為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 水豚麥胖周年慶 5個$100大回饋！新竹美型韓風麵包店期間限定優惠開跑囉~

水豚麥胖周年慶 5個$100大回饋！新竹美型韓風麵包店期間限定優惠開跑囉~

2023-11-24 16:27:13 京少 人氣：529
share
邀約
窩客好文

京少

發表篇數：193篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹市 > 東區

造訪商家：水豚麥胖 新竹東光米窩
place新竹市東區東光路91號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

麵包5個居然只要$100元是什麼概念！水豚麥胖周年慶推出震撼彈，把原本就很便宜4個$100系列升級成5個只賣$100，抹上糖霜脆皮精緻系列的黑糖可頌、丹麥小熱狗，還有小朋友超喜歡的韓式麻糬球、巧克力QQ球，就連手掌大小的菠蘿麵包也加跳水加入行列！今天還買了新口味的小吐司:芋見肉鬆美眉和紅豆麻糬兩種口味，味道都相當不錯，還沒吃過趕進趁著周年慶來嘗鮮~近期還有似錦堂新食感蛋捲不定時提供試吃活動喔。

HI！我是京少，我是15萬人 新竹愛美食 與46萬人 新竹大小事 社團管理員；
與著我一同漫步新竹吃美食、體會竹塹生活，希望在我的文字與鏡頭的轉動中，讓新竹的風於耳邊緩緩流動。

[餐廳、活動邀約開箱、社群經營分享歡迎與我聯絡]

 
　

@kimjo_jc

#水豚麥胖 教你怎麼買胖最划算！ 挑戰新竹最低價 5個$100 水豚麥胖周年慶期間限定優惠開跑！ #美食 #三歲小草 #新竹美食 #新竹大小事 #京少 #新竹麵包 #新竹東區 #新竹一日遊 #tiktok美食製作人 #生活vlog #fyp #travel #竹北 #新竹

♬ 原聲 – 三歲小草。京少 – 三歲小草。京少

 

水豚麥胖 新竹東光米窩
地址 : 新竹市東區東光路91號
電話 : 035711366
時間 : 11:00 ~ 21:00
粉專 : https://www.facebook.com/GOGOCAYPON02
水豚賣胖周年慶 5個$100優惠中！

水豚麥胖-竹北總店
地址 : 新竹縣竹北市光明一路160號
電話 : 03 558 6233
時間 : 11:00–21:00
粉專 : https://www.facebook.com/GOGOCAYPON

水豚麥胖新竹延平米窩
地址：新竹市北區延平路一段245號
時間：11：00 ~ 21:00
電話：03 526 0661
粉專：https://www.facebook.com/GOGOCAYPON03

品牌加盟:
水豚麥胖是新竹在地的新創品牌，力推價格合理且高質的麵包，在大新竹這親子族群眾多的城市對於食品的把關管控更是重要；這次還了解了一下加盟體系，總店對加盟主很照顧，在不同區域間行銷模式與客群相對保護，輕烘焙的模式也相當適合喜歡烘焙、想要創業的朋友；食材的挑選也很講究，穩定開發新品並在消費者與加盟業者間取得平衡，成就迎合大眾口味的高貴不貴的低消費模式，有想法或是有好的品牌也可以跟我討論喔~ https://line.me/R/ti/p/@603zeiht

👉水豚麥胖 新竹東光米窩 位置及停車場

家裡給小朋友當早餐都一定會想到水豚麥胖，我就是其中之一啦 XD 水豚麥胖東光店離我家不遠，騎摩托車有專屬的機車停車格，門口也都是白線很好停車。白色的水豚麥胖的形象色，如果想要大卡拍照我教你這個角度一次可以拍到三隻水豚。

📣新竹景點/美食不踩雷就是這麼吃
📣這裡有新竹美食懶人包
  1. 新竹火鍋新竹燒肉新竹甜點
  2. 平價小吃新竹早午餐新竹老宅
  3. 新竹牛排新竹吃到飽日本料理
  4. 新竹飲料異國料理新竹親子

我的其他平台:





 

👉水豚麥胖 新竹東光米窩 環境介紹

有很多粉絲在問追求CP值的小資族到水豚麥胖什麼是第一入手？周年慶期間當然是先到5個$100這區啦！今天到的時候剛好店員正在整新上架，黑糖可頌、丹麥小熱狗、兩粒蔥、韓式麻糬球、巧克力QQ球、原味波羅這些原定$30元的麵包通通5個只要$100元，同樣精緻大顆不縮水。

透亮的韓式文青風堪稱最美麵包店，今天一進門就被這藍色的招牌閃到，原來水豚麥胖與似錦堂合作，不用在跟團媽訂購，直接來店就可以買到！

不斷有人入內選購，生意算是相當好

常態活動只要上FB打卡就送十全果醋，線上訂購在家划划手機就可以，還有不定時小優惠會線上公布喔！

想知道大家都吃什麼可以看看手牌，上回吃到不錯的千層吐司目前是人氣第一，山形吐司一直也都是人氣首選，小吐司我發現上了芋頭和紅豆兩種新口味，你看看餡料滿到出來就是更多了誘人的感覺齁~

👉水豚麥胖 新竹東光米窩 菜單

這樣5個就滿滿滿一盤有讓我意外，湊起來的份量真的不少，再拿幾個必拿麵包和其他新品小點，很快就這樣滿滿一盤囉~

🔸黑糖可頌 $30

🔸丹麥小熱狗 $30

🔸兩粒蔥 $30

🔸韓式麻糬球 $30

🔸原味波羅 $30

同款價位都列入同折扣，5個$100的優惠只要看到是$30元的都可以，外表皮晶亮晶亮的黑糖可頌裏頭包著一塊黑糖麻糬，直接咬開就可以吃到牽絲麻糬，丹麥小熱狗有著同樣酥香外皮，當然是真的包著一條小熱狗囉~

韓式麻糬球是新上口味，雜糧感的外殼有著棉麻的緊實口感，推出芝麻、乳酪和巧克力三種口味，你看這滿的芝麻內餡才一靠近嘴巴就聞到芝麻香氣。

兩粒蔥這名字還有點可愛，蔥麵包就是最愛他那一點油油的膩口感，蔥花聞香因為厚度帶有口感；原味波羅麵包最愛莫過他的奶酥外皮，內餡蓬鬆，這兩款都是早餐吃了很有飽足感的麵包。

🔸火龍果軟式貝果 $43

🔸肉鬆麵包 43

🔸鹽可頌 $43

🔸牛奶棒 43

同價位列入同優惠，$43元是3個$110區；自從吃過粉紅色的火龍果軟式貝果後，每次來幾乎都是必拿！份量大而且軟式貝果的口感更綿密，裏頭內餡還有一塊塊香中帶鹹的起司；鹽可頌有些人稱做奶油捲，有著輕脆的外皮再以粗顆粒的岩鹽點綴同時增加鹹香風味；肉鬆麵包一直都是我個人最愛，尤其是為了讓肉鬆沾在上面的美奶滋，我覺得這才是吃肉鬆麵包的態度啦！從韓國流行到台灣，這麼大根的現烤牛奶棒是小朋友的最愛，外皮酥脆聞著還很香，內餡利用旋轉的方式增加咀嚼口感，一點甜蜜但是不會太膩；

單純的麵包體也可以有這樣牽絲口感

🔸咖啡墨西哥 $43

🔸嬌糖烤布蕾 $43

咖啡墨西哥是店員推薦，他說別名叫做「我很醜但是我很好吃」，吃的時候要小心，因為外皮鬆軟聞內裡有抹上鹹奶油，吃起來是咖啡味又多點奶油的鹹香，對了他底部的焦邊我覺得也是它的特色之一；嬌糖烤布蕾也是我這次注意到，上層的卡士達醬再多一層炙燒焦糖香，奶香融入綿細之中很特別。

🔸蛋塔 $55

蛋塔兩個$100很划算，與塔皮蛋塔不同，用層層堆疊的千層作為酥皮包裹，酥脆的口感令人愛不釋手，也難怪被暱稱是被麵包耽誤的蛋塔店；標準色是原味，黑色這款是咖啡口味，外皮加入竹炭所以看著是黑色，裏頭的內餡是咖啡口味還有一塊咖啡凍提升口感層次。

水豚麥胖蛋塔好吃的程度有被譽為被麵包耽誤的蛋塔店

🔸芋見肉鬆美眉 $75

🔸紅豆麻糬 $75

兩個小吐司$140剛好湊一對，被我稱為霸氣外漏的小吐司，芋泥餡和紅豆餡就好像在對我招手，小吐司的內餡很鬆軟，相互拉扯很有嚼勁，芋泥包含肉鬆餡是鹹甜鹹甜的滋味；紅豆麻糬是經典牽絲，紅豆微甜不膩，QQ彈彈的麻糬一吃就愛上。

🔸似錦堂 新食感蛋捲

來自台中的似錦堂以水滴型的蛋捲聞名，還因為造型在網路上引起討論，水豚麥胖店內販售原味奶香、原粒芝麻和艾肯可可三種口味，原價$60優惠價只要$49，搭配10包優惠$450還附贈禮盒，店內不定時提供試吃活動，不僅好吃而且送禮自用兩相宜。

水豚麥胖是新竹在地的新創品牌，力推價格合理且高質的麵包，在大新竹這親子族群眾多的城市對於食品的把關管控更是重要；這次還了解了一下加盟體系，總店對加盟主很照顧，在不同區域間行銷模式與客群相對保護，輕烘焙的模式也相當適合喜歡烘焙、想要創業的朋友；食材的挑選也很講究，穩定開發新品並在消費者與加盟業者間取得平衡，成就迎合大眾口味的高貴不貴的低消費模式，有想法或是有好的品牌也可以跟我討論喔~ https://line.me/R/ti/p/@603zeiht

👉水豚麥胖 新竹東光米窩 營業時間地址

水豚麥胖 新竹東光米窩
地址 : 新竹市東區東光路91號
電話 : 035711366
時間 : 11:00 ~ 21:00
粉專 : https://www.facebook.com/GOGOCAYPON02
水豚賣胖周年慶 5個$100優惠中！

水豚麥胖-竹北總店
地址 : 新竹縣竹北市光明一路160號
電話 : 03 558 6233
時間 : 11:00–21:00
粉專 : https://www.facebook.com/GOGOCAYPON

水豚麥胖新竹延平米窩
地址：新竹市北區延平路一段245號
時間：11：00 ~ 21:00
電話：03 526 0661
粉專：https://www.facebook.com/GOGOCAYPON03
新竹在地品牌體系熱切加盟中！從找店面、器具、到營銷都有規劃，適合想開烘焙麵包的新手！加盟詢問 : https://line.me/R/ti/p/@603zeiht

 

 




#周年慶
morechevron_right
文章關鍵字
水豚麥胖 周年慶 新竹麵包店 竹北麵包店 more
檢舉
share
chevron_left

新竹南寮千八料亭八海宴船長手釣澎湖紅鰷石斑到
延伸閱讀

【台南 中西區】鍋牛巷內的小歐洲L’ESCARGOT蝸牛小酒館 有酒有咖啡的愜意午後

 我是艾兒比！！
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
邀約
窩客好文

京少

發表篇數：193篇

京少、草爸 新竹美食、親子旅遊、社群經營 FB : 三歲小草 邀約請洽 : LINE ID : 0928138867 信箱 : kimjo_jc@yahoo.com.tw Youtuber 頻道 ⬇️ https://reurl.cc/kZjyzn – 小草、小花太害羞了,我需要帶他出門見見世面！

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
卷卷烘焙（Big City 遠東巨城購物中心快閃店） 照片

卷卷烘焙（Big City 遠東巨城購物中心快閃店）

4.70 (1人評鑑)

區域：新竹市東區
Seed Bakery Flavor 麵包籽新竹光埔店 照片

Seed Bakery Flavor 麵包籽新竹光埔店

4.25 (2人評鑑)

區域：新竹市東區
老麵酵匠新竹店 照片

老麵酵匠新竹店

3.70 (1人評鑑)

區域：新竹市東區
瀾島 de GRATO 巨城快閃店 照片

瀾島 de GRATO 巨城快閃店

3.50 (1人評鑑)

區域：新竹市東區
藏點子烘焙工作室 照片

藏點子烘焙工作室

4.53 (2人評鑑)

區域：新竹市香山區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up