白線很好停車。白色的水豚麥胖的形象色，如果想要大卡拍照我教你這個角度一次可以拍到三隻水豚。

👉水豚麥胖 新竹東光米窩 環境介紹

有很多粉絲在問追求CP值的小資族到水豚麥胖什麼是第一入手？周年慶期間當然是先到5個$100這區啦！今天到的時候剛好店員正在整新上架，黑糖可頌、丹麥小熱狗、兩粒蔥、韓式麻糬球、巧克力QQ球、原味波羅這些原定$30元的麵包通通5個只要$100元，同樣精緻大顆不縮水。

透亮的韓式文青風堪稱最美麵包店，今天一進門就被這藍色的招牌閃到，原來水豚麥胖與似錦堂合作，不用在跟團媽訂購，直接來店就可以買到！

不斷有人入內選購，生意算是相當好

常態活動只要上FB打卡就送十全果醋，線上訂購在家划划手機就可以，還有不定時小優惠會線上公布喔！

想知道大家都吃什麼可以看看手牌，上回吃到不錯的千層吐司目前是人氣第一，山形吐司一直也都是人氣首選，小吐司我發現上了芋頭和紅豆兩種新口味，你看看餡料滿到出來就是更多了誘人的感覺齁~

👉水豚麥胖 新竹東光米窩 菜單

這樣5個就滿滿滿一盤有讓我意外，湊起來的份量真的不少，再拿幾個必拿麵包和其他新品小點，很快就這樣滿滿一盤囉~

🔸黑糖可頌 $30

🔸丹麥小熱狗 $30

🔸兩粒蔥 $30

🔸韓式麻糬球 $30

🔸原味波羅 $30

同款價位都列入同折扣，5個$100的優惠只要看到是$30元的都可以，外表皮晶亮晶亮的黑糖可頌裏頭包著一塊黑糖麻糬，直接咬開就可以吃到牽絲麻糬，丹麥小熱狗有著同樣酥香外皮，當然是真的包著一條小熱狗囉~

韓式麻糬球是新上口味，雜糧感的外殼有著棉麻的緊實口感，推出芝麻、乳酪和巧克力三種口味，你看這滿的芝麻內餡才一靠近嘴巴就聞到芝麻香氣。

兩粒蔥這名字還有點可愛，蔥麵包就是最愛他那一點油油的膩口感，蔥花聞香因為厚度帶有口感；原味波羅麵包最愛莫過他的奶酥外皮，內餡蓬鬆，這兩款都是早餐吃了很有飽足感的麵包。

🔸火龍果軟式貝果 $43

🔸肉鬆麵包 43

🔸鹽可頌 $43

🔸牛奶棒 43

同價位列入同優惠，$43元是3個$110區；自從吃過粉紅色的火龍果軟式貝果後，每次來幾乎都是必拿！份量大而且軟式貝果的口感更綿密，裏頭內餡還有一塊塊香中帶鹹的起司；鹽可頌有些人稱做奶油捲，有著輕脆的外皮再以粗顆粒的岩鹽點綴同時增加鹹香風味；肉鬆麵包一直都是我個人最愛，尤其是為了讓肉鬆沾在上面的美奶滋，我覺得這才是吃肉鬆麵包的態度啦！從韓國流行到台灣，這麼大根的現烤牛奶棒是小朋友的最愛，外皮酥脆聞著還很香，內餡利用旋轉的方式增加咀嚼口感，一點甜蜜但是不會太膩；

單純的麵包體也可以有這樣牽絲口感

🔸咖啡墨西哥 $43

🔸嬌糖烤布蕾 $43

咖啡墨西哥是店員推薦，他說別名叫做「我很醜但是我很好吃」，吃的時候要小心，因為外皮鬆軟聞內裡有抹上鹹奶油，吃起來是咖啡味又多點奶油的鹹香，對了他底部的焦邊我覺得也是它的特色之一；嬌糖烤布蕾也是我這次注意到，上層的卡士達醬再多一層炙燒焦糖香，奶香融入綿細之中很特別。

🔸蛋塔 $55

蛋塔兩個$100很划算，與塔皮蛋塔不同，用層層堆疊的千層作為酥皮包裹，酥脆的口感令人愛不釋手，也難怪被暱稱是被麵包耽誤的蛋塔店；標準色是原味，黑色這款是咖啡口味，外皮加入竹炭所以看著是黑色，裏頭的內餡是咖啡口味還有一塊咖啡凍提升口感層次。

水豚麥胖蛋塔好吃的程度有被譽為被麵包耽誤的蛋塔店

🔸芋見肉鬆美眉 $75

🔸紅豆麻糬 $75

兩個小吐司$140剛好湊一對，被我稱為霸氣外漏的小吐司，芋泥餡和紅豆餡就好像在對我招手，小吐司的內餡很鬆軟，相互拉扯很有嚼勁，芋泥包含肉鬆餡是鹹甜鹹甜的滋味；紅豆麻糬是經典牽絲，紅豆微甜不膩，QQ彈彈的麻糬一吃就愛上。

🔸似錦堂 新食感蛋捲

來自台中的似錦堂以水滴型的蛋捲聞名，還因為造型在網路上引起討論，水豚麥胖店內販售原味奶香、原粒芝麻和艾肯可可三種口味，原價$60優惠價只要$49，搭配10包優惠$450還附贈禮盒，店內不定時提供試吃活動，不僅好吃而且送禮自用兩相宜。

水豚麥胖是新竹在地的新創品牌，力推價格合理且高質的麵包，在大新竹這親子族群眾多的城市對於食品的把關管控更是重要；這次還了解了一下加盟體系，總店對加盟主很照顧，在不同區域間行銷模式與客群相對保護，輕烘焙的模式也相當適合喜歡烘焙、想要創業的朋友；食材的挑選也很講究，穩定開發新品並在消費者與加盟業者間取得平衡，成就迎合大眾口味的高貴不貴的低消費模式，有想法或是有好的品牌也可以跟我討論喔~ https://line.me/R/ti/p/@603zeiht

👉水豚麥胖 新竹東光米窩 營業時間地址

水豚麥胖 新竹東光米窩

地址 : 新竹市東區東光路91號

電話 : 035711366

時間 : 11:00 ~ 21:00

粉專 : https://www.facebook.com/GOGOCAYPON02

水豚賣胖周年慶 5個$100優惠中！

水豚麥胖-竹北總店

地址 : 新竹縣竹北市光明一路160號

電話 : 03 558 6233

時間 : 11:00–21:00

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水豚麥胖新竹延平米窩

地址：新竹市北區延平路一段245號

時間：11：00 ~ 21:00

電話：03 526 0661

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新竹在地品牌體系熱切加盟中！從找店面、器具、到營銷都有規劃，適合想開烘焙麵包的新手！加盟詢問 : https://line.me/R/ti/p/@603zeiht